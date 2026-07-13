Festa Popolare della Tammorra a Sessa Aurunca: tre giorni di musica, tradizione e buoni sapori campani

Dal 17 al 19 luglio 2026 il centro storico di Sessa Aurunca ospita la IX edizione della Festa Popolare della Tammorra: tre serate a ingresso gratuito tra concerti, tammurriate, artisti itineranti e stand gastronomici. Tra gli ospiti Ars Nova Napoli con le Ebbanesis, Popolare Songo con Gianni Lamagna e Giancarlo Paglialunga e Antonio Castrignanò.

La Festa Popolare della Tammorra torna a Sessa Aurunca da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 con tre serate dedicate alla musica tradizionale del Sud, ai balli popolari e ai sapori del territorio. La manifestazione inizierà ogni sera dalle ore 20:00 nel centro storico di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, e sarà a ingresso gratuito.

Per tre giorni il suono delle tammorre accompagnerà il pubblico tra Piazza Tiberio, Piazza Mercatello, Piazza XX Settembre e Corso Lucilio. Concerti, spettacoli di strada e gruppi itineranti trasformeranno così il centro storico in un grande percorso musicale da vivere passeggiando.

L’appuntamento rientra tra le più interessanti sagre e feste in Campania dell’estate ed è anche una buona occasione per visitare Sessa Aurunca, uno dei principali centri storici dell’alto Casertano.

Programma della Festa della Tammorra 2026

La manifestazione inizierà ogni sera dalle ore 20:00. Gli spettacoli si svolgeranno contemporaneamente nelle diverse piazze del centro storico, mentre musicisti e artisti itineranti animeranno Corso Lucilio e le strade vicine.

Venerdì 17 luglio 2026

La prima serata sarà aperta da concerti e spettacoli itineranti, con il momento principale affidato ad Ars Nova Napoli e alle Ebbanesis.

Piazza Tiberio, ore 22:00: Carotenuto

Carotenuto Piazza Mercatello: Malerva

Malerva Piazza XX Settembre, ore 22:00: Ars Nova Napoli con la partecipazione delle Ebbanesis

Ars Nova Napoli con la partecipazione delle Ebbanesis Corso Lucilio e centro storico: La Barca di Teseo, Masaniello, Gruppo Folk Armenia, Gli Amici della Tradizione e Paranza Mezzone con Biagino De Prisco

Sabato 18 luglio 2026

La serata centrale proporrà percussioni tradizionali, musica napoletana e balli popolari. In Piazza XX Settembre arriverà il progetto Popolare Songo con La Giovane Orchestra.

Piazza Tiberio, ore 22:00: I Pastellesse Bottari

I Pastellesse Bottari Piazza Mercatello: Popolarpartenope

Popolarpartenope Piazza XX Settembre, ore 22:30: Popolare Songo e La Giovane Orchestra con Gianni Lamagna, Giancarlo Paglialunga e Teodoro Delfino

Popolare Songo e La Giovane Orchestra con Gianni Lamagna, Giancarlo Paglialunga e Teodoro Delfino Corso Lucilio e centro storico: La Barca di Teseo, Masaniello, E Adesso Danza e altri artisti itineranti

Domenica 19 luglio 2026

Il gran finale della Festa Popolare della Tammorra sarà affidato ad Antonio Castrignanò con il progetto Taranta Sounds, tra pizzica salentina, tamburelli e sonorità del Mediterraneo.

Piazza Tiberio, ore 22:00: I Vico

I Vico Piazza Mercatello: Aria Sud

Aria Sud Piazza XX Settembre, dalle ore 22:00: Antonio Castrignanò & Taranta Sounds

Antonio Castrignanò & Taranta Sounds Corso Lucilio e centro storico: La Barca di Teseo, Musicamore, Masaniello e artisti itineranti

Il programma e gli orari potrebbero essere modificati dagli organizzatori. Prima di partire è utile controllare gli ultimi aggiornamenti pubblicati sui canali ufficiali della manifestazione.

Cosa mangiare alla Festa della Tammorra

La musica sarà accompagnata da un ampio percorso gastronomico distribuito nel centro storico. Gli stand proporranno primi piatti, specialità di mare, carne alla brace, street food e dolci.

Primi piatti e specialità di pesce

Pasta, patate e provola

Ravioli al baccalà

Gnocchi

Baccalà fritto

Cuppetiello di pesce

Zuppa di cozze

Panini, carne e street food

Panini alla piastra, disponibili anche senza glutine

Grigliata mista di pollo, maiale e vitello

Arrosticini e caciocavallo

Polpetta di pulled pork con fonduta di cheddar

Crocchettone artigianale

Spiedini di mozzarella

Pizza fritta e patatine fritte a spirale

Taglieri di formaggi e salumi

Dolci e bevande

Pasticceria napoletana

Crêpes e graffe

Frutta

Birra artigianale

Sangria

Avvertenza: durante la manifestazione saranno somministrate bevande alcoliche. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Festa della Tammorra 2026: informazioni

Quando: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026

venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 Orario: apertura della manifestazione dalle ore 20:00; concerti principali dalle ore 22:00

apertura della manifestazione dalle ore 20:00; concerti principali dalle ore 22:00 Dove: centro storico di Sessa Aurunca, provincia di Caserta

centro storico di Sessa Aurunca, provincia di Caserta Luoghi degli spettacoli: Piazza Tiberio, Piazza Mercatello, Piazza XX Settembre e Corso Lucilio

Piazza Tiberio, Piazza Mercatello, Piazza XX Settembre e Corso Lucilio Ingresso: libero e gratuito

libero e gratuito Organizzazione: Associazione Culturale Etnia Popolare

Associazione Culturale Etnia Popolare Info: sito ufficiale della Festa Popolare della Tammorra

sito ufficiale della Festa Popolare della Tammorra Aggiornamenti: pagina Facebook Festa Popolare della Tammorra

Per scoprire altri appuntamenti simili è possibile consultare anche la sezione dedicata alle sagre in provincia di Caserta.

Domande frequenti sulla Festa della Tammorra

L’ingresso alla Festa della Tammorra è gratuito?

Sì. L’accesso al centro storico, ai concerti e agli spettacoli della Festa Popolare della Tammorra 2026 è libero e gratuito. Le consumazioni presso gli stand gastronomici sono a pagamento.

A che ora inizia la manifestazione?

La festa inizia ogni sera dalle ore 20:00. I principali concerti nelle piazze sono programmati generalmente tra le ore 22:00 e le 22:30.

Dove si svolgono gli spettacoli?

Gli eventi sono distribuiti nel centro storico di Sessa Aurunca, principalmente tra Piazza Tiberio, Piazza Mercatello, Piazza XX Settembre e Corso Lucilio.

Festa Popolare della Tammorra a Sessa Aurunca Tre serate: dal 17 al 19 luglio 2026

dal 17 al 19 luglio 2026 Inizio: ogni sera dalle ore 20:00

ogni sera dalle ore 20:00 Ingresso: gratuito

gratuito Ospiti principali: Ars Nova Napoli ed Ebbanesis, Popolare Songo, Antonio Castrignanò

Ars Nova Napoli ed Ebbanesis, Popolare Songo, Antonio Castrignanò Dove: centro storico di Sessa Aurunca, Caserta Segui gli aggiornamenti ufficiali

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.