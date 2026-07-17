Pompei Inn Jazz 2026: Tre serate di grande jazz gratis con Tony Esposito e ospiti internazionali

Dal 16 al 18 luglio 2026 cinque concerti gratuiti nel centro di Pompei, tra l’omaggio a Pino Daniele, jazz internazionale, swing e sonorità manouche
Dal 16 al 18 luglio 2026 torna Pompei Inn Jazz, la rassegna musicale che celebra la sua XIV edizione con cinque concerti a ingresso gratuito nel Piazzale Schettini di Pompei. Tre serate dedicate al jazz italiano e internazionale, con Tony Esposito, Quentin Collins, Leila Duclos e numerosi protagonisti della scena musicale contemporanea.
Promossa dal musicista e avvocato Gianpiero De Honestis, con il patrocinio del Comune di Pompei, la manifestazione attraversa differenti linguaggi musicali: jazz contemporaneo, improvvisazione, musica napoletana, swing, jazz manouche e sonorità latinoamericane.
A presentare le tre serate sarà lo speaker radiofonico Franco Simeri. Uno degli appuntamenti centrali è Friends for Pino, concerto dedicato a Pino Daniele con alcuni dei musicisti che hanno condiviso con lui una parte importante del proprio percorso artistico.
Il programma di Pompei Inn Jazz 2026
Giovedì 16 luglio 2026
- Ore 20:45 – Luigi Del Prete Trio con Daniele Scannapieco
Presentazione del progetto discografico Pangea, un lavoro costruito sull’incontro tra scrittura, improvvisazione e culture musicali differenti. Sul palco Luigi Del Prete, Andrea Santaniello e Aldo Capasso, con la partecipazione del sassofonista Daniele Scannapieco.
- A seguire – Friends for Pino
Un omaggio alla musica e alla storia di Pino Daniele con Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e la partecipazione speciale di Tony Esposito. Il concerto proporrà brani, ricordi e testimonianze legati al percorso del cantautore napoletano.
Sul sito è possibile scoprire anche altri concerti e omaggi dedicati a Pino Daniele.
Venerdì 17 luglio 2026
- Ore 21:00 – Giuseppe Venezia Quintet feat. Quentin Collins
Il contrabbassista Giuseppe Venezia incontra il trombettista britannico Quentin Collins per un concerto tra jazz mainstream e sensibilità contemporanea. In programma anche i brani dell’album I’ve Been Waiting for You, con Attilio Troiano, Andrea Candela ed Elio Coppola.
Sabato 18 luglio 2026
- Ore 20:45 – Andrea Rea Trio
Il pianista campano Andrea Rea presenta El Viajero, progetto ispirato ai viaggi, alle culture del mondo e alle sonorità sudamericane. Con lui Francesco Puglisi al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria.
- Ore 22:15 – Leila Duclos & Django Moods
Il concerto conclusivo sarà affidato alla cantante e chitarrista parigina Leila Duclos, accompagnata da Massimo Barrella, Osvaldo Costabile e Francesco Gàlatro. La serata attraverserà gipsy jazz, jazz manouche, swing e chanson française, con richiami alla musica di Django Reinhardt.
Cinque concerti gratuiti nel centro di Pompei
Pompei Inn Jazz propone un programma capace di parlare sia agli appassionati sia a chi vuole avvicinarsi al jazz attraverso concerti accessibili e differenti tra loro. L’ingresso libero permette di vivere la musica dal vivo nel centro cittadino, a pochi passi dalle principali strade e piazze di Pompei.
Chi cerca altre idee può consultare la selezione degli eventi gratuiti a Napoli e in Campania e il calendario con gli eventi a Napoli e nei dintorni.
Pompei Inn Jazz 2026: orari e informazioni
Quando: giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026
Orari: giovedì e sabato dalle ore 20:45; venerdì dalle ore 21:00
Dove: Piazzale Schettini, Pompei, provincia di Napoli
Biglietti: tutti i concerti sono a ingresso libero
Info: pagina informativa di Pompei Inn Jazz
Pompei Inn Jazz 2026: le informazioni utili
- Tre serate dal 16 al 18 luglio 2026
- Cinque concerti di jazz italiano e internazionale
- Piazzale Schettini, nel centro di Pompei
- Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti
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