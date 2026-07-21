A Ischia torna la grande Festa di Sant’Anna con l’incendio del Castello Aragonese

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Dal 23 al 26 luglio 2026 torna a Ischia la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, con la processione via mare, la sfilata delle barche allegoriche illuminate e il tradizionale incendio del Castello Aragonese.

Dal giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026 la Baia di Cartaromana, a Ischia, ospita la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 2026, una delle feste popolari più suggestive dell’estate in Campania.

Quattro giornate tra storia, devozione, spettacoli, musica, memoria del borgo di Ischia Ponte e grande festa sul mare. Il momento più atteso sarà la serata di domenica 26 luglio 2026, con la sfilata delle barche allegoriche illuminate, la premiazione, l’incendio del Castello Aragonese e lo spettacolo di fuochi piromusicali.

La Festa di Sant’Anna è legata a una tradizione molto sentita dagli ischitani: la devozione alla Santa, la processione via mare e il rito delle partorienti. Negli anni è diventata anche un grande racconto collettivo dell’isola, capace di unire fede, arte, scenografie galleggianti e spettacolo popolare.

Per chi sta organizzando una gita sull’isola, è uno degli appuntamenti da segnare tra le sagre e feste in Campania e tra le idee più belle per cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni.

Festa Sant’Anna Ischia 2026: il programma

Il programma della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 2026 parte da Ischia Ponte e arriva fino alla Baia di Cartaromana, con appuntamenti culturali, religiosi e musicali prima della grande notte conclusiva.

Giovedì 23 luglio 2026

La festa si apre con una serata dedicata alla storia del borgo antico e alla danza.

Ore 21:00 – Passeggiata nella storia del borgo antico sulle orme di Sant’Anna, a cura della guida autorizzata Giovanna Ferrandino. Ritrovo alle 20:45 al Piazzale Aragonese, lato Bar Cocò.

– Passeggiata nella storia del borgo antico sulle orme di Sant’Anna, a cura della guida autorizzata Giovanna Ferrandino. Ritrovo alle al Piazzale Aragonese, lato Bar Cocò. Ore 21:30 – Il Balletto di Ischia: l’ASD “Il Balletto di Ischia” celebra il 41° anniversario con un estratto del saggio accademico tra danza classica, contemporanea e heels. Direzione artistica: Claudio Montefusco.

Venerdì 24 luglio 2026

La seconda giornata è dedicata alla memoria della festa e alla scelta dell’ordine di partenza delle barche allegoriche.

Ore 12:00 – Regata a cura della Lega Navale di Ischia e Procida, per stabilire l’ordine di partenza delle barche allegoriche.

– Regata a cura della Lega Navale di Ischia e Procida, per stabilire l’ordine di partenza delle barche allegoriche. Ore 19:00 – Conferenza “La Festa a mare: i luoghi e la memoria” al piazzale d’ingresso della Torre Guevara, a cura del Circolo Georges Sadoul. Intervengono Rosario de Laurentiis e Salvatore Ronga. Modera Dario Della Vecchia.

– Conferenza “La Festa a mare: i luoghi e la memoria” al piazzale d’ingresso della Torre Guevara, a cura del Circolo Georges Sadoul. Intervengono Rosario de Laurentiis e Salvatore Ronga. Modera Dario Della Vecchia. A seguire – Visita alla Torre Guevara e agli affreschi dei Guevara.

Sabato 25 luglio 2026

La giornata del sabato conserva il cuore religioso della manifestazione, con la Messa per le Partorienti e la processione delle barche.

Ore 19:00 – Messa per le Partorienti nella chiesetta tra gli scogli di Sant’Anna, celebrata da Don Pasquale Trani.

– Messa per le Partorienti nella chiesetta tra gli scogli di Sant’Anna, celebrata da Don Pasquale Trani. Dalle ore 18:30 – Partenza della processione delle barche dal piazzale delle Alghe.

Domenica 26 luglio: la grande notte di Sant’Anna

Domenica 26 luglio 2026 sarà la serata principale della Festa Sant’Anna a Ischia. Il borgo di Ischia Ponte, la baia e il Castello Aragonese diventeranno il cuore della festa, con musica, spettacolo e la sfilata delle barche allegoriche.

Dalle ore 19:00 – Sfilata della Banda Musicale Città di Ischia nel centro storico di Ischia Ponte fino al Piazzale Aragonese.

– Sfilata della Banda Musicale Città di Ischia nel centro storico di Ischia Ponte fino al Piazzale Aragonese. Ore 20:00 – Pre-festa con musica live di Romolo Bianco e melodie classiche napoletane.

– Pre-festa con musica live di Romolo Bianco e melodie classiche napoletane. Ore 21:00 circa – Sfilata delle quattro barche allegoriche in concorso nella Baia di Cartaromana.

– Sfilata delle quattro barche allegoriche in concorso nella Baia di Cartaromana. Durante la serata – Performance “Sirenes – Mermaid Experience”, proclamazione della barca vincitrice, incendio del Castello Aragonese e spettacolo di fuochi piromusicali.

Le barche allegoriche in concorso saranno realizzate da Associazione Icaro – Gruppo NA.L. con Tutti sotto la stessa luna, Associazione Atlas 97 con L’alba di una nuova avventura: vele di libertà, Associazione Il Grido di Cristo con Il Visionario e Parrocchia di San Domenico nella SS.ma Annunziata con Ischia e le sue Torri.

A condurre la serata saranno Mariagrazia Nicotra, Claudio Iacono e Beppi Banfi. Come da tradizione, il gran finale sarà tutto rivolto verso il Castello Aragonese, che si accenderà simbolicamente davanti al pubblico raccolto lungo la baia.

Una festa gratuita tra Ischia Ponte e il Castello Aragonese

La Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna è a ingresso libero. Il consiglio è arrivare con anticipo nella zona di Ischia Ponte, soprattutto per la serata del 26 luglio, quando l’area attorno al Castello Aragonese richiama ogni anno tantissime persone.

Chi cerca altri appuntamenti senza biglietto può seguire anche la nostra selezione di eventi gratuiti a Napoli e in Campania, aggiornata con concerti, feste, visite, spettacoli e iniziative aperte al pubblico.

Festa Sant’Anna Ischia 2026: informazioni utili

Evento: Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 2026

Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 2026 Dove: Baia di Cartaromana, Ischia Ponte, Ischia (NA)

Baia di Cartaromana, Ischia Ponte, Ischia (NA) Quando: da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026

da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026 Serata finale: domenica 26 luglio 2026, dalle ore 19:00

domenica 26 luglio 2026, dalle ore 19:00 Costo: ingresso libero

ingresso libero Info ufficiali: Facebook Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna – Ischia e Visit Ischia – Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 2026

Festa Sant’Anna Ischia 2026: date, luogo e programma Quando: da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026

da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026 Dove: Baia di Cartaromana, Ischia Ponte, Ischia (NA)

Baia di Cartaromana, Ischia Ponte, Ischia (NA) Ingresso: libero

libero Da non perdere: domenica 26 luglio, sfilata delle barche allegoriche e incendio del Castello Aragonese Consulta il programma ufficiale

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