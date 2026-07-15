Summer Jazz sulla terrazza panoramica di Monte Echia

Dal 16 luglio la rassegna BA-B/ART porta il jazz sulla terrazza panoramica di Monte Echia

Musica dal vivo, panorama e valorizzazione del territorio: nasce a Napoli “Summer Jazz”, la rassegna musicale promossa da BA-B/ART nella cornice di Monte Echia. L’iniziativa, patrocinata dalla Municipalità 1 del Comune di Napoli, rientra nel programma culturale permanente “Buona la Prima”, ideato dalla Commissione Turismo e Cultura della Municipalità 1.

La rassegna propone tre appuntamenti nel mese di luglio, tutti di giovedì, con formazioni in duo e sonorità che spaziano dal soul-jazz alle atmosfere del jazz contemporaneo.

Summer Jazz a Monte Echia: Il programma di luglio

Giovedì 16 luglio – Soulconnection Duo – Arianna Sannino, voce, e Igor Di Martino, chitarra.

Arianna Sannino, voce, e Igor Di Martino, chitarra. Giovedì 23 luglio – Araya Project – Enrico Valanzuolo, tromba e flicorno, e Francesco Fabiani, chitarra.

Enrico Valanzuolo, tromba e flicorno, e Francesco Fabiani, chitarra. Giovedì 30 luglio – Sonance – Mattia Di Nunzio, sax contralto, e Alberto Cannavale, chitarra.

Informazioni utili: Ba Bar Monte Echia si trova a Napoli alla Salita Monte Echia 36

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