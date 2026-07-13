Altre Latitudini Fest: il grande jazz torna al Castello Aragonese di Ischia

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Dal 13 al 15 luglio 2026 il Castello Aragonese di Ischia ospita la prima edizione di Altre Latitudini Fest: tre serate tra jazz, musica d’autore e un omaggio finale a Pino Daniele nel Piazzale delle Armi.

Biglietti per Altre Latitudini Fest a Ischia Tre concerti al Castello Aragonese di Ischia dal 13 al 15 luglio 2026, con posti numerati e abbonamento per tutte le serate.

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Dal 13 al 15 luglio 2026 arriva a Ischia “Altre Latitudini Fest”, nuova rassegna estiva dedicata al jazz e alla musica d’autore. I concerti si terranno alle ore 22:00 nel Piazzale delle Armi del Castello Aragonese di Ischia, uno degli spazi più suggestivi dell’isola.

La prima edizione del festival porta sul Castello tre appuntamenti molto diversi tra loro: il trio di Francesca Tandoi, il piano solo di Mathis Picard e, nella serata finale, PDEX – Pino Daniele Experience, un tributo alla musica di Pino Daniele.

Il festival è promosso dalla Fondazione Karin e Gabriele Mattera e da Ischia Iniziative, con la direzione artistica di Tony Conte. L’idea è riportare sul Castello Aragonese una proposta musicale di qualità, in un luogo che da solo vale già la serata.

Per chi si trova a Ischia in questi giorni, è una bella occasione per vivere l’isola anche di sera, lontano dai percorsi più affollati e dentro una cornice storica che si affaccia sul mare. Per altri appuntamenti estivi in Campania puoi seguire anche la nostra sezione dedicata ai concerti in Campania [LINK INTERNO: /tag/concerti-campania/ | concerti in Campania].

Altre Latitudini Fest 2026: il programma

Il programma di Altre Latitudini Fest 2026 a Ischia prevede tre serate consecutive, tutte con inizio alle ore 22:00. Si parte con il jazz del Francesca Tandoi Trio, si prosegue con il pianoforte di Mathis Picard e si chiude con un omaggio a Pino Daniele.

Lunedì 13 luglio 2026, ore 22:00 – Francesca Tandoi Trio

Francesca Tandoi, piano e voce; Stefano Senni, contrabbasso; Pasquale Fiore, batteria.

Francesca Tandoi, piano e voce; Stefano Senni, contrabbasso; Pasquale Fiore, batteria. Martedì 14 luglio 2026, ore 22:00 – Mathis Picard, piano solo

Il pianista arriva al Castello Aragonese di Ischia dopo il Festival di Montreux, per una serata in piano solo.

Il pianista arriva al Castello Aragonese di Ischia dopo il Festival di Montreux, per una serata in piano solo. Mercoledì 15 luglio 2026, ore 22:00 – PDEX – Pino Daniele Experience – The Tribute

Antonio Roccolano, chitarre e voce; Stefano Freddi, piano e tastiere; Marco Mottola, basso e contrabbasso; Stefano Naclerio, sax e percussioni; Raffaele Buglione, tastiere; Massimiliano Di Franco, batteria.

La serata conclusiva dedicata a Pino Daniele rende il festival particolarmente vicino al pubblico campano: un modo per riascoltare brani e atmosfere legate alla grande musica napoletana, in un contesto molto diverso dai classici palchi cittadini. Sul tema puoi leggere anche il nostro approfondimento sul concerto tributo a Pino Daniele [LINK INTERNO: /2025/02/04/pino-daniele-70-anni-concerto-napoli/ | concerto tributo a Pino Daniele].

Jazz e musica d’autore al Castello Aragonese

Il Castello Aragonese di Ischia è uno dei luoghi simbolo dell’isola e ospitare qui una rassegna serale di jazz cambia completamente il modo di vivere il concerto. Non si entra solo per ascoltare musica: si arriva in uno spazio storico, affacciato sul mare, che di sera ha un fascino particolare.

Per il pubblico di Napoli e della Campania può essere anche una buona idea per una breve fuga estiva a Ischia, abbinando il concerto a una giornata sull’isola. Se stai cercando altre idee per il periodo, trovi aggiornamenti nella sezione dedicata agli eventi a Napoli e in Campania [LINK INTERNO: /eventi-4/ | eventi a Napoli e in Campania].

Biglietti per Altre Latitudini Fest a Ischia

I biglietti per Altre Latitudini Fest 2026 sono disponibili con posto numerato. Il costo per una singola serata è di €45, inclusa prevendita, mentre l’abbonamento per le tre serate costa €115, inclusa prevendita.

Per l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti è possibile fare riferimento al circuito Vivaticket. La prenotazione online è consigliata soprattutto per chi vuole scegliere il posto e organizzare in anticipo la serata al Castello Aragonese di Ischia.

Informazioni e biglietti: Altre Latitudini Fest 2026 Quando: da lunedì 13 a mercoledì 15 luglio 2026, ore 22:00

da lunedì 13 a mercoledì 15 luglio 2026, ore 22:00 Dove: Piazzale delle Armi, Castello Aragonese di Ischia

Piazzale delle Armi, Castello Aragonese di Ischia Biglietti: €45 singola serata, €115 abbonamento tre serate, inclusa prevendita

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Altre Latitudini Fest 2026 a Ischia: info utili

Quando: lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 luglio 2026, ore 22:00.

Dove: Piazzale delle Armi, Castello Aragonese di Ischia.

Biglietti: €45 per una singola serata, €115 per l’abbonamento alle tre serate, con posto numerato e prevendita inclusa.

Info: sito del Castello Aragonese di Ischia e canali ufficiali di Altre Latitudini Fest.

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