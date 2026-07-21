Sogno di una notte di mezza estate: Shakespeare al Teatro San Carlo

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Dal 25 al 31 luglio 2026 il Teatro di San Carlo di Napoli presenta “Sogno di una notte di mezza estate”, il balletto ispirato alla commedia di Shakespeare. Cinque recite con Orchestra, Coro e Balletto del Massimo napoletano e biglietti da 15 euro.

Cinque serate tra danza, musica e atmosfere fiabesche nel cuore di Napoli: dal 25 al 31 luglio 2026 il Teatro di San Carlo porta in scena “Sogno di una notte di mezza estate”, il balletto in due atti con le musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e la coreografia di Paul Chalmer.

La produzione riunisce sul palcoscenico Orchestra, Coro, Balletto e Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo. Le rappresentazioni disponibili sono soltanto cinque e i prezzi partono da 15 euro per i posti solo ascolto, con diverse categorie di posto acquistabili online.

Biglietti disponibili per le cinque recite Consulta la pianta del Teatro di San Carlo, confronta prezzi e settori e scegli i posti disponibili per la data che preferisci. Verifica posti e prezzi su Vivaticket Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Il bosco incantato di Shakespeare al San Carlo

Il palcoscenico del Teatro di San Carlo si trasformerà nel bosco incantato della celebre commedia di William Shakespeare, un luogo sospeso tra il mondo degli uomini e quello delle creature fantastiche.

Attraverso la danza prenderanno vita le vicende di Titania, Oberon, Puck, Ermia, Lisandro, Elena e Demetrio, coinvolti in una notte di incantesimi, scambi d’identità, gelosie ed equivoci amorosi.

La partitura di Mendelssohn, che comprende anche la celebre “Marcia nuziale”, accompagna uno spettacolo pensato sia per chi segue abitualmente la danza sia per chi desidera assistere a uno dei principali eventi culturali a Napoli dell’estate 2026.

Orchestra, Balletto e Coro del Teatro di San Carlo

La direzione musicale è affidata a Philippe Béran, mentre la coreografia porta la firma di Paul Chalmer. Il direttore del Balletto e della Scuola di Ballo è Renato Zanella, con il Coro diretto da Fabrizio Cassi.

Le scene sono di Pasqualino Marino, i costumi di Elena Mannini e le luci di Nunzio Perrella. Partecipano alla produzione anche il soprano Juliette Di Bello e il mezzosoprano Gabriela Korzystka.

Nei ruoli principali si alterneranno, nelle diverse recite, ballerini come Anna Chiara Amirante, Luisa Ieluzzi, Claudia D’Antonio, Alessandro Staiano, Daniele Di Donato, Salvatore Manzo, Danilo Notaro ed Emanuele Torre.

La durata complessiva indicata è di circa 2 ore e 30 minuti, compreso l’intervallo. Per scoprire gli altri appuntamenti del Massimo napoletano è possibile consultare anche la sezione dedicata al Teatro di San Carlo.

Date e orari delle recite al Teatro di San Carlo

Sono previste cinque rappresentazioni distribuite nell’ultima settimana di luglio. Gli orari cambiano in base alla giornata:

Sabato 25 luglio 2026 , alle ore 20:00;

, alle ore 20:00; Domenica 26 luglio 2026 , alle ore 19:00;

, alle ore 19:00; Martedì 28 luglio 2026 , alle ore 20:00;

, alle ore 20:00; Giovedì 30 luglio 2026 , alle ore 19:00;

, alle ore 19:00; Venerdì 31 luglio 2026, alle ore 20:00.

Le rappresentazioni di sabato 25 e domenica 26 luglio rientrano anche tra le proposte da valutare per organizzare il proprio weekend a Napoli.

Quale data scegliere? Se hai già individuato la recita più comoda, puoi controllare subito i settori ancora acquistabili e selezionare il posto direttamente dalla pianta del teatro. Scegli la data e il tuo posto Link affiliato: l’acquisto non comporta costi aggiuntivi per il lettore.

