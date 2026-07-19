La Sagra della Coccetella torna in Irpinia: tre giorni tra pasta tipica e musica

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Dal 24 al 26 luglio 2026 a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, torna la Sagra della Coccetella: tre serate dedicate alla tradizionale pasta fatta a mano, ai sapori dell’Irpinia, alla musica e alla convivialità.

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 torna a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, la Sagra della Coccetella, uno degli appuntamenti più caratteristici dell’estate in Irpinia. La manifestazione, arrivata alla sua 45ª edizione, celebra una specialità antica della cucina locale: la coccetella fatta a mano, una pasta tradizionale preparata ancora oggi secondo la lavorazione delle massaie del paese.

Per tre giorni il borgo irpino si trasformerà in un grande spazio di festa popolare, con stand gastronomici, piatti tipici, musica e momenti di intrattenimento. Una buona occasione per scoprire un evento autentico e molto amato da chi cerca sagre e feste in Campania, lontano dai circuiti più turistici e vicino alle tradizioni più genuine dell’entroterra campano.

Sagra della Coccetella 2026 a Sorbo Serpico Quando: da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026

da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 Dove: Sorbo Serpico, provincia di Avellino

Sorbo Serpico, provincia di Avellino Evento: 45ª edizione della Sagra della Coccetella

45ª edizione della Sagra della Coccetella Cosa si mangia: coccetella fatta a mano e specialità tipiche irpine

coccetella fatta a mano e specialità tipiche irpine Atmosfera: festa popolare con gastronomia, musica e tradizione

La coccetella, la pasta fatta a mano di Sorbo Serpico

La protagonista della sagra è la coccetella, una pasta tipica di Sorbo Serpico preparata a mano con una lavorazione semplice ma ricca di memoria. È una specialità che appartiene alla cucina domestica irpina, quella fatta di gesti tramandati nel tempo, ingredienti essenziali e sapori intensi.

Il fascino della Sagra della Coccetella sta proprio nella possibilità di assaggiare un piatto identitario nel luogo in cui questa tradizione è nata e continua a essere custodita. Non una semplice degustazione, ma una festa di paese in cui la cucina diventa racconto del territorio, della comunità e della storia locale.

Tre serate di gusto e musica in Irpinia

Durante le tre serate della manifestazione sarà possibile vivere l’atmosfera delle grandi sagre irpine, tra profumi di cucina, tavolate all’aperto e momenti musicali. La sagra è organizzata dal Comitato Festa Maria SS. della Neve, che da anni porta avanti una tradizione molto sentita dalla comunità locale.

Accanto alla coccetella, il pubblico potrà trovare anche altri sapori della tradizione gastronomica del territorio. Come accade nelle feste popolari dell’Irpinia, il cibo diventa il cuore dell’evento ma anche un’occasione per trascorrere una serata estiva diversa, tra buon cibo, musica e socialità.

Chi ama gli eventi gastronomici può inserire questa tappa in un itinerario tra borghi e appuntamenti estivi, consultando anche il calendario degli eventi a Napoli e in Campania e le altre sagre in programma nel periodo.

Sorbo Serpico, il borgo irpino della coccetella

Sorbo Serpico è un piccolo borgo della provincia di Avellino, immerso nel paesaggio collinare dell’Irpinia. Il paese è legato da sempre a tradizioni gastronomiche e feste popolari che valorizzano i prodotti locali, la cucina contadina e l’identità del territorio.

La Sagra della Coccetella è quindi anche una buona occasione per scoprire un angolo autentico della Campania interna, dove il ritmo dell’estate è fatto di piazze, sapori semplici, musica e comunità. Un appuntamento ideale per famiglie, gruppi di amici e appassionati di sagre in Campania.

Per chi vuole restare nel filone delle feste irpine, tra gli appuntamenti da segnare ci sono anche la Sagra del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino e la Sagra delle Sagre di Sant’Angelo dei Lombardi, due eventi molto amati da chi segue le tradizioni gastronomiche della provincia di Avellino.

Sagra della Coccetella 2026: informazioni utili

Evento: Sagra della Coccetella 2026

Sagra della Coccetella 2026 Edizione: 45ª edizione

45ª edizione Quando: da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026

da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 Dove: Sorbo Serpico, provincia di Avellino

Sorbo Serpico, provincia di Avellino Organizzazione: Comitato Festa Maria SS. della Neve

Comitato Festa Maria SS. della Neve Cosa trovare: coccetella fatta a mano, piatti tipici, musica e festa popolare

coccetella fatta a mano, piatti tipici, musica e festa popolare Info aggiornate: pagina Facebook ufficiale della manifestazione e canali degli organizzatori

Perché andare alla Sagra della Coccetella Per assaggiare una pasta tipica irpina preparata secondo la tradizione.

Per vivere una festa popolare autentica nel borgo di Sorbo Serpico.

Per trascorrere una serata estiva tra cucina locale, musica e convivialità.

Maggiori informazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali degli organizzatori e la pagina Facebook della Sagra della Coccetella.

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