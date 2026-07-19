Alla Floridiana arriva il cinema sotto le stelle: 10 film e visite al museo a 5 euro

Dal 20 luglio al 17 settembre 2026 la Villa Floridiana del Vomero ospita Napoli Contemporanea, una rassegna di cinema all’aperto con dieci film, incontri con registi e attori e visite guidate al Museo Duca di Martina. Il biglietto costa 5 euro.
Il cinema sotto le stelle arriva alla Villa Floridiana di Napoli. Da lunedì 20 luglio a giovedì 17 settembre 2026 si terrà Napoli Contemporanea – Cinema in Villa, una rassegna dedicata alle opere che negli ultimi anni hanno raccontato Napoli, i suoi quartieri e le trasformazioni della città.
Gli appuntamenti si svolgeranno principalmente il lunedì e il giovedì nel piazzale del Museo nazionale della ceramica Duca di Martina, all’interno della Villa Floridiana nel quartiere Vomero.
La manifestazione rientra nel programma di Estate a Napoli 2026 ed è promossa e finanziata dal Comune di Napoli. La rassegna è realizzata dai Musei nazionali del Vomero e organizzata dall’Associazione Visione Vesuvio, con la direzione artistica di Roberto Recchioni.
Cinema, incontri e visite al Museo Duca di Martina
Napoli Contemporanea non sarà soltanto una serie di proiezioni. Ogni serata inizierà alle ore 19:30 con l’accoglienza del pubblico e una visita guidata alla collezione del Museo Duca di Martina, che conserva porcellane, maioliche, vetri e oggetti d’arte decorativa provenienti da diverse parti del mondo.
I film inizieranno alle ore 21:00 e alcune proiezioni saranno introdotte da registi, attori, produttori e autori. Tra gli ospiti annunciati figurano Edoardo De Angelis, Angelo Curti, Andrea Renzi, Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone e i Manetti Bros.
La selezione attraversa generi e periodi diversi, dal cinema di Paolo Sorrentino e Mario Martone fino all’animazione napoletana e alle commedie dei Manetti Bros. Un modo per riscoprire Napoli attraverso il grande schermo, nella cornice verde della Floridiana.
Per scoprire altre arene e rassegne è possibile consultare anche gli aggiornamenti dedicati al cinema all’aperto a Napoli e il calendario degli eventi a Napoli.
Napoli Contemporanea 2026: il programma
- Lunedì 20 luglio – Averno Hotel
- Giovedì 23 luglio – Nostalgia
- Lunedì 27 luglio – Comandante. Ospite: Edoardo De Angelis
- Giovedì 30 luglio – Napoli – New York
- Lunedì 31 agosto – Napoli velata
- Giovedì 3 settembre – L’uomo in più. Ospiti: Angelo Curti e Andrea Renzi
- Lunedì 7 settembre – Ariaferma
- Giovedì 10 settembre – La gatta Cenerentola. Ospiti: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone
- Lunedì 14 settembre – Ammore e malavita. Ospiti: i Manetti Bros
- Giovedì 17 settembre – L’amico del cuore
Come partecipare alle serate alla Floridiana
Il pubblico potrà entrare dalle ore 19:30 per partecipare alla visita guidata. Le proiezioni cominceranno alle ore 21:00. Per gli appuntamenti serali, i Musei nazionali del Vomero indicano l’accesso alla Villa Floridiana da via Aniello Falcone.
Il biglietto costa €5 per ogni serata e comprende sia la visita al Museo Duca di Martina sia la proiezione del film. I titoli possono essere acquistati attraverso il portale ufficiale Musei Italiani.
Considerata la presenza di posti limitati nell’area delle proiezioni, è consigliabile verificare in anticipo la disponibilità dei biglietti e le eventuali comunicazioni relative alle condizioni meteorologiche.
Napoli Contemporanea: date, orari e biglietti
- Quando: dal 20 luglio al 17 settembre 2026, ingresso e visita guidata dalle ore 19:30, proiezioni dalle ore 21:00
- Dove: Villa Floridiana e Museo Duca di Martina, via Domenico Cimarosa 77, quartiere Vomero, Napoli
- Accesso serale: ingresso indicato da via Aniello Falcone
- Biglietti: €5, visita guidata al museo compresa
- Acquisto: sul portale Musei Italiani
- Informazioni: sui canali ufficiali dei Musei nazionali del Vomero
Informazioni e biglietti per Napoli Contemporanea
- Dieci proiezioni dal 20 luglio al 17 settembre 2026
- Ingresso dalle 19:30 e inizio film alle 21:00
- Biglietto da €5 comprensivo della visita guidata al Museo Duca di Martina
Domande frequenti sul cinema alla Floridiana
Quanto costa il cinema alla Villa Floridiana?
Il biglietto per ogni appuntamento di Napoli Contemporanea costa €5. Nel prezzo è compresa anche la visita guidata al Museo nazionale della ceramica Duca di Martina.
A che ora iniziano i film?
Le proiezioni iniziano alle ore 21:00. L’ingresso del pubblico e la visita guidata al museo sono previsti dalle ore 19:30.
Da quale ingresso si accede alla Floridiana?
Per le serate della rassegna viene indicato l’accesso alla Villa Floridiana da via Aniello Falcone.
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