Sagre in Campania dal 16 al 19 luglio 2026

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Sagre in Campania da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2026: cinque feste tra Caserta, Salerno e il Cilento

Le sagre in Campania di questo weekend, da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2026, portano nei borghi e nelle località della regione serate dedicate alla cucina tradizionale, alla musica popolare e ai prodotti del territorio.

Tra gli appuntamenti da segnare ci sono la Festa Popolare della Tammorra a Sessa Aurunca, la Sagra delle Lagane e Ceci a Rufoli di Salerno, la Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini a Furnolo di Teano, Le Notti del Cilento a Cicerale e il weekend con arrosticini e caciocavallo impiccato a Liberi.

Festa della Tammorra a Sessa Aurunca

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 il centro storico di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, ospita la IX edizione della Festa Popolare della Tammorra. La manifestazione inizierà ogni sera dalle ore 20:00 e sarà a ingresso gratuito.

Concerti, tammurriate, balli tradizionali, artisti e stand gastronomici animeranno Piazza Tiberio, Piazza Mercatello, Piazza XX Settembre, Corso Lucilio e le strade del centro storico. Tra gli ospiti principali ci saranno Ars Nova Napoli con le Ebbanesis, Popolare Songo con Gianni Lamagna e Giancarlo Paglialunga e Antonio Castrignanò con Taranta Sounds.

Quando: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026

venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 Orario: dalle ore 20:00; concerti principali dalle ore 22:00

dalle ore 20:00; concerti principali dalle ore 22:00 Dove: centro storico di Sessa Aurunca, provincia di Caserta

centro storico di Sessa Aurunca, provincia di Caserta Ingresso: libero e gratuito; consumazioni a pagamento

libero e gratuito; consumazioni a pagamento Scopri il programma completo della Festa Popolare della Tammorra 2026 .

Sagra delle Lagane e Ceci a Rufoli

Da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio 2026 torna a Rufoli, frazione collinare di Salerno, la 34ª Sagra delle Lagane e Ceci. Saranno sei serate dedicate alla cucina contadina salernitana, alla musica dal vivo e agli spettacoli itineranti. Il piatto simbolo della festa è il tegamino di lagane e ceci: una pasta casereccia simile a larghe tagliatelle, condita con ceci cotti lentamente e servita nei caratteristici tegamini di terracotta legati alla tradizione artigianale di Rufoli.

Quando: da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio 2026

da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio 2026 Dove: Piazza San Michele 11, Rufoli, Salerno

Piazza San Michele 11, Rufoli, Salerno Programma: stand gastronomici, musica dal vivo, canti popolari e spettacoli itineranti

stand gastronomici, musica dal vivo, canti popolari e spettacoli itineranti Consumazioni: a pagamento

a pagamento Scopri tutti i dettagli sulla Sagra delle Lagane e Ceci di Rufoli .

Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini

Da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026 Furnolo, frazione di Teano in provincia di Caserta, ospita la 18ª edizione della Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini. Il piatto protagonista sarà preparato con gnocchi lavorati a mano e funghi porcini. Non mancheranno varianti con salsiccia, ragù e cinghiale, insieme ad altre specialità della cucina locale.

Quando: da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026

da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026 Dove: Furnolo di Teano, provincia di Caserta

Furnolo di Teano, provincia di Caserta Specialità: gnocchi ai funghi porcini, al ragù, con salsiccia e al cinghiale

gnocchi ai funghi porcini, al ragù, con salsiccia e al cinghiale Consumazioni: a pagamento

a pagamento Leggi l’approfondimento sulla Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini 2026 .

Le Notti del Cilento a Cicerale

Dal 15 al 19 luglio 2026 il Bosco San Felice di Cicerale, in provincia di Salerno, ospita la quarta edizione de Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre. La manifestazione riunirà 25 sagre del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con un percorso gastronomico composto da oltre 80 piatti. Ogni stand sarà dedicato a un paese, a una ricetta o a una tradizione del territorio cilentano.

Quando: da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026

da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026 Orario: apertura degli stand gastronomici dalle ore 20:00

apertura degli stand gastronomici dalle ore 20:00 Dove: Bosco San Felice, Cicerale, provincia di Salerno

Bosco San Felice, Cicerale, provincia di Salerno Ingresso: gratuito; piatti e consumazioni a pagamento

gratuito; piatti e consumazioni a pagamento Scopri il programma completo de Le Notti del Cilento 2026 .

Arrosticini e caciocavallo a Liberi

Sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 continua a Liberi, in provincia di Caserta, il calendario delle Sagre di Liberi, la rassegna che propone una diversa specialità gastronomica durante quasi tutti i weekend estivi. Il fine settimana sarà dedicato agli arrosticini e al caciocavallo impiccato. Il formaggio viene fatto sciogliere lentamente vicino alla brace e servito caldo sul pane, accompagnando gli arrosticini e le altre proposte disponibili negli stand.

Quando: sabato 18 e domenica 19 luglio 2026

sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 Dove: Liberi, provincia di Caserta

Liberi, provincia di Caserta Specialità: arrosticini e caciocavallo impiccato

arrosticini e caciocavallo impiccato Consumazioni: a pagamento

a pagamento Consulta il calendario completo delle Sagre di Liberi 2026 .

Altri eventi del weekend in Campania

Nel fine settimana sono in programma anche concerti, spettacoli, visite e rassegne estive. Per organizzare la giornata si può consultare la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli oppure la sezione con tutte le sagre e feste in Campania.

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