Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini 2026 a Teano (CE)

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A Furnolo, una frazione di Teano si terrà la 18° edizione della Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini

A Furnolo, una frazione di Teano in provincia di Caserta da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026 si terrà la 18° Edizione della Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini.

Anche quest’anno cinque serate di festa a Furnolo di Teano con la Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini, gnocchi lavorati a mano preparati con i funghi porcini raccolti nei boschi attorno al borgo. Cinque serate di cibo e di musica tra le colline nel borgo di Furnolo che si trova lungo la strada che porta a Roccamonfina. L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti Madonna dell’Assunta e, anche quest’anno, alla sagra ci saranno, oltre agli stand gastronomici, quelli dei produttori locali , che proporranno direttamente i funghi della zona.

Maggiori informazioni – Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini a Teano

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