Pompei Inn Jazz 2026: Tre serate di grande jazz gratis con Tony Esposito e ospiti internazionali

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Dal 16 al 18 luglio 2026 cinque concerti gratuiti nel centro di Pompei, tra l’omaggio a Pino Daniele, jazz internazionale, swing e sonorità manouche

Dal 16 al 18 luglio 2026 torna Pompei Inn Jazz, la rassegna musicale che celebra la sua XIV edizione con cinque concerti a ingresso gratuito nel Piazzale Schettini di Pompei. Tre serate dedicate al jazz italiano e internazionale, con Tony Esposito, Quentin Collins, Leila Duclos e numerosi protagonisti della scena musicale contemporanea.

Promossa dal musicista e avvocato Gianpiero De Honestis, con il patrocinio del Comune di Pompei, la manifestazione attraversa differenti linguaggi musicali: jazz contemporaneo, improvvisazione, musica napoletana, swing, jazz manouche e sonorità latinoamericane.

A presentare le tre serate sarà lo speaker radiofonico Franco Simeri. Uno degli appuntamenti centrali è Friends for Pino, concerto dedicato a Pino Daniele con alcuni dei musicisti che hanno condiviso con lui una parte importante del proprio percorso artistico.

Il programma di Pompei Inn Jazz 2026

Giovedì 16 luglio 2026

Ore 20:45 – Luigi Del Prete Trio con Daniele Scannapieco

Presentazione del progetto discografico Pangea, un lavoro costruito sull’incontro tra scrittura, improvvisazione e culture musicali differenti. Sul palco Luigi Del Prete, Andrea Santaniello e Aldo Capasso, con la partecipazione del sassofonista Daniele Scannapieco.

A seguire – Friends for Pino

Un omaggio alla musica e alla storia di Pino Daniele con Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e la partecipazione speciale di Tony Esposito. Il concerto proporrà brani, ricordi e testimonianze legati al percorso del cantautore napoletano.

Sul sito è possibile scoprire anche altri concerti e omaggi dedicati a Pino Daniele.

Venerdì 17 luglio 2026

Ore 21:00 – Giuseppe Venezia Quintet feat. Quentin Collins

Il contrabbassista Giuseppe Venezia incontra il trombettista britannico Quentin Collins per un concerto tra jazz mainstream e sensibilità contemporanea. In programma anche i brani dell’album I’ve Been Waiting for You, con Attilio Troiano, Andrea Candela ed Elio Coppola.

Sabato 18 luglio 2026

Ore 20:45 – Andrea Rea Trio

Il pianista campano Andrea Rea presenta El Viajero, progetto ispirato ai viaggi, alle culture del mondo e alle sonorità sudamericane. Con lui Francesco Puglisi al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria.

Ore 22:15 – Leila Duclos & Django Moods

Il concerto conclusivo sarà affidato alla cantante e chitarrista parigina Leila Duclos, accompagnata da Massimo Barrella, Osvaldo Costabile e Francesco Gàlatro. La serata attraverserà gipsy jazz, jazz manouche, swing e chanson française, con richiami alla musica di Django Reinhardt.

Cinque concerti gratuiti nel centro di Pompei

Pompei Inn Jazz propone un programma capace di parlare sia agli appassionati sia a chi vuole avvicinarsi al jazz attraverso concerti accessibili e differenti tra loro. L’ingresso libero permette di vivere la musica dal vivo nel centro cittadino, a pochi passi dalle principali strade e piazze di Pompei.

Chi cerca altre idee può consultare la selezione degli eventi gratuiti a Napoli e in Campania e il calendario con gli eventi a Napoli e nei dintorni.

Pompei Inn Jazz 2026: orari e informazioni

Quando: giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026

Orari: giovedì e sabato dalle ore 20:45; venerdì dalle ore 21:00

Dove: Piazzale Schettini, Pompei, provincia di Napoli

Biglietti: tutti i concerti sono a ingresso libero

Info: pagina informativa di Pompei Inn Jazz

Pompei Inn Jazz 2026: le informazioni utili Tre serate dal 16 al 18 luglio 2026

Cinque concerti di jazz italiano e internazionale

Piazzale Schettini, nel centro di Pompei

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