L’Incontro agli Specchi prima di ogni recita

Prima di ciascuno spettacolo si terrà anche l’“Incontro agli Specchi”, un’introduzione alla storia, alla musica e alle curiosità legate al balletto, curata dal Maestro Renato Zanella.

L’appuntamento inizierà puntualmente nel Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo, 30 minuti prima dell’orario della rappresentazione, e comprenderà anche una breve introduzione musicale.

Chi desidera partecipare all’incontro può quindi programmare l’arrivo in teatro con almeno 40 o 45 minuti di anticipo rispetto all’inizio del balletto.

Biglietti e prezzi per il balletto

I biglietti per “Sogno di una notte di mezza estate” hanno prezzi differenti in base alla recita, al settore e alla posizione scelta all’interno del Teatro di San Carlo.

Posti solo ascolto: da 15 euro;

da 15 euro; Balconata: da 20 euro;

da 20 euro; Palchi laterali: da 20 euro, in base alla posizione;

da 20 euro, in base alla posizione; Poltronissima: da 40 euro, in base alla recita;

da 40 euro, in base alla recita; Palco Reale: fino a 210 euro.

Possono essere previste riduzioni per gruppi, enti convenzionati e, in alcuni settori, per spettatori under 30 e over 65. La disponibilità delle singole categorie e le eventuali commissioni di servizio vengono mostrate durante la procedura di acquisto.

Acquistare online permette di consultare la pianta del teatro, verificare immediatamente i posti disponibili e confrontare le diverse fasce di prezzo prima di completare l’ordine.

Informazioni per i possessori dei biglietti di Coppélia

“Sogno di una notte di mezza estate” ha sostituito nel cartellone il balletto “Coppélia”. I biglietti e i ratei di abbonamento già acquistati per “Coppélia” restano validi per la stessa data, lo stesso orario e lo stesso posto.

Chi non desidera assistere al nuovo titolo può richiedere la sostituzione con un altro spettacolo della stagione, nei limiti della disponibilità e prima dell’inizio della recita riportata sul biglietto.

Sogno di una notte di mezza estate: informazioni

Quando: sabato 25, domenica 26, martedì 28, giovedì 30 e venerdì 31 luglio 2026.

Orari: ore 20:00 il 25, 28 e 31 luglio; ore 19:00 il 26 e 30 luglio 2026.

Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/F, 80132 Napoli.

Durata: circa 2 ore e 30 minuti, compreso l’intervallo.

Biglietti: da 15 a 210 euro, in base alla data, al settore e alla posizione scelta.

Vendita: online tramite Vivaticket, presso i punti vendita autorizzati e alla biglietteria del Teatro di San Carlo.

Biglietti per Sogno di una notte di mezza estate Quando: cinque recite dal 25 al 31 luglio 2026

cinque recite dal 25 al 31 luglio 2026 Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/F, Napoli

Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/F, Napoli Durata: circa 2 ore e 30 minuti con intervallo

circa 2 ore e 30 minuti con intervallo Prezzi: da 15 a 210 euro, in base al settore

da 15 a 210 euro, in base al settore Acquisto: scelta della data e del posto dalla pianta online Acquista i biglietti su Vivaticket Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione dagli acquisti, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Domande frequenti sul balletto al San Carlo

Quanto dura Sogno di una notte di mezza estate?

La durata indicata è di circa 2 ore e 30 minuti, compreso l’intervallo.

Quanto costano i biglietti?

I prezzi partono da 15 euro per i posti solo ascolto e arrivano fino a 210 euro per il Palco Reale. Il costo varia in base alla data e al settore.

È possibile scegliere il posto online?

Sì. Durante l’acquisto su Vivaticket è possibile consultare la pianta del Teatro di San Carlo e selezionare uno dei posti disponibili.

A che ora bisogna arrivare?

È consigliabile arrivare con anticipo. Chi vuole partecipare all’Incontro agli Specchi deve trovarsi in teatro almeno 30 minuti prima dello spettacolo.

Maggiori informazioni – “Sogno di una notte di mezza estate” al Teatro di San Carlo

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