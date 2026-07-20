Concerto all’Alba al Museo di Pietrarsa: musica, visita culturale e colazione vista mare

Pubblicità / #ADV – contenuto realizzato in collaborazione commerciale con Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Il 31 luglio 2026 il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita un concerto all’alba con l’Orchestra Harmonia. L’iniziativa comprende anche visita al museo e colazione in terrazza.

Venerdì 31 luglio 2026 alle ore 05.15 si terrà un Concerto all’Alba presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, uno dei luoghi simbolo della storia industriale italiana. Il concerto sarà eseguito dall’Orchestra Harmonia, che trasporterà gli spettatori in un viaggio nel tempo al sorgere del sole. Al termine delle performance musicali, sulle Terrazze panoramiche del sito museale per tutti i partecipanti sarà servita una ricca colazione, da gustare fronte mare. I partecipanti potranno completare l’esperienza con una visita completa alla collezione museale di Pietrarsa.

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nell’Anfiteatro esterno del museo, con affaccio sul Golfo di Napoli. Il biglietto comprende non solo il concerto, ma anche una colazione e la possibilità di visitare liberamente il museo al termine dell’evento, trasformando la mattinata in un’esperienza completa tra cultura, musica e paesaggio.

Concerto all’Alba al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Data: venerdì 31 luglio 2026

venerdì 31 luglio 2026 Orario di inizio: ore 05.15

ore 05.15 Luogo: Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Concerto: Orchestra Harmonia

Orchestra Harmonia Il biglietto comprende: concerto, ingresso e visita libera al museo, colazione in terrazza

concerto, ingresso e visita libera al museo, colazione in terrazza Apertura biglietteria: ore 04:45

ore 04:45 Biglietto intero: € 20,00

€ 20,00 Ridotto: € 15,00 per i possessori di una Pietrarsa Card in corso di validità

€ 15,00 per i possessori di una Pietrarsa Card in corso di validità Prenotazioni: Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori. WhatsApp: 379 2377322 Email: info@mens-lab.it

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori. Pubblicità / #ADV – Questo contenuto è realizzato in collaborazione commerciale con Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa