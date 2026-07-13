Le Notti del Cilento, Sagra delle Sagre 2026: a Cicerale cinque serate tra gusto, musica e tradizione

Dal 15 al 19 luglio 2026 il Bosco San Felice a Cicerale ospiterà la quarta edizione dell’evento che riunisce 25 sagre cilentane proponendo oltre 80 piatti tipici e spettacoli dal vivo

Dal 15 al 19 luglio 2026 torna a Cicerale, in provincia di Salerno, Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre Cilentane. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, si svolgerà nella cornice del Bosco San Felice a Cicerale. Saranno presenti 25 sagre provenienti dall’intero territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che proporranno oltre 80 i piatti tipici, in un percorso tra sapori e ricette della tradizione.

Sagre e i prodotti del Cilento

L’evento riunisce 25 sagre del territorio e propone un percorso enogastronomico con oltre 80 piatti, dalle ricette contadine ai prodotti del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ogni stand racconterà un paese, una festa popolare e una tradizione culinaria.

Programma musicale delle serate

Mercoledì 15 luglio: taglio del nastro alle ore 19:00; Teméia e Peppe Cirillo.

taglio del nastro alle ore 19:00; Teméia e Peppe Cirillo. Giovedì 16 luglio: Vienteterra e, dalle ore 23:00, Nostalgia 90.

Vienteterra e, dalle ore 23:00, Nostalgia 90. Venerdì 17 luglio: Baracca Republic e Febbre Italiana.

Baracca Republic e Febbre Italiana. Sabato 18 luglio: Sunaria e Dance Tarantella.

Sunaria e Dance Tarantella. Domenica 19 luglio: Canto del Sud e Angelo Loia & Progetto Oiza.

Gli stand gastronomici apriranno ogni sera dalle ore 20:00. Durante la manifestazione sarà conferito anche un riconoscimento ad Angelo Radano, ideatore di format di intrattenimento tra cui Nostalgia 90, Febbre Italiana e Dance Tarantella.

Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre 2026: informazioni utili

Quando: dal 15 al 19 luglio 2026

dal 15 al 19 luglio 2026 Dove: Bosco San Felice, Cicerale (SA)

Bosco San Felice, Cicerale (SA) Orari: la sagra inizia il 15 luglio alle ore 19:00; apertura stand gastronomici ogni sera dalle ore 20:00

la sagra inizia il 15 luglio alle ore 19:00; apertura stand gastronomici ogni sera dalle ore 20:00 Ingresso: gratuito

gratuito Contatti: Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre 2026

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