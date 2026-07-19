© NOMEA

Pubblicità / #ADV – contenuto realizzato in collaborazione commerciale con NOMEA

Sabato 25 luglio 2026 al tramonto sul Vesuvio tra escursione naturalistica, teatro itinerante, racconti di janare e streghe e storia borbonica

Una passeggiata al tramonto sul Vesuvio che unisce natura, storia, teatro e antiche leggende. Sabato 25 luglio 2026 torna “Vesuvio Magico”, un evento organizzato da Vesuvio Natura da Esplorare insieme all’associazione culturale NOMEA. Un percorso nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio che accompagnerà i partecipanti lungo i sentieri del vulcano tra racconti di janare, misteriose streghe, ideali di libertà e personaggi che hanno segnato la storia del territorio.

Un viaggio tra natura, storia e leggende sul Vesuvio

L’escursione prenderà il via nel tardo pomeriggio, quando il sole inizierà a tramontare regalando panorami sul Golfo di Napoli. Durante il percorso guide ambientali e attori accompagneranno i partecipanti in un racconto che intreccia la storia del Vesuvio con miti popolari e figure realmente esistite.

Tra i protagonisti dello spettacolo itinerante ci saranno Eleonora Pimentel Fonseca, simbolo della Repubblica Napoletana del 1799, la misteriosa Strega Amelia e l’affascinante figura della Janara, protagonista delle antiche credenze popolari campane. I testi e la regia sono firmati da Gennaro Esposito, che trasformerà il sentiero in un vero palcoscenico naturale.

L’iniziativa è pensata per chi desidera vivere il Vesuvio in modo diverso dal solito, unendo l’escursionismo ad un racconto teatrale immersivo. Il percorso, della durata di circa 2 ore, presenta una difficoltà facile/media ed è adatto a tutti coloro che hanno un minimo di abitudine a camminare.

Al termine dell’esperienza ogni partecipante riceverà anche un omaggio, incluso nel biglietto.

“Vesuvio Magico”: escursione al tramonto sul Vesuvio tra janare, teatro e natura Data: sabato 25 luglio 2026

sabato 25 luglio 2026 Turni disponibili: 18:30 – 19:00 – 19:30

18:30 – 19:00 – 19:30 Durata: circa 2 ore

circa 2 ore Difficoltà: facile/media

facile/media Punto d’incontro: Contrada Osservatorio (ex Rifugio Imbò)

Contrada Osservatorio (ex Rifugio Imbò) Parcheggio: incluso con accesso autorizzato oltre quota 800

incluso con accesso autorizzato oltre quota 800 Costo: 25 euro

25 euro Prenotazione: obbligatoria tramite WhatsApp 3756139180 Prenota su WhatsApp

Pubblicità / #ADV – Contenuto realizzato in collaborazione commerciale con NOMEA.

Pubblicità / #ADV – Questo contenuto è realizzato in collaborazione commerciale con NOMEA.