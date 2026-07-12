Sui Sentieri degli Dei: Agerola diventa un palcoscenico sul mare con 2 mesi di concerti e spettacoli gratuiti

Ph Facebook Agerola sui sentieri degli Dei

Dal 13 luglio al 12 settembre 2026 torna ad Agerola “Sui Sentieri degli Dei”, il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana: oltre 60 appuntamenti gratuiti tra concerti, teatro, letteratura e spettacoli nei luoghi panoramici della città.

Dal 13 luglio al 12 settembre 2026 torna ad Agerola la XV edizione di “Sui Sentieri degli Dei”, il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana che per due mesi porterà musica, teatro, libri e spettacoli tra il Parco Colonia Montana, il Belvedere Punta Corona, l’Anfiteatro di via Carbonara e le piazze del territorio.

Il cartellone comprende oltre 60 appuntamenti a ingresso gratuito e alcuni dei nomi più conosciuti della musica e dello spettacolo italiano. Una rassegna che permette di vivere Agerola nelle sere d’estate, tra il verde dei Monti Lattari e i panorami affacciati sulla Costiera Amalfitana.

Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

“Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana” è uno degli appuntamenti estivi più importanti di Agerola. Il claim scelto per la XV edizione è “Che Bellezza!!!”, un invito a riscoprire il territorio attraverso musica, parole, teatro e incontri culturali.

Gli eventi sono distribuiti in diversi luoghi della città, trasformando Agerola in un palcoscenico diffuso. Il pubblico potrà seguire concerti nei parchi, spettacoli nei belvedere e appuntamenti culturali negli spazi del centro.

La manifestazione rientra tra i principali eventi in Costiera Amalfitana e propone un calendario pensato sia per chi vive in Campania sia per chi trascorre qualche giorno tra Agerola e la costa.

Concerti, teatro e grandi artisti ad Agerola

Il programma 2026 attraversa diversi generi, dalla canzone d’autore alla musica popolare, passando per teatro, recital, letteratura e spettacoli dal vivo. L’apertura di lunedì 13 luglio è affidata alla Rino Gaetano Band, seguita dal recital per pianoforte di Alberto Fortis.

Tra gli artisti attesi nel corso della rassegna ci sono Carmen Consoli, Massimo Di Cataldo, Gio Evan, Almamegretta, Niccolò Fabi, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Amara e Diodato.

La parte teatrale e letteraria coinvolgerà, tra gli altri, Claudia Campagnola, Violante Placido, Mariano Rigillo ed Erri De Luca. Nel programma trovano spazio anche nuove voci della canzone d’autore e progetti musicali capaci di unire linguaggi differenti.

Molti appuntamenti rientrano tra i concerti e gli spettacoli gratuiti in Campania: per partecipare non è richiesto l’acquisto di un biglietto, ma è consigliabile arrivare con anticipo perché i posti sono disponibili fino a esaurimento.

Sui Sentieri degli Dei 2026: programma di luglio

Gli spettacoli iniziano generalmente alle ore 21:00, salvo diversa indicazione. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere.

Lunedì 13 luglio 2026 – Rino Gaetano Band in concerto

Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola.

Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola. Martedì 14 luglio 2026 – Alberto Fortis, piano solo recital

Musica e parole con Gianmaurizio Foderaro. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola.

Musica e parole con Gianmaurizio Foderaro. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola. Mercoledì 15 luglio 2026, ore 19:00 – Presentazione del romanzo “Concerto per Opossum”

Incontro con l’autore Paolo Logli. Anfiteatro, via Carbonara 3, Pianillo di Agerola.

Incontro con l’autore Paolo Logli. Anfiteatro, via Carbonara 3, Pianillo di Agerola. Giovedì 16 luglio 2026 – Carmen Consoli in concerto

Nel corso della serata sarà assegnato il Premio Agerola alla carriera. Parco Colonia Montana, via Salvatore Di Giacomo 8, Agerola.

Nel corso della serata sarà assegnato il Premio Agerola alla carriera. Parco Colonia Montana, via Salvatore Di Giacomo 8, Agerola. Venerdì 17 luglio 2026 – World Music Festival

“Antico borgo di musica e pane”, Bomerano di Agerola.

