Musica al Castello 2026: dieci serate di concerti gratuiti al Maschio Angioino

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Dal 16 al 25 luglio 2026 il cortile monumentale di Castel Nuovo ospita Musica al Castello: dieci serate gratuite e quattordici live tra jazz, cantautorato, rap, world music ed elettronica, con Suzanne Vega tra gli ospiti più attesi.

Musica al Castello 2026 a Napoli Quando: dal 16 al 25 luglio 2026

Dove: cortile monumentale di Castel Nuovo, Maschio Angioino, Napoli

Orario: apertura cancelli ore 20:00, concerti ore 21:00

Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

Tra gli eventi gratuiti a Napoli dell’estate 2026 c’è anche Musica al Castello, la rassegna che porta la musica dal vivo nel cortile monumentale di Castel Nuovo, il Maschio Angioino, uno dei luoghi più suggestivi del centro città.

Dal 16 al 25 luglio 2026 sono in programma dieci serate di concerti gratuiti, con apertura dei cancelli alle ore 20:00 e inizio degli spettacoli alle ore 21:00. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.

La rassegna rientra nel progetto Napoli Città della Musica e nel calendario di Estate a Napoli 2026, con un programma molto vario: jazz, world music, cantautorato, rap napoletano, elettronica e grandi nomi internazionali. Per altri appuntamenti in città, puoi seguire anche la nostra sezione dedicata agli [LINK INTERNO: /tag/eventi-napoli/ | eventi a Napoli].

Musica al Castello 2026: concerti gratis al Maschio Angioino

Il bello di Musica al Castello 2026 è proprio il contrasto tra il palco e il luogo: da un lato la musica contemporanea, dall’altro le mura storiche di Castel Nuovo, a pochi passi da Piazza Municipio, dal Porto di Napoli e da via Toledo.

Tra gli ospiti più attesi c’è Suzanne Vega, cantautrice statunitense conosciuta in tutto il mondo per brani come Luka e Tom’s Diner, che sarà a Napoli con il suo Flying with Angels Tour 2026.

Il cartellone comprende anche i Casino Royale, Motta, Quintorigo con John De Leo, Roberto Gatto con Pietro Tonolo, la Barcelona Gipsy BalKan Orchestra e una serata dedicata alla scena rap napoletana con Anastasio Duo, Oyoshe e Speaker Cenzou.

Il programma di Musica al Castello 2026

Giovedì 16 luglio 2026 – Bassolino

Venerdì 17 luglio 2026 – Mario Mario + Gioia Lucia

Sabato 18 luglio 2026 – Barcelona Gipsy BalKan Orchestra

Domenica 19 luglio 2026 – Quintorigo & John De Leo

Lunedì 20 luglio 2026 – Altea + Sara Gioielli

Martedì 21 luglio 2026 – Suzanne Vega | Flying with Angels Tour 2026

Mercoledì 22 luglio 2026 – Roberto Gatto New Quartet feat. Pietro Tonolo

Giovedì 23 luglio 2026 – Motta

Venerdì 24 luglio 2026 – Anastasio Duo + Oyoshe + Speaker Cenzou

Sabato 25 luglio 2026 – Casino Royale

Da Suzanne Vega ai Casino Royale: cosa aspettarsi

La rassegna attraversa generi molto diversi e questo la rende adatta a pubblici differenti. Bassolino porta al Maschio Angioino sonorità jazz-funk e groove metropolitani, mentre la Barcelona Gipsy BalKan Orchestra apre una finestra sulle tradizioni balcaniche e mediterranee.

Il jazz sarà protagonista con Roberto Gatto New Quartet feat. Pietro Tonolo, in un concerto dedicato anche al dialogo con la grande tradizione di Miles Davis e John Coltrane. Spazio poi al cantautorato rock con Motta e Quintorigo & John De Leo.

La serata del 24 luglio 2026 guarda invece alla scena rap e urban napoletana con Anastasio Duo, Oyoshe e Speaker Cenzou. La chiusura, sabato 25 luglio 2026, sarà affidata ai Casino Royale, storica band italiana che celebra i trent’anni dell’album Sempre più vicini.

Per chi cerca altre idee a costo zero in città, questa rassegna è da segnare insieme agli [LINK INTERNO: /tag/gratis/ | eventi gratuiti a Napoli] e agli appuntamenti musicali dell’estate.

Come arrivare a Castel Nuovo per i concerti

Castel Nuovo, il Maschio Angioino, si trova in Via Vittorio Emanuele III, Napoli, nella zona di Piazza Municipio. È una posizione centrale e molto comoda per chi arriva con i mezzi pubblici.

Metro Linea 1: fermata Municipio, a pochi passi dall’ingresso del castello.

fermata Municipio, a pochi passi dall’ingresso del castello. Metro Linea 6: fermata Municipio, utile anche per chi arriva dalla zona di Chiaia e Mergellina.

fermata Municipio, utile anche per chi arriva dalla zona di Chiaia e Mergellina. Bus e funicolari: la zona è collegata con il centro, il Vomero e il lungomare.

la zona è collegata con il centro, il Vomero e il lungomare. Auto: area molto centrale e trafficata; meglio valutare parcheggi a pagamento o mezzi pubblici.

Se vuoi organizzare una serata completa in centro, puoi abbinare il concerto a una passeggiata tra Piazza Municipio, via Toledo e il lungomare. Per altre idee aggiornate, consulta anche la nostra guida su [LINK INTERNO: /weekend-a-napoli-eventi-e-cose-da-fare-nel-fine-settimana/ | cosa fare nel weekend a Napoli].

Musica al Castello 2026: informazioni utili

Dove: Cortile monumentale di Castel Nuovo, Maschio Angioino, Via Vittorio Emanuele III, Napoli.

Cortile monumentale di Castel Nuovo, Maschio Angioino, Via Vittorio Emanuele III, Napoli. Quando: da giovedì 16 a sabato 25 luglio 2026.

da giovedì 16 a sabato 25 luglio 2026. Apertura cancelli: ore 20:00.

ore 20:00. Inizio concerti: ore 21:00.

ore 21:00. Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Info ufficiali: Comune di Napoli – Estate a Napoli 2026.

Musica al Castello 2026 a Napoli: riepilogo Quando: dal 16 al 25 luglio 2026, concerti alle ore 21:00

dal 16 al 25 luglio 2026, concerti alle ore 21:00 Dove: cortile monumentale di Castel Nuovo, Maschio Angioino, Napoli

cortile monumentale di Castel Nuovo, Maschio Angioino, Napoli Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

gratuito fino a esaurimento posti Consiglio: arrivare in anticipo, soprattutto per le serate più attese

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