Sagra del Fusillo, della Porchetta e del Greco di Tufo a Torrioni (AV)

Foto di Matthieu Joannon su Unsplash

Avviso: la sagra prevede la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+).

A Torrioni, in Irpinia, torna la sagra del Fusillo, Porchetta e del Greco di Tufo

A Torrioni (AV), nel cuore dell’Irpinia, nei giorni 17,18 e 19 Luglio 2026 si terrà la 34° Edizione della Sagra del Fusillo, della Porchetta e del Greco di Tufo. La Sagra inizia con l’apertura degli stand Stand Gastronomici alle ore 19,30.

Tanti prodotti tipici per la Sagra a Torrioni

Negli stand gastronomici si troveranno le specialità della tradizione culinaria irpina e campana: i fusilli e la porchetta saranno protagonisti ma non mancheranno anche il tradizionale caciocavallo impiccato sulla brace e poi arrosti e montanare, il tutto accompagnato dal Vino Greco di Tufo.

Per tre giorni non mancherà anche la musica congruppi di musica popolare.bLe vie del Paese saranno illuminate per la festa:

venerdì 17 luglio , alle 20.30, il concerto dei Black Velvet, con partecipazione di Cosimo Lombardi.

, alle 20.30, il concerto dei Black Velvet, con partecipazione di Cosimo Lombardi. sabato 18 luglio , alle 20.30, il concerto della Live Melody Band, con la musica degli anni ’60, ’70 e ’80.

, alle 20.30, il concerto della Live Melody Band, con la musica degli anni ’60, ’70 e ’80. domenica 19 luglio, dopo l’esibizione della Banda Musicale di Pannarano e le celebrazioni religiose, toccherà al duo Mary & Gigi, chiudere la festa.

Tutti gli aggiornamenti sulla 34° Edizione Sagra del fusillo, della porchetta e del greco di tufo sulla pagina facebook del Comune di Torrioni.

Maggiori informazioni – Sagra del Fusillo, della Porchetta e del Greco di Tufo

Avviso: la sagra prevede la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+).

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