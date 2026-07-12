Amalfi diventa un grande teatro sul mare con concerti e spettacoli gratuiti

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Dal 13 luglio all’11 settembre 2026 Amalfi diventa un grande palcoscenico a cielo aperto con l’Amalfi Summer Fest: concerti, teatro, jazz, spettacoli dal vivo e appuntamenti culturali gratuiti nel cuore della Costiera Amalfitana. Tra i protagonisti Tosca, Shablo, Maurizio Casagrande, Karima, Gegè Telesforo, Maldestro, Dario Sansone, Ebbanesis, Francesco Di Bella ed Enzo Gragnaniello.

Dal 13 luglio all’11 settembre 2026 torna ad Amalfi l’Amalfi Summer Fest, la rassegna estiva che porta nel cuore della Costiera Amalfitana concerti gratuiti, teatro, jazz, musica d’autore e grandi spettacoli dal vivo. Gli appuntamenti si terranno in alcune delle location più belle della città, tra Piazza Municipio, Piazza Duomo, l’Arsenale della Repubblica Marinara, la Piazzetta di Lone e il Teatro di Piazza Municipio.

Per chi cerca eventi gratuiti in Campania, concerti in Costiera Amalfitana o spettacoli estivi vicino Napoli, l’Amalfi Summer Fest è una delle rassegne più interessanti dell’estate. Il calendario 2026 unisce tradizione napoletana, musica contemporanea, teatro, jazz e appuntamenti pensati per un pubblico ampio, tra residenti, turisti e visitatori che scelgono Amalfi per una serata speciale.

Se state organizzando una gita in Costiera, il consiglio è di arrivare con un po’ di anticipo, soprattutto nelle serate con gli artisti più attesi. Amalfi in estate è molto frequentata e le location della rassegna si trovano nel cuore della città, tra il centro storico, il mare e gli spazi più rappresentativi della Repubblica Marinara.

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Amalfi Summer Fest 2026: musica, teatro e jazz gratis

Il programma dell’Amalfi Summer Fest 2026 attraversa generi diversi: dalla musica classica napoletana al jazz, dal teatro alla canzone d’autore, dai live set in vinile agli spettacoli ispirati alla tradizione partenopea. Tra gli eventi più attesi ci sono “Passione Live”, con un cast ricchissimo legato alla nuova scena musicale napoletana, lo spettacolo teatrale di Maurizio Casagrande, il concerto di Tosca e gli appuntamenti di Amalfi in Jazz con Shablo e Gegè Telesforo.

Il Comune di Amalfi conferma che gli eventi saranno a ingresso gratuito. La rassegna diventa così una bella occasione per vivere la Costiera Amalfitana anche di sera, con spettacoli diffusi tra piazze, spazi storici e luoghi panoramici.

Il programma dell’Amalfi Summer Fest 2026

Lunedì 13 luglio 2026, ore 20.30 – Piazza Municipio, Amalfi: apertura della rassegna con la presentazione dei lavori di riqualificazione di Piazza Municipio e lo spettacolo “Napoli Eterna” , con Gabriella Di Capua alla voce, Pietro Intotaro alle tastiere, Marco Mariano alle percussioni e Salvatore Iembo al live electronics.

apertura della rassegna con la presentazione dei lavori di riqualificazione di Piazza Municipio e lo spettacolo , con Gabriella Di Capua alla voce, Pietro Intotaro alle tastiere, Marco Mariano alle percussioni e Salvatore Iembo al live electronics. Mercoledì 15 luglio 2026, ore 20.30 – Arsenale della Repubblica Marinara, Amalfi: concerto della Sycamore Community Singers , coro statunitense diretto dal Maestro Caleb Orr, con un repertorio che spazia dalle atmosfere americane ai grandi classici internazionali.

concerto della , coro statunitense diretto dal Maestro Caleb Orr, con un repertorio che spazia dalle atmosfere americane ai grandi classici internazionali. Giovedì 23 luglio 2026, ore 20.30 – Piazza Duomo, Amalfi: “45 Giri D’Italia” , live set in vinile dedicato alla memoria musicale italiana con Eddie J Warner, Filippo Di Costanzo e la voce di Maurizio Dipino.

, live set in vinile dedicato alla memoria musicale italiana con Eddie J Warner, Filippo Di Costanzo e la voce di Maurizio Dipino. Venerdì 31 luglio 2026, ore 21.30 – Teatro di Piazza Municipio, Amalfi: “Passione Live” , spettacolo ispirato al celebre progetto di John Turturro, con Maldestro, Dario Sansone, Ebbanesis, Francesco Di Bella, Irene Scarpato, Simona Boo e la partecipazione straordinaria di Enzo Gragnaniello e Piero Gallo.

