Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Sabato 18 luglio 2026 il maestro Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Un concerto-evento tra archeologia, formazione e repertorio italiano: sabato 18 luglio 2026, alle ore 21.00, Riccardo Muti sarà protagonista all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. La tappa campana apre una tournée che porterà il maestro anche a Lucca e Ostuni, trasformando tre luoghi simbolo del patrimonio italiano in palcoscenici per la musica sinfonico-operistica.
A Pompei sul palco anche allievi dei Conservatori campani
Per la serata di Pompei è prevista anche la partecipazione di allievi provenienti dai Conservatori campani, in particolare di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, insieme a una giovane violinista dell’orchestra Musica Libera Tutti di Scampia.
Programma del concerto di Pompei
- Giuseppe Verdi – Ouvertureda Nabucco
- Alfredo Catalani – Contemplazione
- Giacomo Puccini – Intermezzoda Manon Lescaut
- Gioachino Rossini – Ouvertureda Guglielmo Tell
- Nino Rota – Suiteda Il Gattopardo
- Pietro Mascagni – Intermezzoda Cavalleria rusticana
- Ruggero Leoncavallo – Intermezzoda Pagliacci
- Giuseppe Verdi – Ouvertureda La forza del destino
Orchestra Cherubini e Studenti di Conservatori Italiani
Concerto di Riccardo Muti e Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
- Data: sabato 18 luglio 2026
- Orario: ore 21.00
- Luogo: Anfiteatro degli Scavi di Pompei, Pompei (Napoli)
- Protagonisti: Riccardo Muti, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e studenti dei Conservatori italiani
- Biglietti: posti a partire da 74,75 euro
- Sito ufficiale: www.riccardomuti.com
© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.