I Marillion suonano nell’Anfiteatro di Pompei: biglietti disponibili per due concerti-evento

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La storica band britannica sarà protagonista il 25 e 26 luglio 2026 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Sono disponibili nuovi biglietti per i due concerti che diventeranno anche un live album e un docufilm

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 i Marillion saranno in concerto all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei per due appuntamenti della terza edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii 2026. Entrambi i concerti inizieranno alle ore 21:00 e su TicketOne risultano nuovamente disponibili alcune categorie di biglietti.

Al momento della verifica, effettuata il 21 luglio 2026, per la serata di domenica 26 luglio sono disponibili posti a partire da €110 più commissioni. Per sabato 25 luglio restano invece acquistabili biglietti di Poltronissima Gold a €149,50 più commissioni.

Biglietti disponibili per i Marillion a Pompei Scegli tra i concerti di sabato 25 e domenica 26 luglio 2026. Per la seconda serata sono disponibili posti a partire da €110, oltre alle commissioni applicate da TicketOne.

Acquista i biglietti su TicketOne

Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore. Prezzi e disponibilità possono cambiare.

Due concerti dei Marillion da registrare dal vivo

Le due serate dei Marillion a Pompei saranno realizzate come una produzione speciale. I concerti verranno registrati per la creazione di un nuovo album ufficiale dal vivo e di un docufilm dedicato all’incontro tra la musica della formazione britannica e lo scenario dell’antico Anfiteatro.

La band porterà a Pompei il suo progressive rock melodico e cinematografico, costruito in oltre quarant’anni di carriera. Un repertorio che comprende canzoni entrate nella storia del gruppo come “Kayleigh”, “Lavender”, “Easter” e “The Great Escape”.

Per i Marillion sarà un doppio appuntamento dal forte valore simbolico. L’Anfiteatro di Pompei è infatti legato nell’immaginario musicale internazionale ai grandi concerti e film dal vivo realizzati all’interno del sito archeologico.

Quale data scegliere? Sabato 25 luglio: Poltronissima Gold €149,50 più commissioni. Domenica 26 luglio: Poltrona €110 o Poltronissima Gold €149,50 più commissioni.

Scegli la data e acquista il biglietto

Link affiliato. Disponibilità verificata il 21 luglio 2026 e soggetta a variazione.

I biglietti ancora disponibili su TicketOne

Le due date erano state inizialmente indicate come esaurite in alcuni materiali promozionali, ma la biglietteria TicketOne ha successivamente reso acquistabili nuovi posti. La situazione aggiornata mostra una disponibilità limitata ad alcune categorie.

Sabato 25 luglio 2026: Poltronissima Gold, €149,50 più commissioni;

Poltronissima Gold, €149,50 più commissioni; Domenica 26 luglio 2026: Poltrona, €110 più commissioni;

Poltrona, €110 più commissioni; Domenica 26 luglio 2026: Poltronissima Gold, €149,50 più commissioni.

Le categorie Poltronissima, Gradinata Platinum Numerata e Gradinata Numerata risultano al momento non disponibili. Chi desidera partecipare può quindi verificare direttamente su TicketOne i posti ancora selezionabili e l’importo complessivo comprensivo delle commissioni.

La visita serale alla Palestra Grande degli Scavi

Il biglietto del concerto permette di vivere anche una parte del Parco Archeologico di Pompei in orario serale. Nelle date di Beats of Pompeii sarà infatti possibile accedere alla Palestra Grande degli Scavi, situata di fronte all’Anfiteatro.

Gli spettatori potranno visitare gratuitamente il nuovo allestimento dedicato all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e l’esposizione dei 22 calchi nel Parco Archeologico di Pompei.

L’accesso alla Palestra Grande è incluso per chi possiede il biglietto del concerto. Gli altri visitatori possono acquistare l’ingresso serale al prezzo di €5 su Vivaticket o presso la biglietteria di Piazza Anfiteatro, con riduzioni e gratuità previste dalla normativa.

Nel giardino della Palestra Grande sarà disponibile anche un punto aperitivo con prodotti locali. In alcune serate si potrà inoltre prenotare una cena o un aperitivo sulla terrazza panoramica della Casina dell’Aquila.

Come tornare a Napoli dopo il concerto

Per entrambe le date dei Marillion sarà attivo un bus serale da Pompei a Napoli, organizzato per agevolare il rientro degli spettatori dopo il concerto.

Partenza: dalle ore 23:30;

dalle ore 23:30; Fermata: Piazza Anfiteatro – Piazza Immacolata, Pompei;

Piazza Anfiteatro – Piazza Immacolata, Pompei; Arrivo: Napoli Porta Nolana, capolinea EAV;

Napoli Porta Nolana, capolinea EAV; Prezzo: €3,30;

€3,30; Acquisto a bordo: maggiorazione di €1;

maggiorazione di €1; Prenotazione: obbligatoria, fino a esaurimento dei posti.

La prenotazione della navetta può essere effettuata tramite il modulo ufficiale per il bus da Pompei a Napoli Porta Nolana.

Per programmare l’intero fine settimana si possono consultare anche gli altri eventi e le cose da fare nel weekend a Napoli e in Campania.

Marillion a Pompei 2026: prezzi e informazioni

Quando: sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, ore 21:00

Dove: Anfiteatro degli Scavi, Piazza Immacolata, 80045 Pompei

Biglietti sabato 25 luglio: da €149,50 più commissioni

Biglietti domenica 26 luglio: da €110 più commissioni

Vendita: TicketOne, disponibilità soggetta a variazione

Visita serale: accesso gratuito alla Palestra Grande per gli spettatori del concerto

Bus per Napoli: partenza dalle ore 23:30 per Napoli Porta Nolana, €3,30 e prenotazione obbligatoria

Acquista i biglietti per i Marillion a Pompei Sabato 25 luglio: biglietti da €149,50 più commissioni

biglietti da €149,50 più commissioni Domenica 26 luglio: biglietti da €110 più commissioni

biglietti da €110 più commissioni Inizio: ore 21:00 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

ore 21:00 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei Incluso: accesso serale alla Palestra Grande e alla mostra dei calchi

Verifica i posti e acquista su TicketOne

Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore. Prezzi e disponibilità sono aggiornati al 21 luglio 2026 e possono variare.

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