, spettacolo ispirato al celebre progetto di John Turturro, con Maldestro, Dario Sansone, Ebbanesis, Francesco Di Bella, Irene Scarpato, Simona Boo e la partecipazione straordinaria di Enzo Gragnaniello e Piero Gallo. Domenica 2 agosto 2026, ore 19.30 – Piazzetta di Lone, Amalfi: Concerto al Tramonto con il Trio Acustico Napoletano, composto da Emanuela Loffredo, Michele de Martino e Maurizio Pica, in un omaggio alla canzone classica napoletana.

con il Trio Acustico Napoletano, composto da Emanuela Loffredo, Michele de Martino e Maurizio Pica, in un omaggio alla canzone classica napoletana. Domenica 9 agosto 2026, ore 21.30 – Teatro di Piazza Municipio, Amalfi: Maurizio Casagrande porta in scena “La Prova del Nove” , spettacolo teatrale con comicità, musica dal vivo, racconti e riflessioni.

porta in scena , spettacolo teatrale con comicità, musica dal vivo, racconti e riflessioni. Sabato 15 agosto 2026, ore 21.30 – Teatro di Piazza Municipio, Amalfi: concerto di Ferragosto con “That’s Napoli Live Show” , diretto dal Maestro Carlo Morelli, tra tradizione napoletana, pop e rock internazionale.

concerto di Ferragosto con , diretto dal Maestro Carlo Morelli, tra tradizione napoletana, pop e rock internazionale. Venerdì 21 agosto 2026, ore 21.30 – Teatro di Piazza Municipio, Amalfi: Karima presenta “Canta Autori” , viaggio nella grande canzone d’autore italiana e internazionale.

presenta , viaggio nella grande canzone d’autore italiana e internazionale. Mercoledì 26 agosto 2026, ore 21.30 – Teatro di Piazza Municipio, Amalfi: concerto dell’ Orchestra Internazionale della Campania , con un programma dedicato al repertorio classico e sinfonico.

concerto dell’ , con un programma dedicato al repertorio classico e sinfonico. Mercoledì 2 settembre 2026, ore 21.30 – Teatro di Piazza Municipio, Amalfi: Tosca porta sul palco “Le Feminæ si fanno aspettare” , progetto musicale dedicato alla voce e alla forza delle donne, accompagnata da Giovanna Famulari, Massimo De Lorenzi e Luca Scorziello.

porta sul palco , progetto musicale dedicato alla voce e alla forza delle donne, accompagnata da Giovanna Famulari, Massimo De Lorenzi e Luca Scorziello. Martedì 8 settembre 2026, ore 22.00 – Piazza Duomo, Amalfi: per Amalfi in Jazz arriva Shablo con lo “Street Jazz Tour” , insieme a musicisti jazz e con la partecipazione di Tormento, Joshua e Mimì.

per arriva con lo , insieme a musicisti jazz e con la partecipazione di Tormento, Joshua e Mimì. Venerdì 11 settembre 2026, ore 22.00 – Piazza Duomo, Amalfi: chiusura con “Amalfi in Jazz – Gegè Telesforo in Jazz Radio”, show tra musica dal vivo e atmosfera radiofonica con Gegè Telesforo e la sua band.

Gli eventi più attesi dell’estate ad Amalfi

Tra gli appuntamenti da segnare in calendario c’è sicuramente “Passione Live”, che porta ad Amalfi alcuni nomi molto amati della scena napoletana contemporanea, da Maldestro a Dario Sansone, dalle Ebbanesis a Francesco Di Bella, con la partecipazione di Enzo Gragnaniello e Piero Gallo.

Molto attesi anche il concerto di Tosca, in programma il 2 settembre durante il periodo del Capodanno Bizantino, e gli appuntamenti jazz di settembre con Shablo e Gegè Telesforo. Per Ferragosto, invece, il Teatro di Piazza Municipio ospiterà That’s Napoli Live Show, spettacolo che mescola classici napoletani e sonorità internazionali.

Come arrivare e dove parcheggiare ad Amalfi

Gli eventi dell’Amalfi Summer Fest 2026 si svolgono in diverse zone del centro di Amalfi. Nei mesi estivi il traffico in Costiera Amalfitana può essere intenso, soprattutto nei weekend e nelle serate di maggiore affluenza.

Per organizzarsi meglio, il Comune segnala che la disponibilità dei posti auto nei parcheggi pubblici può essere consultata in tempo reale sul servizio Info Parking Amalfi. Chi arriva da Napoli, Salerno o dalla Penisola Sorrentina può valutare anche gli spostamenti via mare o con i mezzi pubblici, in base agli orari disponibili nei giorni degli spettacoli.

Amalfi Summer Fest 2026: informazioni utili

Informazioni Amalfi Summer Fest 2026 Quando: dal 13 luglio all’11 settembre 2026

dal 13 luglio all’11 settembre 2026 Dove: Amalfi, Costiera Amalfitana, in diverse location tra Piazza Municipio, Piazza Duomo, Arsenale della Repubblica Marinara, Teatro di Piazza Municipio e Piazzetta di Lone

Amalfi, Costiera Amalfitana, in diverse location tra Piazza Municipio, Piazza Duomo, Arsenale della Repubblica Marinara, Teatro di Piazza Municipio e Piazzetta di Lone Biglietti: eventi a ingresso gratuito

eventi a ingresso gratuito Info: programma e aggiornamenti sul sito ufficiale del Comune di Amalfi

Leggi il programma completo



L’Amalfi Summer Fest 2026 è una delle rassegne più interessanti per chi cerca concerti gratuiti in Campania, spettacoli in Costiera Amalfitana e appuntamenti culturali da vivere durante l’estate. Un calendario ricco che porta ad Amalfi musica napoletana, jazz, teatro e grandi nomi dello spettacolo, offrendo a residenti e turisti un’occasione speciale per scoprire la città anche di sera.

Maggiori informazioni Amalfi Summer Fest 2026

Disponibilità parcheggi pubblici ad Amalfi in tempo reale

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