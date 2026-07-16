Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 16 al 19 luglio 2026

Eventi Napoli weekend dal 16 al 19 luglio 2026: cosa fare in città tra concerti, teatro, visite guidate, mostre, cinema, appuntamenti gratuiti, eventi per bambini e luoghi da riscoprire
Dal 16 al 19 luglio 2026 tornano tanti eventi a Napoli nel weekend: spettacoli teatrali, concerti, visite guidate, mostre, cinema, iniziative gratuite e appuntamenti per famiglie.
Questa guida è pensata per chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend e vuole scegliere velocemente tra eventi culturali, musica, passeggiate, luoghi storici e idee per vivere la città.
Eventi a Napoli nel weekend dal 16 al 19 luglio 2026: cosa fare
Nel fine settimana ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, cinema, eventi gratuiti e appuntamenti per bambini. In questa guida trovate una selezione degli eventi a Napoli, con link agli approfondimenti per orari, biglietti e prenotazioni.
Spettacoli e concerti a Napoli nel weekend
Tra le cose da fare a Napoli nel weekend ci sono teatro, musica, cinema d’autore e rassegne culturali. Il programma spazia dagli spettacoli itineranti al tramonto ai concerti gratuiti, dalle sale storiche cittadine al Teatro di San Carlo, fino agli appuntamenti musicali in tanti luoghi della città.
- Musica al Castello: dieci serate di concerti gratuiti al Maschio Angioino
- Notturni in Certosa: concerti sotto le stelle alla Certosa di San Martino
- Summer Jazz a Monte Echia: tre serate di musica sotto le stelle a Napoli
- Noisy Naples Fest: due giorni di musica con Kasabian, Franz Ferdinand e Subsonica
- Estate a Corte: ritornano i film sotto le stelle da Foqus ai Quartieri Spagnoli
- Cinema di sera all’aperto a 5 € nei Giardini di Villa Bruno | Programma completo
- Brividi d’Estate di sera, al Real Orto Botanico di Napoli, la 25ª edizione
- Pompeii Theatrum Mundi 2026: programma e biglietti del teatro sotto le stelle
- A Napoli concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie D’Italia
- I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
- Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti
- Festival Pianistico al San Carlo con 4 concerti
Napoli città d’arte: visite guidate ed eventi per scoprire la città
Il weekend è anche il momento giusto per scoprire Napoli e le sue tante bellezze, con calma, magari scegliendo una visita guidata, un’apertura speciale o un percorso in un luogo storico. Tra centro antico, Vomero, Pizzofalcone, Girolamini, Duomo e siti archeologici, ci sono tante occasioni per guardare la città con occhi diversi.
- Tour gratis nel golfo in galeone con scrittore Amedeo Colella: Racconti Napoli da mare
- Pompei sotto le stelle: tornano le aperture serali al Parco Archeologico di Pompei
- Aperture serali nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a soli 5 euro
- A Napoli riaprono i Chiostri e la Sacrestia Vasariana di San Giovanni a Carbonara
- Musei del Vomero a Napoli: dal 1° luglio nuovi orari e 27 ore in più a settimana
- I Venerdì di Ercolano: visite serali al Parco Archeologico di Ercolano
- “Beato chi le vive”: a Napoli le Feste Patronali fino ad ottobre in chiese, piazze e strade
- Aperture Serali Estive del Castello di Baia nei Campi Flegrei: le date
- Visite guidate ai cantieri di restauro nei vari siti del Parco Archeologico di Pompei
- Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: tornano visitabili le sale storiche
- Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: come visitarlo e quanto si paga
- “Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli
- Nuovo percorso di visita a pagamento dei tetti del Duomo a Napoli
- Visite gratuite alla scoperta dei capolavori di San Giovanni a Carbonara
- Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli tutti i giorni: gli orari e i prezzi
- Parco Archeologico di Ercolano: visite gratuite ai cantieri di scavo
- A Palazzo Reale ritorna il magnifico trono dopo il restauro
- Archeofestival: visite e eventi gratuiti nelle aree archeologiche campane
- Dove vedere a Napoli i presepi più belli
- Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli
- Villa Lucia al Vomero: terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana
- Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales: la chiesa blu
- La Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli a Napoli
- Ingresso gratuito per il Parco Vergiliano con le tombe di Virgilio e Leopardi
- Come visitare la Casa Museo di Roberto Murolo al Vomero
- Nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica: Rinascita al Centro Direzionale
Altri eventi, sagre e feste e idee all’aperto a Napoli
Non solo teatri e musei: nel weekend ci sono anche eventi all’aperto, appuntamenti sportivi, food, iniziative gratuite e attività adatte alle famiglie. Tra le idee da segnare ci sono anche la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli e alcuni appuntamenti perfetti per una passeggiata fuori dal centro.
