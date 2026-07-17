Napoli Blues Festival 2026: tre giorni di musica nel cuore dei Quartieri Spagnoli

Dal 17 al 19 luglio 2026 il Parco dei Quartieri Spagnoli ospita tre serate di musica dal vivo, incontri gratuiti sulla storia del blues e un omaggio a Pino Daniele

Il Napoli Blues Festival 2026 torna da venerdì 17 a domenica 19 luglio al Parco dei Quartieri Spagnoli – Ex Ospedale Militare, La Santissima Community Hub. La tredicesima edizione propone tre concerti serali, preceduti ogni giorno da talk e workshop gratuiti dedicati alle origini e alle contaminazioni del blues.

Il festival è promosso e cofinanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027 ed è curato dall’associazione culturale Musica dal Mondo. Per tre giorni il complesso storico dell’Ex Ospedale Militare diventerà uno spazio dedicato alla musica, alla partecipazione e alla cultura.

Il cartellone mette insieme blues contemporaneo, swing, jazz e tradizione partenopea.

Napoli Blues Festival 2026: il programma

Venerdì 17 luglio: Eric B. Turner

La prima serata si apre alle ore 19:00 con il talk gratuito “Jazz Story: dalle piantagioni al palcoscenico”, curato da Lino Volpe. L’incontro ripercorrerà le radici afroamericane del blues e del jazz e il loro ruolo come strumenti di racconto, espressione e riscatto sociale.

Alle ore 21:00 salirà sul palco la Eric B. Turner Blues Band. Il cantante e musicista statunitense porterà ai Quartieri Spagnoli un repertorio energico, nel quale il blues incontra sonorità soul e contemporanee.

Sabato 18 luglio: Blues for Pino

Sabato alle ore 19:00 Lino Vairetti condurrà il talk gratuito “Pino Daniele e la rivoluzione del Blues partenopeo”. Un incontro dedicato al modo in cui il musicista napoletano riuscì a fondere blues, rock, jazz e tradizione musicale della città.

Alle ore 21:00 è in programma Blues for Pino, produzione corale che rilegge il repertorio di Pino Daniele attraverso il blues e il jazz. Sul palco ci saranno Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Lele Melotti, Rosario Jermano e Osvaldo Di Dio, musicisti profondamente legati alla storia della musica napoletana.

Domenica 19 luglio: Ray Gelato & The Giants

L’ultima giornata comincia alle ore 19:00 con “Il Blues dell’anima: tra sacro, profano e lingua madre”, talk gratuito curato da Lino Volpe. L’incontro approfondirà il rapporto tra spiritualità, dialetto, slang e musica popolare.

Il finale delle ore 21:00 sarà affidato a Ray Gelato & The Giants. Il sassofonista e cantante britannico chiuderà la tredicesima edizione con uno spettacolo tra swing, rhythm and blues e atmosfere ispirate ai grandi club americani degli anni Cinquanta.

Talk e workshop gratuiti alle ore 19:00

Gli appuntamenti pomeridiani del Napoli Blues Festival sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli incontri si svolgeranno nella Sala La Santissima dell’Ex Ospedale Militare.

Venerdì 17 luglio, ore 19:00: “Jazz Story: dalle piantagioni al palcoscenico”, con Lino Volpe.

“Jazz Story: dalle piantagioni al palcoscenico”, con Lino Volpe. Sabato 18 luglio, ore 19:00: “Pino Daniele e la rivoluzione del Blues partenopeo”, con Lino Vairetti.

“Pino Daniele e la rivoluzione del Blues partenopeo”, con Lino Vairetti. Domenica 19 luglio, ore 19:00: “Il Blues dell’anima: tra sacro, profano e lingua madre”, con Lino Volpe.

Informazioni Napoli Blues Festival Quando: 17, 18 e 19 luglio 2026

17, 18 e 19 luglio 2026 Dove: La Santissima Community Hub, Vico Trinità delle Monache 1, Napoli

La Santissima Community Hub, Vico Trinità delle Monache 1, Napoli Orari: incontri gratuiti alle 19:00 e concerti alle 21:00

incontri gratuiti alle 19:00 e concerti alle 21:00 Biglietti: €10, posto unico a sedere

€10, posto unico a sedere Informazioni: 081 2486173 – 393 3325117.

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