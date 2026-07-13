Festa Popolare della Tammorra a Sessa Aurunca: tre giorni di musica, tradizione e buoni sapori campani

Dal 17 al 19 luglio 2026 il centro storico di Sessa Aurunca ospita la IX edizione della Festa Popolare della Tammorra: tre serate a ingresso gratuito tra concerti, tammurriate, artisti itineranti e stand gastronomici. Tra gli ospiti Ars Nova Napoli con le Ebbanesis, Popolare Songo con Gianni Lamagna e Giancarlo Paglialunga e Antonio Castrignanò.
La Festa Popolare della Tammorra torna a Sessa Aurunca da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 con tre serate dedicate alla musica tradizionale del Sud, ai balli popolari e ai sapori del territorio. La manifestazione inizierà ogni sera dalle ore 20:00 nel centro storico di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, e sarà a ingresso gratuito.
Per tre giorni il suono delle tammorre accompagnerà il pubblico tra Piazza Tiberio, Piazza Mercatello, Piazza XX Settembre e Corso Lucilio. Concerti, spettacoli di strada e gruppi itineranti trasformeranno così il centro storico in un grande percorso musicale da vivere passeggiando.
L’appuntamento rientra tra le più interessanti sagre e feste in Campania dell’estate ed è anche una buona occasione per visitare Sessa Aurunca, uno dei principali centri storici dell’alto Casertano.
Programma della Festa della Tammorra 2026
La manifestazione inizierà ogni sera dalle ore 20:00. Gli spettacoli si svolgeranno contemporaneamente nelle diverse piazze del centro storico, mentre musicisti e artisti itineranti animeranno Corso Lucilio e le strade vicine.
Venerdì 17 luglio 2026
La prima serata sarà aperta da concerti e spettacoli itineranti, con il momento principale affidato ad Ars Nova Napoli e alle Ebbanesis.
- Piazza Tiberio, ore 22:00: Carotenuto
- Piazza Mercatello: Malerva
- Piazza XX Settembre, ore 22:00: Ars Nova Napoli con la partecipazione delle Ebbanesis
- Corso Lucilio e centro storico: La Barca di Teseo, Masaniello, Gruppo Folk Armenia, Gli Amici della Tradizione e Paranza Mezzone con Biagino De Prisco
Sabato 18 luglio 2026
La serata centrale proporrà percussioni tradizionali, musica napoletana e balli popolari. In Piazza XX Settembre arriverà il progetto Popolare Songo con La Giovane Orchestra.
- Piazza Tiberio, ore 22:00: I Pastellesse Bottari
- Piazza Mercatello: Popolarpartenope
- Piazza XX Settembre, ore 22:30: Popolare Songo e La Giovane Orchestra con Gianni Lamagna, Giancarlo Paglialunga e Teodoro Delfino
- Corso Lucilio e centro storico: La Barca di Teseo, Masaniello, E Adesso Danza e altri artisti itineranti
Domenica 19 luglio 2026
Il gran finale della Festa Popolare della Tammorra sarà affidato ad Antonio Castrignanò con il progetto Taranta Sounds, tra pizzica salentina, tamburelli e sonorità del Mediterraneo.
- Piazza Tiberio, ore 22:00: I Vico
- Piazza Mercatello: Aria Sud
- Piazza XX Settembre, dalle ore 22:00: Antonio Castrignanò & Taranta Sounds
- Corso Lucilio e centro storico: La Barca di Teseo, Musicamore, Masaniello e artisti itineranti
Il programma e gli orari potrebbero essere modificati dagli organizzatori. Prima di partire è utile controllare gli ultimi aggiornamenti pubblicati sui canali ufficiali della manifestazione.
Cosa mangiare alla Festa della Tammorra
La musica sarà accompagnata da un ampio percorso gastronomico distribuito nel centro storico. Gli stand proporranno primi piatti, specialità di mare, carne alla brace, street food e dolci.
Primi piatti e specialità di pesce
- Pasta, patate e provola
- Ravioli al baccalà
- Gnocchi
- Baccalà fritto
- Cuppetiello di pesce
- Zuppa di cozze
Panini, carne e street food
- Panini alla piastra, disponibili anche senza glutine
- Grigliata mista di pollo, maiale e vitello
- Arrosticini e caciocavallo
- Polpetta di pulled pork con fonduta di cheddar
- Crocchettone artigianale
- Spiedini di mozzarella
- Pizza fritta e patatine fritte a spirale
- Taglieri di formaggi e salumi
Dolci e bevande
- Pasticceria napoletana
- Crêpes e graffe
- Frutta
- Birra artigianale
- Sangria
Avvertenza: durante la manifestazione saranno somministrate bevande alcoliche. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.
Festa della Tammorra 2026: informazioni
- Quando: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026
- Orario: apertura della manifestazione dalle ore 20:00; concerti principali dalle ore 22:00
- Dove: centro storico di Sessa Aurunca, provincia di Caserta
- Luoghi degli spettacoli: Piazza Tiberio, Piazza Mercatello, Piazza XX Settembre e Corso Lucilio
- Ingresso: libero e gratuito
- Organizzazione: Associazione Culturale Etnia Popolare
- Info: sito ufficiale della Festa Popolare della Tammorra
- Aggiornamenti: pagina Facebook Festa Popolare della Tammorra
Per scoprire altri appuntamenti simili è possibile consultare anche la sezione dedicata alle sagre in provincia di Caserta.
Domande frequenti sulla Festa della Tammorra
L’ingresso alla Festa della Tammorra è gratuito?
Sì. L’accesso al centro storico, ai concerti e agli spettacoli della Festa Popolare della Tammorra 2026 è libero e gratuito. Le consumazioni presso gli stand gastronomici sono a pagamento.
A che ora inizia la manifestazione?
La festa inizia ogni sera dalle ore 20:00. I principali concerti nelle piazze sono programmati generalmente tra le ore 22:00 e le 22:30.
Dove si svolgono gli spettacoli?
Gli eventi sono distribuiti nel centro storico di Sessa Aurunca, principalmente tra Piazza Tiberio, Piazza Mercatello, Piazza XX Settembre e Corso Lucilio.
Festa Popolare della Tammorra a Sessa Aurunca
- Tre serate: dal 17 al 19 luglio 2026
- Inizio: ogni sera dalle ore 20:00
- Ingresso: gratuito
- Ospiti principali: Ars Nova Napoli ed Ebbanesis, Popolare Songo, Antonio Castrignanò
- Dove: centro storico di Sessa Aurunca, Caserta
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