Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 16 al 20 luglio 2026

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Concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di eventi che si svolgono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va da giovedì 16 a lunedì 20 agosto 2026. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati, consultando anche le pagine facebook dell’evento e/o degli artisti.

Concerti gratis in Campania dal 16 al 20 luglio 2026 I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono in genere ad ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Giovedì 16 luglio 2026

Venerdì 17 luglio 2026

Enzo Avitabile – Montefalcone di ValFortore (BN)

Ars Nova + Ebbanesis – Sessa Aurunca (CE) – Festa Popolare della Tammorra

Francesco Gabbani, Erocaddeo e Napoleone – Giffoni Valle Piana (SA)

That’s Napoli Live Show – Marcianise (CE)

Alla Bua – Montesarchio (BN) piazzale Torre

Zero Assoluto – San Mango Piemonte (SA)

Frezza, Coco, Lele Blade – MaxiMall Pompeii – Torre Annunziata (NA)

Sabato 18 luglio 2026

Dance Tarantella – Bosco San Felice di Cicerale (SA) – Le notti del Cilento

Clementino – Atripalda (AV)

Enzo Gragnaniello + Tommaso Primo + Mixed by Erry – San Mango Piemonte (SA)

Popolare Songo e La Giovane Orchestra – Sessa Aurunca (CE) – Festa Popolare della Tammorra

Franco Ricciardi – Arpaia (BN)

Rosario Miraggio – Sant’Agata Irpina (AV)

Eddie Brock, Gard e Elteep – Giffoni Valle Piana (SA)

Andrea Sannino – San Biagio di Serino (AV)

Marina Rei – Campolattaro (BN)

Maria Nazionale – Petruro di Montoro (AV)

Alunni del Sole – Ariano Irpino (AV)

Livio Cori – Scario (SA)

Domenica 19 luglio 2026

Rosa Chemical, Damianito e Mydrama & yosef – Giffoni Valle Piana (SA)

Franco Ricciardi – Marigliano (NA)

Area Sud + I Vico – Sessa Aurunca (CE) – Festa Popolare della Tammorra

Tony Tammaro – Saliscendi di Teano (CE)

Nomadi – Grottaminarda (AV)

Tommaso Primo – Pontecagnano Faiano (SA)

Ida Rendano – Torre Annunziata (NA)

Ciccio Merolla – San Giorgio del Sannio (BN)

I Santo California – Roccadaspide (SA)

Lunedì 20 luglio 2026

Tony Tammaro – Recale (CE)

Franco Ricciardi – Villa Literno (CE)

Nostalgia 90 – Casagiove (CE)

Gianluca Capozzi – Botteghino di San Felice a Cancello (CE)

Le Vibrazioni – Pietravairano (CE)

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