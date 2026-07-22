Sette serate nel Cilento per la Festa della Cipolla di Vatolla tra gusto e musica

PH Facebook La Cipolla di Vatolla

Dal 25 luglio al 22 agosto 2026 torna nel borgo cilentano di Vatolla l’11ª edizione della festa dedicata alla Cipolla di Vatolla, Presidio Slow Food, con piatti tipici, incontri culturali, musica e spettacoli a ingresso libero

Dal 25 luglio al 22 agosto 2026 il borgo antico di Vatolla, frazione di Perdifumo in provincia di Salerno, ospiterà la Festa della Cipolla di Vatolla 2026. La manifestazione si svolgerà per sette serate, con apertura dalle ore 20:00 e ingresso gratuito.

La manifestazione, giunta alla sua 11ª edizione, si articolerà nei weekend del 25 e 26 luglio, dell’1 e 2 agosto e dell’8 e 9 agosto, prima della serata conclusiva di sabato 22 agosto 2026.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “In Cibo Veritas: identità, gusto e tradizione”: un percorso tra gastronomia, musica e cultura pensato per raccontare il rapporto tra la Cipolla di Vatolla, la comunità locale e il territorio del Cilento.

La festa rientra tra le tante sagre e feste in Campania che durante l’estate animano borghi e centri storici con ricette tradizionali, concerti e spettacoli gratuiti.

La Cipolla di Vatolla, Presidio Slow Food

Protagonista della manifestazione sarà la Cipolla di Vatolla, un ecotipo coltivato negli orti della frazione di Perdifumo e riconosciuto come Presidio Slow Food.

La cipolla si distingue per il sapore particolarmente dolce, poco pungente e delicato. Presenta una caratteristica colorazione bianco-rosata e può avere una forma simile a una trottola o a un piccolo limone.

Vatolla è conosciuta anche come il borgo di Giambattista Vico. Il filosofo napoletano soggiornò per diversi anni a Palazzo De Vargas, uno dei luoghi simbolo del paese insieme al Convento della Pietà e alle stradine del centro storico.

Festa della Cipolla di Vatolla 2026: programma

Ogni serata inizierà alle ore 20:00 e affiancherà al percorso gastronomico presentazioni di libri, mostre, musica dal vivo, danze popolari, artisti di strada e attività dedicate anche ai bambini.

Sabato 25 luglio 2026

Inaugurazione dell’11ª edizione della manifestazione

Presentazione del romanzo Vicaia di Stefano Contente

Spettacolo musicale con Sibbenga Sunamo e Donnaluna

Domenica 26 luglio 2026

Inaugurazione della mostra fotografica Chianda e ’Ndrezza di Barbara Di Maio

Concerto degli Ascarimè

Sabato 1 agosto 2026

Gala del Premio Onion Vatolla 2026

Riconoscimento a Mafalda Inglese, CEO dell’agenzia My Fair

Domenica 2 agosto 2026

Presentazione del volume Delia Morinelli: una vita di tradizioni e resilienza

Incontro dedicato alla memoria di Delia Morinelli, figura legata alla cultura e alla tradizione alimentare cilentana

Sabato 8 agosto 2026

Presentazione del libro Quattro volte me di Monica Oriente

Domenica 9 agosto 2026

Presentazione del volume I monaci italogreci nel Cilento: l’Abbazia di Santa Maria di Pattano di Nello Amato

Sabato 22 agosto 2026

Incontro musicale con Giancarlo Di Muoio

Concerto conclusivo dei Kiepò

Cosa si mangia alla Festa della Cipolla di Vatolla

Durante la festa sarà possibile assaggiare la Cipolla di Vatolla in numerose ricette della cucina cilentana. La sua naturale dolcezza permette di utilizzarla sia cruda sia cotta, dagli antipasti ai primi piatti.

Tra le preparazioni proposte durante la manifestazione ci saranno parmigiana di cipolle, polpette, frittelle, frittate con cacioricotta, calzoncini, creme, cipolle caramellate e pasta alla genovese, insieme ad altri piatti tipici del territorio.

Una delle ricette tradizionali legate a questo prodotto è il susciello di cipolla, una zuppa condita con olio extravergine di oliva e formaggio. La cipolla viene inoltre utilizzata nelle insalate e trasformata in confetture.

Chi cerca altri appuntamenti gastronomici nella zona può consultare anche la pagina dedicata alle sagre in provincia di Salerno.

Come arrivare a Vatolla

Vatolla è una frazione del Comune di Perdifumo, situata sulle pendici del Monte Stella, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Per raggiungere direttamente il borgo l’automobile è la soluzione più pratica. Considerando le dimensioni del centro storico e la maggiore affluenza prevista nei fine settimana, è consigliabile arrivare prima dell’orario di apertura e controllare sulla pagina ufficiale eventuali indicazioni su parcheggi e viabilità.

Festa della Cipolla di Vatolla 2026: informazioni

Quando: sabato 25 e domenica 26 luglio; sabato 1 e domenica 2 agosto; sabato 8 e domenica 9 agosto; sabato 22 agosto 2026

sabato 25 e domenica 26 luglio; sabato 1 e domenica 2 agosto; sabato 8 e domenica 9 agosto; sabato 22 agosto 2026 Dove: Piazzetta Belvedere e borgo antico di Vatolla, frazione di Perdifumo, provincia di Salerno

Piazzetta Belvedere e borgo antico di Vatolla, frazione di Perdifumo, provincia di Salerno Orario: apertura dalle ore 20:00

apertura dalle ore 20:00 Ingresso: libero

libero Info: pagina Facebook ufficiale La Cipolla di Vatolla

Festa della Cipolla di Vatolla 2026 Sette serate: dal 25 luglio al 22 agosto 2026

dal 25 luglio al 22 agosto 2026 Apertura: ogni sera dalle ore 20:00

ogni sera dalle ore 20:00 Luogo: borgo antico di Vatolla e Piazzetta Belvedere

borgo antico di Vatolla e Piazzetta Belvedere Ingresso: gratuito

Consulta il programma ufficiale



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