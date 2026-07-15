Notturni in Certosa: concerti serali nel Cortile Monumentale della Certosa di San Martino

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Musica classica, arte e panorama in “Notturni in Certosa”, una rassegna di cinque concerti in un palcoscenico serale

Fino al 25 settembre 2026 il Cortile Monumentale della Certosa di San Martino ospita cinque recital pianistici con artisti italiani e internazionali, nell’ambito della rassegna estiva “Le voci di sopra” dei Musei nazionali del Vomero.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Napoli Opera House e curata da Luca De Lorenzo, porta nel Cortile Monumentale della Certosa di San Martino cinque appuntamenti dedicati al pianoforte.

La rassegna fa parte del cartellone “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei nazionali del Vomero”, programma estivo che coinvolge Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana con concerti, cinema, poesia, performance e attività culturali.

Programma di Notturni in Certosa

Venerdì 17 luglio 2026 – Elia Cecino : recital con brani di Domenico Scarlatti, Sergej Rachmaninov, Enrique Granados e Franz Liszt.

: recital con brani di Domenico Scarlatti, Sergej Rachmaninov, Enrique Granados e Franz Liszt. Giovedì 17 settembre 2026 – Giuseppe Andaloro : terzo appuntamento della rassegna con uno dei pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale.

: terzo appuntamento della rassegna con uno dei pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Domenica 20 settembre 2026 – Sara Amoresano : serata dedicata a una giovane interprete della nuova generazione pianistica.

: serata dedicata a una giovane interprete della nuova generazione pianistica. Venerdì 25 settembre 2026 – Gile Bae: concerto conclusivo della rassegna con la pianista olandese-coreana, già protagonista di importanti palcoscenici internazionali.

Informazioni utili

Dove: Certosa di San Martino, Cortile Monumentale, Largo San Martino 5, Napoli.

Certosa di San Martino, Cortile Monumentale, Largo San Martino 5, Napoli. Quando: 9 e 17 luglio, 17, 20 e 25 settembre 2026.

9 e 17 luglio, 17, 20 e 25 settembre 2026. Orario: dalle 20.30 alle 22.00.

dalle 20.30 alle 22.00. Costo: biglietto 15 euro, fino a esaurimento posti.

biglietto 15 euro, fino a esaurimento posti. Biglietti: disponibili online e presso la biglietteria del museo.

disponibili online e presso la biglietteria del museo. Sito ufficiale: Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei nazionali del Vomero

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