“Antico borgo di musica e pane”, Bomerano di Agerola. Sabato 18 luglio 2026 – World Music Festival

“Antico borgo di musica e pane”, Bomerano di Agerola.

“Antico borgo di musica e pane”, Bomerano di Agerola. Domenica 19 luglio 2026 – World Music Festival

“Antico borgo di musica e pane”, Bomerano di Agerola.

“Antico borgo di musica e pane”, Bomerano di Agerola. Lunedì 20 luglio 2026 – Claudia Campagnola in “Flora e li mariti sua”

Spettacolo di Toni Fornari, introdotto da Paolo Logli. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola.

Spettacolo di Toni Fornari, introdotto da Paolo Logli. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola. Martedì 21 luglio 2026 – Violante Placido in “Note e racconti in libertà”

Con Paolo Logli. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola.

Con Paolo Logli. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola. Mercoledì 22 luglio 2026 – Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri

Parco Colonia Montana, via Salvatore Di Giacomo 8, Agerola.

Parco Colonia Montana, via Salvatore Di Giacomo 8, Agerola. Giovedì 23 luglio 2026 – Gio Evan in concerto

“Extraterrestre Tour”. Parco Colonia Montana, via Salvatore Di Giacomo 8, Agerola.

“Extraterrestre Tour”. Parco Colonia Montana, via Salvatore Di Giacomo 8, Agerola. Venerdì 24 luglio 2026 – Valerio Virzo

“Homo Sensorium Tour 2026”. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola.

“Homo Sensorium Tour 2026”. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola. Sabato 25 luglio 2026 – Festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari

Ponte di Agerola.

Ponte di Agerola. Domenica 26 luglio 2026, dalle ore 8:00 – “Dove osano gli Dei”

Raduno di auto e moto retrò a Bomerano di Agerola.

Raduno di auto e moto retrò a Bomerano di Agerola. Lunedì 27 luglio 2026 – Massimo Di Cataldo in “Uno come me”

Musica e parole con Gianmaurizio Foderaro. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola.

Musica e parole con Gianmaurizio Foderaro. Belvedere Punta Corona, via Casalone, Pianillo di Agerola. Martedì 28 luglio 2026 – Almamegretta in concerto

Tour 2026. Parco Colonia Montana, via Salvatore Di Giacomo 8, Agerola.

Tour 2026. Parco Colonia Montana, via Salvatore Di Giacomo 8, Agerola. Mercoledì 29 luglio 2026 – “Il contrario di uno” di Erri De Luca

Spettacolo teatrale all’Anfiteatro di via Carbonara 3, Pianillo di Agerola.

Spettacolo teatrale all’Anfiteatro di via Carbonara 3, Pianillo di Agerola. Giovedì 30 luglio 2026 – Presentazione del libro “Chi non muore si rivede”

Punta Miramare, via Miramare 30, Agerola.

Punta Miramare, via Miramare 30, Agerola. Venerdì 31 luglio 2026 – “Afanisi”

Spettacolo teatrale all’Anfiteatro di via Carbonara 3, Pianillo di Agerola.

Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. È utile controllare i canali ufficiali del festival prima di partire, soprattutto in caso di maltempo o variazioni del programma.

Sui Sentieri degli Dei 2026: informazioni

Quando: da lunedì 13 luglio a sabato 12 settembre 2026. Gli eventi iniziano generalmente alle ore 21:00, salvo diversa indicazione.

Dove: Agerola, tra Belvedere Punta Corona, Parco Colonia Montana, Anfiteatro di via Carbonara, Bomerano, Ponte e Punta Miramare.

Biglietti: ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere.

Programma: il festival prosegue nei mesi di agosto e settembre con ulteriori concerti, spettacoli teatrali, presentazioni e appuntamenti culturali.

Festival Sui Sentieri degli Dei 2026 Periodo: dal 13 luglio al 12 settembre 2026

dal 13 luglio al 12 settembre 2026 Luogo: diversi spazi di Agerola

diversi spazi di Agerola Orario: generalmente alle 21:00

generalmente alle 21:00 Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti Scopri il programma completo

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