Altre Latitudini Fest: il grande jazz torna al Castello Aragonese di Ischia

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Dal 13 al 15 luglio 2026 il Castello Aragonese di Ischia ospita la prima edizione di Altre Latitudini Fest: tre serate tra jazz, musica d’autore e un omaggio finale a Pino Daniele nel Piazzale delle Armi.
Biglietti per Altre Latitudini Fest a Ischia
Tre concerti al Castello Aragonese di Ischia dal 13 al 15 luglio 2026, con posti numerati e abbonamento per tutte le serate.
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Dal 13 al 15 luglio 2026 arriva a Ischia “Altre Latitudini Fest”, nuova rassegna estiva dedicata al jazz e alla musica d’autore. I concerti si terranno alle ore 22:00 nel Piazzale delle Armi del Castello Aragonese di Ischia, uno degli spazi più suggestivi dell’isola.
La prima edizione del festival porta sul Castello tre appuntamenti molto diversi tra loro: il trio di Francesca Tandoi, il piano solo di Mathis Picard e, nella serata finale, PDEX – Pino Daniele Experience, un tributo alla musica di Pino Daniele.
Il festival è promosso dalla Fondazione Karin e Gabriele Mattera e da Ischia Iniziative, con la direzione artistica di Tony Conte. L’idea è riportare sul Castello Aragonese una proposta musicale di qualità, in un luogo che da solo vale già la serata.
Per chi si trova a Ischia in questi giorni, è una bella occasione per vivere l’isola anche di sera, lontano dai percorsi più affollati e dentro una cornice storica che si affaccia sul mare. Per altri appuntamenti estivi in Campania puoi seguire anche la nostra sezione dedicata ai concerti in Campania [LINK INTERNO: /tag/concerti-campania/ | concerti in Campania].
Altre Latitudini Fest 2026: il programma
Il programma di Altre Latitudini Fest 2026 a Ischia prevede tre serate consecutive, tutte con inizio alle ore 22:00. Si parte con il jazz del Francesca Tandoi Trio, si prosegue con il pianoforte di Mathis Picard e si chiude con un omaggio a Pino Daniele.
- Lunedì 13 luglio 2026, ore 22:00 – Francesca Tandoi Trio
Francesca Tandoi, piano e voce; Stefano Senni, contrabbasso; Pasquale Fiore, batteria.
- Martedì 14 luglio 2026, ore 22:00 – Mathis Picard, piano solo
Il pianista arriva al Castello Aragonese di Ischia dopo il Festival di Montreux, per una serata in piano solo.
- Mercoledì 15 luglio 2026, ore 22:00 – PDEX – Pino Daniele Experience – The Tribute
Antonio Roccolano, chitarre e voce; Stefano Freddi, piano e tastiere; Marco Mottola, basso e contrabbasso; Stefano Naclerio, sax e percussioni; Raffaele Buglione, tastiere; Massimiliano Di Franco, batteria.
La serata conclusiva dedicata a Pino Daniele rende il festival particolarmente vicino al pubblico campano: un modo per riascoltare brani e atmosfere legate alla grande musica napoletana, in un contesto molto diverso dai classici palchi cittadini. Sul tema puoi leggere anche il nostro approfondimento sul concerto tributo a Pino Daniele [LINK INTERNO: /2025/02/04/pino-daniele-70-anni-concerto-napoli/ | concerto tributo a Pino Daniele].
Jazz e musica d’autore al Castello Aragonese
Il Castello Aragonese di Ischia è uno dei luoghi simbolo dell’isola e ospitare qui una rassegna serale di jazz cambia completamente il modo di vivere il concerto. Non si entra solo per ascoltare musica: si arriva in uno spazio storico, affacciato sul mare, che di sera ha un fascino particolare.
Per il pubblico di Napoli e della Campania può essere anche una buona idea per una breve fuga estiva a Ischia, abbinando il concerto a una giornata sull’isola. Se stai cercando altre idee per il periodo, trovi aggiornamenti nella sezione dedicata agli eventi a Napoli e in Campania [LINK INTERNO: /eventi-4/ | eventi a Napoli e in Campania].
Biglietti per Altre Latitudini Fest a Ischia
I biglietti per Altre Latitudini Fest 2026 sono disponibili con posto numerato. Il costo per una singola serata è di €45, inclusa prevendita, mentre l’abbonamento per le tre serate costa €115, inclusa prevendita.
Per l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti è possibile fare riferimento al circuito Vivaticket. La prenotazione online è consigliata soprattutto per chi vuole scegliere il posto e organizzare in anticipo la serata al Castello Aragonese di Ischia.
Informazioni e biglietti: Altre Latitudini Fest 2026
- Quando: da lunedì 13 a mercoledì 15 luglio 2026, ore 22:00
- Dove: Piazzale delle Armi, Castello Aragonese di Ischia
- Biglietti: €45 singola serata, €115 abbonamento tre serate, inclusa prevendita
Verifica disponibilità e biglietti
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Altre Latitudini Fest 2026 a Ischia: info utili
Quando: lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 luglio 2026, ore 22:00.
Dove: Piazzale delle Armi, Castello Aragonese di Ischia.
Biglietti: €45 per una singola serata, €115 per l’abbonamento alle tre serate, con posto numerato e prevendita inclusa.
Info: sito del Castello Aragonese di Ischia e canali ufficiali di Altre Latitudini Fest.
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