Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

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Sabato 18 luglio 2026 il maestro Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Un concerto-evento tra archeologia, formazione e repertorio italiano: sabato 18 luglio 2026, alle ore 21.00, Riccardo Muti sarà protagonista all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. La tappa campana apre una tournée che porterà il maestro anche a Lucca e Ostuni, trasformando tre luoghi simbolo del patrimonio italiano in palcoscenici per la musica sinfonico-operistica.

A Pompei sul palco anche allievi dei Conservatori campani

Per la serata di Pompei è prevista anche la partecipazione di allievi provenienti dai Conservatori campani, in particolare di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, insieme a una giovane violinista dell’orchestra Musica Libera Tutti di Scampia.

Programma del concerto di Pompei

Giuseppe Verdi – Ouvertureda Nabucco

Alfredo Catalani – Contemplazione

Giacomo Puccini – Intermezzoda Manon Lescaut

Gioachino Rossini – Ouvertureda Guglielmo Tell

Nino Rota – Suiteda Il Gattopardo

Pietro Mascagni – Intermezzoda Cavalleria rusticana

Ruggero Leoncavallo – Intermezzoda Pagliacci

Giuseppe Verdi – Ouvertureda La forza del destino

Orchestra Cherubini e Studenti di Conservatori Italiani

Concerto di Riccardo Muti e Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

Data: sabato 18 luglio 2026

sabato 18 luglio 2026 Orario: ore 21.00

ore 21.00 Luogo: Anfiteatro degli Scavi di Pompei, Pompei (Napoli)

Anfiteatro degli Scavi di Pompei, Pompei (Napoli) Protagonisti: Riccardo Muti, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e studenti dei Conservatori italiani

Riccardo Muti, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e studenti dei Conservatori italiani Biglietti: posti a partire da 74,75 euro

posti a partire da 74,75 euro Sito ufficiale: www.riccardomuti.com

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