Concerti al Tramonto 2026 a Pietrarsa: una serata con musica anni ’70 e ’80

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Sabato 18 luglio 2026 il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita un nuovo appuntamento dei “Concerti al Tramonto”: una serata tra le hit degli anni ’70 e ’80

Sabato 18 luglio 2026 torna “Concerti al Tramonto” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra locomotive storiche e il mare del Golfo di Napoli, si terrà una nuova serata dedicata ai grandi successi degli anni ’70 e ’80.

Il concerto si svolgerà nell’anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e accompagnerà il pubblico in un percorso musicale dedicato ai brani che hanno segnato due decenni, reinterpretati dal vivo con arrangiamenti raffinati.

Protagonista della serata sarà Giovanna Ferrara, cantante dalla voce intensa e coinvolgente, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione a “Ti lascio una canzone” su Rai 1 e, più recentemente, per la presenza al programma “E viva il Videobox” con Fiorello su Rai 2. Ad accompagnarla al pianoforte e alle tastiere ci sarà Armando Celentano, che guiderà il pubblico attraverso un repertorio capace di far rivivere le emozioni della grande musica italiana e internazionale.

Musica al tramonto nel Museo di Pietrarsa

Prima dell’inizio del concerto sarà possibile visitare i padiglioni del museo e ammirare la collezione di locomotive storiche e carrozze ferroviarie che raccontano la nascita della ferrovia italiana.

Come partecipare ai Concerti al Tramonto

Concerti al Tramonto a Pietrarsa: informazioni Quando: sabato 18 luglio 2026

sabato 18 luglio 2026 Orari: apertura biglietteria alle 18:00, concerto alle 19:30

apertura biglietteria alle 18:00, concerto alle 19:30 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Biglietto: €20, comprensivo di concerto e ingresso al museo

€20, comprensivo di concerto e ingresso al museo Prenotazione: obbligatoria tramite WhatsApp 3756139180

obbligatoria tramite WhatsApp In caso di maltempo: concerto nei padiglioni interni del museo Prenota su WhatsApp

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