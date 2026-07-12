A Rufoli tornano lagane e ceci nel tegamino: 6 sere di gusto e musica vicino Salerno

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Sagra Lagane e Ceci 2026 a Rufoli: sei serate di gusto vicino Salerno

Dal 17 al 22 luglio 2026 torna a Rufoli, sulle colline di Salerno, la 34ª edizione della Sagra Lagane & Ceci: sei serate dedicate alla cucina contadina salernitana, con tegamini di terracotta, specialità locali, musica dal vivo e artisti di strada.

Da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio 2026 torna a Rufoli, frazione collinare di Salerno, la Sagra Lagane & Ceci, uno degli appuntamenti estivi più attesi tra le sagre e feste in Campania. La manifestazione, giunta alla 34ª edizione, porta nel borgo sei serate di cucina tradizionale, musica dal vivo e atmosfera popolare.

Il piatto simbolo della festa è il tegamino di lagane e ceci, preparato secondo la tradizione locale: una pasta casereccia simile a larghe tagliatelle, condita con ceci cotti lentamente e servita calda nei caratteristici tegamini di terracotta.

Lagane e ceci nel tegamino di terracotta

La particolarità della Sagra Lagane e Ceci di Rufoli è proprio il legame con la storia del territorio. Le lagane vengono servite nel tegamino di terracotta, un richiamo alla lavorazione dell’argilla che a Rufoli ha radici antiche e che rende questa festa riconoscibile tra le sagre in provincia di Salerno.

Oltre al piatto principale, durante le serate si potranno trovare tante specialità locali: panini farciti con “a’ meveza ‘mbuttunata”, salsiccia e carne alla brace, salumi, sott’oli, pizzelle di sciurilli, melanzane arrostite e allardate e le immancabili zeppole dolci.

Per l’edizione 2026 sono previste anche proposte senza glutine e senza lattosio: una scelta utile per rendere la sagra più accessibile anche a chi deve seguire particolari esigenze alimentari. Per allergeni e contaminazioni è sempre consigliabile chiedere direttamente agli stand.

Avvertenza: l’evento prevede la presenza di somministrazione di vino e bevande alcoliche. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Il programma musicale della Sagra Lagane e Ceci 2026

La Sagra Lagane & Ceci 2026 non è solo gastronomia: per tutte e sei le serate sono previsti concerti, spettacoli e momenti di intrattenimento. Il programma alterna musica popolare, cantautorato, sonorità reggae, live set e artisti di strada, trasformando Rufoli in un piccolo palcoscenico all’aperto.

Calendario delle serate 2026

Venerdì 17 luglio 2026 – Grisù + Jovine per la Reggae Night

– Grisù + Jovine per la Reggae Night Sabato 18 luglio 2026 – I Musicastoria

– I Musicastoria Domenica 19 luglio 2026 – Il Caso Tartaglia

– Il Caso Tartaglia Lunedì 20 luglio 2026 – Domenico Monaco cantastorie / Susanna Reppucci in Trio

– Domenico Monaco cantastorie / Susanna Reppucci in Trio Martedì 21 luglio 2026 – Dadà / Truman

– Dadà / Truman Mercoledì 22 luglio 2026 – Banda Maje + Tonico 70 Live Set / Deejay

Un programma pensato per accompagnare la parte gastronomica della festa e rendere la sagra una buona idea anche per chi cerca concerti e musica dal vivo in Campania durante le sere d’estate.

Dove si trova Rufoli e come arrivare

La sagra si tiene a Rufoli, sulle colline di Salerno, nell’area di Piazza San Michele 11. È una zona collinare: nei giorni di maggiore affluenza conviene muoversi con un po’ di anticipo, soprattutto nel weekend.

I percorsi consigliati dagli organizzatori sono:

Da Salerno Centro: via Panoramica – Giovi Piegolelle – Rufoli

via Panoramica – Giovi Piegolelle – Rufoli Da Salerno Pastena: via Sant’Eustachio – Giovi Piegolelle – Rufoli

La posizione rende l’evento una bella occasione per vivere una serata diversa vicino Salerno, tra cucina locale, tradizione e clima di festa di paese.

Sagra Lagane e Ceci 2026: informazioni utili

Quando: da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio 2026

Dove: Piazza San Michele 11, Rufoli, Salerno

Cosa si mangia: lagane e ceci nel tegamino di terracotta, carne alla brace, panini farciti, salumi, sott’oli, pizzelle di sciurilli, melanzane allardate e zeppole

Biglietti: informazioni sui costi d’ingresso non indicate; consumazioni presso gli stand gastronomici

Info: Sito ufficiale Sagra Lagane e Ceci e pagina Facebook ufficiale

Sagra Lagane e Ceci a Rufoli: cosa sapere Date: 17, 18, 19, 20, 21 e 22 luglio 2026

17, 18, 19, 20, 21 e 22 luglio 2026 Luogo: Rufoli, frazione collinare di Salerno

Rufoli, frazione collinare di Salerno Piatto tipico: lagane e ceci servite nel tegamino di terracotta

lagane e ceci servite nel tegamino di terracotta Intrattenimento: musica dal vivo, spettacoli e artisti di strada

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