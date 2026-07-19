Alla Floridiana arriva il cinema sotto le stelle: 10 film e visite al museo a 5 euro

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Dal 20 luglio al 17 settembre 2026 la Villa Floridiana del Vomero ospita Napoli Contemporanea, una rassegna di cinema all’aperto con dieci film, incontri con registi e attori e visite guidate al Museo Duca di Martina. Il biglietto costa 5 euro.

Il cinema sotto le stelle arriva alla Villa Floridiana di Napoli. Da lunedì 20 luglio a giovedì 17 settembre 2026 si terrà Napoli Contemporanea – Cinema in Villa, una rassegna dedicata alle opere che negli ultimi anni hanno raccontato Napoli, i suoi quartieri e le trasformazioni della città.

Gli appuntamenti si svolgeranno principalmente il lunedì e il giovedì nel piazzale del Museo nazionale della ceramica Duca di Martina, all’interno della Villa Floridiana nel quartiere Vomero.

La manifestazione rientra nel programma di Estate a Napoli 2026 ed è promossa e finanziata dal Comune di Napoli. La rassegna è realizzata dai Musei nazionali del Vomero e organizzata dall’Associazione Visione Vesuvio, con la direzione artistica di Roberto Recchioni.

Cinema, incontri e visite al Museo Duca di Martina

Napoli Contemporanea non sarà soltanto una serie di proiezioni. Ogni serata inizierà alle ore 19:30 con l’accoglienza del pubblico e una visita guidata alla collezione del Museo Duca di Martina, che conserva porcellane, maioliche, vetri e oggetti d’arte decorativa provenienti da diverse parti del mondo.

I film inizieranno alle ore 21:00 e alcune proiezioni saranno introdotte da registi, attori, produttori e autori. Tra gli ospiti annunciati figurano Edoardo De Angelis, Angelo Curti, Andrea Renzi, Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone e i Manetti Bros.

La selezione attraversa generi e periodi diversi, dal cinema di Paolo Sorrentino e Mario Martone fino all’animazione napoletana e alle commedie dei Manetti Bros. Un modo per riscoprire Napoli attraverso il grande schermo, nella cornice verde della Floridiana.

Per scoprire altre arene e rassegne è possibile consultare anche gli aggiornamenti dedicati al cinema all’aperto a Napoli e il calendario degli eventi a Napoli.

Napoli Contemporanea 2026: il programma

Lunedì 20 luglio – Averno Hotel

– Averno Hotel Giovedì 23 luglio – Nostalgia

– Nostalgia Lunedì 27 luglio – Comandante. Ospite: Edoardo De Angelis

– Comandante. Ospite: Edoardo De Angelis Giovedì 30 luglio – Napoli – New York

– Napoli – New York Lunedì 31 agosto – Napoli velata

– Napoli velata Giovedì 3 settembre – L’uomo in più. Ospiti: Angelo Curti e Andrea Renzi

– L’uomo in più. Ospiti: Angelo Curti e Andrea Renzi Lunedì 7 settembre – Ariaferma

– Ariaferma Giovedì 10 settembre – La gatta Cenerentola. Ospiti: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone

– La gatta Cenerentola. Ospiti: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone Lunedì 14 settembre – Ammore e malavita. Ospiti: i Manetti Bros

– Ammore e malavita. Ospiti: i Manetti Bros Giovedì 17 settembre – L’amico del cuore

Come partecipare alle serate alla Floridiana

Il pubblico potrà entrare dalle ore 19:30 per partecipare alla visita guidata. Le proiezioni cominceranno alle ore 21:00. Per gli appuntamenti serali, i Musei nazionali del Vomero indicano l’accesso alla Villa Floridiana da via Aniello Falcone.

Il biglietto costa €5 per ogni serata e comprende sia la visita al Museo Duca di Martina sia la proiezione del film. I titoli possono essere acquistati attraverso il portale ufficiale Musei Italiani.

Considerata la presenza di posti limitati nell’area delle proiezioni, è consigliabile verificare in anticipo la disponibilità dei biglietti e le eventuali comunicazioni relative alle condizioni meteorologiche.

Napoli Contemporanea: date, orari e biglietti

Quando: dal 20 luglio al 17 settembre 2026, ingresso e visita guidata dalle ore 19:30, proiezioni dalle ore 21:00

dal 20 luglio al 17 settembre 2026, ingresso e visita guidata dalle ore 19:30, proiezioni dalle ore 21:00 Dove: Villa Floridiana e Museo Duca di Martina, via Domenico Cimarosa 77, quartiere Vomero, Napoli

Villa Floridiana e Museo Duca di Martina, via Domenico Cimarosa 77, quartiere Vomero, Napoli Accesso serale: ingresso indicato da via Aniello Falcone

ingresso indicato da via Aniello Falcone Biglietti: €5, visita guidata al museo compresa

€5, visita guidata al museo compresa Acquisto: sul portale Musei Italiani

sul portale Informazioni: sui canali ufficiali dei Musei nazionali del Vomero

Informazioni e biglietti per Napoli Contemporanea Dieci proiezioni dal 20 luglio al 17 settembre 2026

dal 20 luglio al 17 settembre 2026 Ingresso dalle 19:30 e inizio film alle 21:00

e inizio film alle 21:00 Biglietto da €5 comprensivo della visita guidata al Museo Duca di Martina Verifica disponibilità e biglietti

Domande frequenti sul cinema alla Floridiana

Quanto costa il cinema alla Villa Floridiana?

Il biglietto per ogni appuntamento di Napoli Contemporanea costa €5. Nel prezzo è compresa anche la visita guidata al Museo nazionale della ceramica Duca di Martina.

A che ora iniziano i film?

Le proiezioni iniziano alle ore 21:00. L’ingresso del pubblico e la visita guidata al museo sono previsti dalle ore 19:30.

Da quale ingresso si accede alla Floridiana?

Per le serate della rassegna viene indicato l’accesso alla Villa Floridiana da via Aniello Falcone.

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