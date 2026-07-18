Notti Gialle di Coldiretti a Benevento tra street food contadino, vini sanniti e musica

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Dal 17 al 19 luglio 2026 il centro storico di Benevento ospita le Notti Gialle di Coldiretti: tre serate a ingresso libero con street food contadino, vini sanniti, show cooking, musica e prodotti a chilometro zero.

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 arrivano nel centro storico di Benevento le Notti Gialle di Coldiretti, una grande festa dedicata ai sapori della Campania. Ogni sera, dalle ore 18:30, Piazza Castello, Corso Garibaldi e la Rocca dei Rettori saranno animati dal Mercato di Campagna Amica, dallo street food agricolo, dalle degustazioni e dalla musica dal vivo.

La manifestazione rientra tra le sagre e feste in Campania da scoprire nel fine settimana e porterà nel cuore di Benevento le produzioni delle aziende agricole del territorio.

Negli stand del Mercato di Campagna Amica sarà possibile trovare formaggi, salumi, conserve, ortaggi di stagione, dolci tipici sanniti, birre agricole e altre specialità a filiera corta. Un’occasione per conoscere direttamente i produttori e assaggiare alcuni dei prodotti più rappresentativi del Sannio e della Campania.

Street food, vini sanniti e show cooking

Una parte importante delle Notti Gialle sarà dedicata alla cucina contadina. Nei giardini della Rocca dei Rettori di Benevento si svolgeranno show cooking, assaggi e degustazioni pensati per raccontare ricette tradizionali, ingredienti locali e nuove idee nate nelle aziende agricole campane.

Spazio anche ai vini del territorio, presentati attraverso le degustazioni curate dal Consorzio Sannio Tutela Vini. Le serate permetteranno così di scoprire alcune delle principali produzioni vitivinicole della provincia di Benevento, accompagnate dalle proposte dei Cuochi Contadini.

Chi ama gli appuntamenti enogastronomici nel Sannio può consultare anche gli altri eventi e sagre in provincia di Benevento segnalati da Napoli da Vivere.

Programma delle Notti Gialle a Benevento

Venerdì 17 luglio 2026

Ore 18:30: apertura degli stand in Piazza Castello e Corso Garibaldi con il Mercato di Campagna Amica e lo street food contadino.

apertura degli stand in Piazza Castello e Corso Garibaldi con il Mercato di Campagna Amica e lo street food contadino. Degustazioni nei giardini della Rocca dei Rettori con vini del Sannio e proposte dei Cuochi Contadini.

Ore 19:00: incontro nella sala consiliare della Rocca dei Rettori dedicato alla tutela del Made in Italy, alla corretta etichettatura e al contrasto della contraffazione alimentare.

incontro nella sala consiliare della Rocca dei Rettori dedicato alla tutela del Made in Italy, alla corretta etichettatura e al contrasto della contraffazione alimentare. Musica dal vivo e intrattenimento nel corso della serata.

Sabato 18 luglio 2026

Ore 18:30: riapertura del Mercato di Campagna Amica con prodotti tipici campani e specialità a filiera corta.

riapertura del Mercato di Campagna Amica con prodotti tipici campani e specialità a filiera corta. Show cooking e degustazioni nei giardini della Rocca dei Rettori.

Incontro dedicato alla filiera del tabacco, con rappresentanti delle istituzioni, esperti e operatori del settore agricolo.

Musica dal vivo e animazione serale nel centro storico di Benevento.

Domenica 19 luglio 2026

Ore 18:30: apertura degli stand per l’ultima serata dedicata ai prodotti locali e allo street food contadino.

apertura degli stand per l’ultima serata dedicata ai prodotti locali e allo street food contadino. Degustazioni di vini sanniti e show cooking con le eccellenze agroalimentari del territorio.

Assegnazione degli Oscar Green Campania , il riconoscimento di Coldiretti Giovani Impresa dedicato alle aziende e alle startup agricole under 40 che hanno introdotto progetti innovativi.

, il riconoscimento di Coldiretti Giovani Impresa dedicato alle aziende e alle startup agricole under 40 che hanno introdotto progetti innovativi. Musica e appuntamenti conclusivi della manifestazione.

Notti Gialle Benevento 2026: informazioni

Quando: da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026, apertura degli stand dalle ore 18:30.

Dove: Piazza Castello, Corso Garibaldi e giardini della Rocca dei Rettori, Benevento.

Ingresso: accesso libero agli stand e alle aree principali. Consumazioni, degustazioni riservate o attività specifiche potrebbero essere a pagamento.

Info: aggiornamenti disponibili sulle pagine ufficiali di Campagna Amica Campania e Coldiretti Benevento.

Avvertenza: la manifestazione prevede degustazioni e somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Notti Gialle di Coldiretti a Benevento Quando: dal 17 al 19 luglio 2026, dalle ore 18:30

dal 17 al 19 luglio 2026, dalle ore 18:30 Dove: Piazza Castello, Corso Garibaldi e Rocca dei Rettori, Benevento

Piazza Castello, Corso Garibaldi e Rocca dei Rettori, Benevento Ingresso: libero, salvo consumazioni e attività specifiche

libero, salvo consumazioni e attività specifiche Cosa trovare: street food contadino, vini sanniti, prodotti agricoli, show cooking e musica Consulta la pagina di Coldiretti Benevento

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