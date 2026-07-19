Pessoa Luna Park 2026 a Napoli: il Fossato di Castel Sant’Elmo apre al pubblico con concerti, cinema e giochi

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Per la prima volta il Fossato di Castel Sant’Elmo apre al pubblico con Pessoa Luna Park 2026, un grande parco culturale all’aperto tra concerti, cinema, teatro, giochi XXL, talk, laboratori e street food.

Dal 16 luglio al 4 ottobre 2026 arriva a Napoli Pessoa Luna Park 2026, il grande parco culturale che animerà per tutta l’estate il Fossato di Castel Sant’Elmo, in Via Tito Angelini 20/A, al Vomero. Un appuntamento speciale perché, per la prima volta, il fossato della storica fortezza napoletana viene aperto al pubblico con un programma di arte, musica, cinema all’aperto, giochi, laboratori e incontri culturali.

Il progetto, realizzato nell’ambito della rassegna “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei nazionali del Vomero”, trasforma uno spazio monumentale finora poco accessibile in un luogo di incontro, creatività e socialità. Il format unisce rigenerazione urbana, promozione culturale e intrattenimento, con attività pensate per pubblici diversi: giovani, famiglie, bambini, appassionati di musica, cinema e arte contemporanea.

Un’occasione anche per riscoprire uno dei luoghi più panoramici e suggestivi di Napoli. Chi entra entro le 18:30 può infatti visitare anche Castel Sant’Elmo e la terrazza panoramica con lo stesso biglietto.

Cosa fare al Pessoa Luna Park 2026

Durante le giornate di apertura, il Pessoa Luna Park al Fossato di Castel Sant’Elmo sarà visitabile come un vero parco culturale all’aperto, con installazioni, spettacoli, giochi e appuntamenti speciali.

Nel programma sono previste:

installazioni artistiche e giochi XXL firmati Pessoa Luna Park e Roxy in the Box;

firmati Pessoa Luna Park e Roxy in the Box; area scacchi a cura dell’Accademia Scacchistica Napoletana;

a cura dell’Accademia Scacchistica Napoletana; concerti dal vivo e DJ set;

e DJ set; cinema e teatro all’aperto ;

; talk, incontri culturali, podcast e letture dal vivo ;

; workshop e laboratori ;

; area kids dedicata ai bambini;

dedicata ai bambini; tavolate condivise ed eventi enogastronomici con i food partner CU.QU. – Cucina di Quartiere, Irpinia Mood, Mar Limone e Staj Noodle.

Un mix di appuntamenti che rende il Pessoa Luna Park una delle novità più interessanti tra gli eventi a Napoli dell’estate 2026. Per scoprire altri appuntamenti in città è possibile consultare anche la nostra guida su cosa fare nel weekend a Napoli.

Date e orari del Pessoa Luna Park a Napoli

Il Pessoa Luna Park 2026 si svolge nel Fossato di Castel Sant’Elmo in due periodi, con una pausa estiva dal 10 agosto al 2 settembre 2026.

Dal 16 luglio al 9 agosto 2026: aperto dal giovedì alla domenica, dalle 17:30 alle 01:00 ;

aperto dal giovedì alla domenica, dalle ; Dal 3 settembre al 4 ottobre 2026: giovedì e venerdì dalle 17:30 alle 01:00; sabato e domenica dalle 11:00 alle 01:00.

Il programma dettagliato delle singole giornate viene diffuso settimanalmente attraverso i canali ufficiali del Pessoa Luna Park, generalmente prima dell’apertura del giovedì.

Biglietti per Pessoa Luna Park 2026

I biglietti per il Pessoa Luna Park 2026 a Castel Sant’Elmo possono essere acquistati online sul portale Musei Italiani o in loco, presso la biglietteria, in base alla disponibilità residua.

Biglietto intero: 2,50 euro;

2,50 euro; Ridotto 18-25 anni: 2 euro;

2 euro; Under 18: ingresso gratuito;

ingresso gratuito; Over 65: ingresso gratuito;

ingresso gratuito; Pass Pessoa: 15 euro per 15 ingressi, con accesso saltafila.

La presenza dell’area kids e degli ingressi gratuiti per under 18 rende l’appuntamento interessante anche per chi cerca eventi per bambini a Napoli.

Pessoa Luna Park 2026 a Napoli: informazioni utili

Pessoa Luna Park 2026 al Fossato di Castel Sant’Elmo Quando: dal 16 luglio al 4 ottobre 2026, con pausa dal 10 agosto al 2 settembre

dal 16 luglio al 4 ottobre 2026, con pausa dal 10 agosto al 2 settembre Dove: Fossato di Castel Sant’Elmo, Via Tito Angelini 20/A, Napoli

Fossato di Castel Sant’Elmo, Via Tito Angelini 20/A, Napoli Orari: dal giovedì alla domenica, con aperture pomeridiane, serali e weekend

dal giovedì alla domenica, con aperture pomeridiane, serali e weekend Biglietti: intero 2,50 euro, ridotto 2 euro, gratuito under 18 e over 65

Dove: Fossato di Castel Sant’Elmo, Via Tito Angelini 20/A, Napoli.

Info e aggiornamenti:

Per altri appuntamenti tra concerti, spettacoli, cinema all’aperto e manifestazioni culturali, puoi consultare anche la nostra sezione dedicata alle cose da fare a Napoli.

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