- Saldi Estivi a Napoli e in Campania: da sabato 4 luglio 2026 per 60 giorni
- Riapre la Piscina Scoperta della Mostra d’Oltremare: Orari e Prezzi Estate 2026
- AcquaFlash riapre a Licola: estate tra scivoli, piscine e divertimento vicino Napoli
- Torna il bus del mare, EAV Vomero–Miseno: orari, fermate e info utili
- Città della Scienza estate 2026: eventi, laboratori e Planetario per bambini e famiglie
- Bandiera Blu 2026: la Campania conferma 20 località premiate. Tutte le spiagge
- “Beato chi le vive”: a Napoli le Feste Patronali fino ad ottobre in chiese, piazze e strade
- Nuovo Cinema 167 a Scampia: corso gratis di cinema a Napoli
- Metro Linea 6 a Napoli: corse fino alle 21. Quali sono le 8 stazioni di linea 6
- A Napoli si visita la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
- Da vedere restaurato il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo
Mostre a Napoli da vedere nel weekend
Chi vuole dedicare il weekend all’arte può scegliere tra mostre nei grandi musei cittadini, esposizioni contemporanee, percorsi archeologici e collezioni permanenti. Napoli in questo periodo offre un programma ampio, dal MANN alle Gallerie d’Italia, da Villa Pignatelli al Museo Madre, fino alla Cappella del Tesoro di San Gennaro.
- Robert Crumb al Maschio Angioino: il maestro del fumetto underground
- L’Inferno di Dante ad Edenlandia: viaggio immersivo nell’Inferno dantesco.
- Gli scatti a colori di Mimmo Jodice nel Museo di San Gennaro
- OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia
- Casina Pompeiana: il Biodiversity Gateway, un nuovo viaggio nel mare di Napoli
- La Sirena e la città: una mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- A Pompei in mostra i calchi degli abitanti vittime dell’eruzione
- Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’800
- Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
- Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
- Due nuove mostre al MANN: le foto di de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
- Dove vedere tre capolavori del Caravaggio a Napoli
- Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori
Cosa vedere a Napoli nel weekend
Chi non vuole seguire un programma preciso può usare il weekend per riscoprire luoghi simbolici della città: street art, quartieri storici, chiese, pizzerie storiche e piccoli itinerari da fare anche in poche ore. Sono idee semplici, perfette per chi vuole vivere Napoli senza prenotare necessariamente un evento.
- A Napoli l’unica opera in Italia di Banksy: la Madonna con la pistola
- Dove vedere i due grandi murales di Maradona a Napoli
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- Palazzo Donn’Anna: fascino e mistero del maestoso edificio a picco sul mare
- L’isolotto di Gaiola a Napoli tra storia, mito, superstizioni…e portafortuna
- Galleria borbonica: la discesa nella Storia dal Cinquecento ad oggi in 10mila mq
- Catacombe a Napoli: da San Gennaro a San Gaudioso la valle delle tombe sotterranea
- Piazza del Plebiscito: storia, cosa vedere e come arrivare nella Piazza più maestosa
- Museo Civico Gaetano Filangieri a Napoli: ingegno e raffinatezza dello spirito partenopeo
- Scavi di Pompei tra storia, archeologia e mito: viaggio nel sito archeologico più noto al mondo
- Complesso monumentale di Santa Chiara: storia, curiosità del Monastero e del suo magnifico Chiostro
- Parco archeologico del Pausilypon e la Grotta di Seiano: storia, curiosità e come visitarli
- Maschio Angioino (Castel Nuovo): Storia, leggende e orari di visita
- Cimitero delle Fontanelle a Napoli: Storia, orari e come arrivare
Altre guide per il weekend a Napoli e in Campania
Napoli da Vivere racconta ogni settimana gli eventi e le cose da fare a Napoli, in provincia e in Campania. Oltre a questa guida dedicata agli appuntamenti in città, potete leggere anche gli altri approfondimenti del fine settimana.
- Sagre e feste in Campania dal 16 al 19 luglio 2026
- Weekend vicino a Napoli e in Campania dal 16 al 19 luglio 2026
- Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 16 al 19 luglio 2026
- Le mostre a Napoli in questo periodo
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