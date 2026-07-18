Festival dell’Accoglienza di Sanza 2026: teatro, musica, artisti di strada, cinema e installazioni luminose

Dal 17 al 19 luglio 2026 il centro storico di Sanza diventa un palcoscenico diffuso con teatro, musica, artisti di strada, cinema e installazioni luminose. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 il borgo medievale di Sanza, in provincia di Salerno, ospita la prima edizione del Festival dell’Accoglienza: tre giornate gratuite tra spettacoli itineranti, concerti, incontri con attori, circo contemporaneo, cinema e arte pubblica.

Il borgo di Sanza diventa un teatro diffuso

Il Festival rientra nel progetto “Sanza – Il Borgo dell’Accoglienza”, promosso dal Comune di Sanza e dalla Regione Campania attraverso la Fondazione Campania dei Festival e Scabec. L’obiettivo è valorizzare il paese attraverso cultura, turismo sostenibile e partecipazione della comunità.

Per tre giorni gli spettacoli non saranno concentrati in un unico spazio: il pubblico potrà spostarsi tra Piazza Plebiscito, La Torre, San Giovanni, Piazza Cavour e Largo Marconi, incontrando artisti, musicisti, attori e performer lungo le strade del centro storico. Il cartellone comprende anche il progetto Buskers, curato dall’Associazione Culturale Kiklos, con giocoleria, clownerie, teatro di strada, cantastorie, danza e spettacoli con il fuoco.

Festival dell’Accoglienza 2026: il programma

Venerdì 17 luglio

Ore 18:00 – Piazza Plebiscito: Non è colpa mia, spettacolo di giocoleria, mimo e clownerie con Mike Rollins .

Non è colpa mia, spettacolo di giocoleria, mimo e clownerie con . Ore 19:00 – La Torre: Napoli a spasso, musica, teatro e cantastorie con Michele Roscica .

Napoli a spasso, musica, teatro e cantastorie con . Ore 20:00 – San Giovanni: Tiptap Poum, teatro, clownerie e musica con Rolando Rondinelli .

Tiptap Poum, teatro, clownerie e musica con . Ore 20:00 – Piazza Cavour: incontro “Tra teatro, cinema, fiction e letteratura” con Massimiliano Gallo , intervistato da Silvio Martino.

incontro “Tra teatro, cinema, fiction e letteratura” con , intervistato da Silvio Martino. Ore 21:00 – Largo Marconi: Saman, spettacolo di danza, teatro e fuoco della compagnia Shedan Fire Theater .

Saman, spettacolo di danza, teatro e fuoco della compagnia . Ore 22:00 – Piazza Cavour: Il molteplice Calvino, reading-spettacolo di e con Cloris Brosca.

Sabato 18 luglio

Ore 18:00 – Piazza Plebiscito: Non è colpa mia, giocoleria, mimo e clownerie con Mike Rollins .

Non è colpa mia, giocoleria, mimo e clownerie con . Ore 19:00 – La Torre: Napoli a spasso, musica, teatro e cantastorie con Michele Roscica .

Napoli a spasso, musica, teatro e cantastorie con . Ore 20:00 – San Giovanni: Tiptap Poum, teatro, clownerie e musica con Rolando Rondinelli .

Tiptap Poum, teatro, clownerie e musica con . Ore 20:00 – Piazza Cavour: incontro “Da Marguerite Duras a Chanel di Gomorra” con Cristina Donadio , intervistata da Silvio Martino.

incontro “Da Marguerite Duras a Chanel di Gomorra” con , intervistata da Silvio Martino. Ore 21:00 – Largo Marconi: Saman, danza, teatro e fuoco con la compagnia Shedan Fire Theater .

Saman, danza, teatro e fuoco con la compagnia . Ore 22:00 – Piazza Cavour: Anime Pezzentelle, concerto per voce e musica.

Anime Pezzentelle, concerto per voce e musica. A seguire – Piazza Cavour: Electro Junk, il live di urban tribal junk music di Maurizio Capone & BungtBangt.

Domenica 19 luglio

Ore 18:00 – Piazza Plebiscito: Non è colpa mia, giocoleria, mimo e clownerie con Mike Rollins .

Non è colpa mia, giocoleria, mimo e clownerie con . Ore 19:00 – La Torre: Napoli a spasso, musica, teatro e cantastorie con Michele Roscica .

Napoli a spasso, musica, teatro e cantastorie con . Ore 19:45 – San Giovanni: Tiptap Poum, teatro, clownerie e musica con Rolando Rondinelli .

Tiptap Poum, teatro, clownerie e musica con . Ore 20:30 – Largo Marconi: Saman, danza, teatro e fuoco con la compagnia Shedan Fire Theater .

Saman, danza, teatro e fuoco con la compagnia . Ore 21:00 – Piazza Cavour: proiezione del film Un racconto per Sanza, seguita da una festa con i partecipanti al progetto e gli artisti del teatro di strada.

Il film conclusivo, diretto da Renato Salvetti, nasce da un percorso laboratoriale dedicato alla storia, ai paesaggi e alle tradizioni di Sanza, con il coinvolgimento diretto degli abitanti del paese.

PRIVAT, l’installazione luminosa nel borgo

Durante tutte le giornate sarà possibile visitare PRIVAT, l’installazione luminosa diffusa che trasforma vicoli, facciate e piazze di Sanza in un percorso artistico tra spazio pubblico e dimensione privata.

Il concept di illuminazione è firmato da Davide Scognamiglio e Francesca Capasso, mentre il progetto è curato da Manovalanza. L’opera potrà essere scoperta passeggiando liberamente tra i diversi luoghi del centro storico.

Festival dell’Accoglienza 2026 a Sanza Quando: dal 17 al 19 luglio 2026

dal 17 al 19 luglio 2026 Dove: centro storico di Sanza, provincia di Salerno

centro storico di Sanza, provincia di Salerno Ingresso: libero e gratuito

libero e gratuito Inizio spettacoli: dalle ore 18:00

dalle ore 18:00 Info: programma completo ed eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale della Fondazione Campania dei Festival. Scopri il programma completo

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