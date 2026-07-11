Musica sotto le stelle a Vietri: 19 serate tra jazz, classica, danza e grandi ospiti

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A Vietri sul Mare musica classica, jazz, pop, letteratura e danza tornano protagonisti dell’estate in Campania con i Concerti d’estate di Villa Guariglia, in programma fino al 5 agosto 2026

Dall’8 luglio al 5 agosto 2026 tornano a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, i Concerti d’estate di Villa Guariglia, una delle rassegne musicali più amate dell’estate in Costiera Amalfitana.

La XXIX edizione propone 19 appuntamenti serali tra musica classica, jazz, pop, letteratura, danza e omaggi musicali, con eventi gratuiti e serate a pagamento. Gli spettacoli si terranno principalmente alle ore 21:00, tra la Villa Comunale di Vietri sul Mare, il Belvedere Due Fratelli e Piazza Max e Flora Melamerson.

La rassegna è organizzata da CTA Salerno APS con la direzione artistica di Antonia Willburger. Il tema scelto per il 2026 è “Mutazioni”, un filo conduttore che attraversa generi e linguaggi diversi, dalla grande musica da camera al jazz, fino alla canzone d’autore e ai progetti multidisciplinari.

Per chi si trova in Costiera Amalfitana o cerca eventi a Vietri sul Mare nelle sere d’estate, il cartellone è una bella occasione per vivere il borgo in una dimensione diversa, tra musica, panorama e luoghi simbolo affacciati sul mare.

Per altri appuntamenti musicali in Campania si può consultare anche la nostra guida ai concerti gratuiti in Campania [LINK INTERNO: /concerti-gratis-campania-estate-2026/], mentre per il fine settimana è sempre utile seguire la selezione aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli e in Campania [LINK INTERNO: /weekend-a-napoli-eventi-e-cose-da-fare-nel-fine-settimana/].

Concerti d’estate Villa Guariglia 2026: il programma

Mercoledì 8 luglio 2026 – Apertura con “Divina e Ritmi narranti” : proiezione del cortometraggio “Divina” e concerto dell’Ensemble di Percussioni diretto da Paolo Cimmino con il quartetto d’archi di Vincenzo Meriani. Ingresso gratuito – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Apertura con : proiezione del cortometraggio “Divina” e concerto dell’Ensemble di Percussioni diretto da Paolo Cimmino con il quartetto d’archi di Vincenzo Meriani. Giovedì 9 luglio 2026 – L’ Orchestra da Camera Fiorentina , diretta da Giuseppe Lanzetta, interpreta i successi dei Coldplay. Ingresso €8 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– L’ , diretta da Giuseppe Lanzetta, interpreta i successi dei Coldplay. Sabato 11 luglio 2026 – Trio Mythos in un programma dedicato al Novecento, con musiche di Debussy, Rachmaninov e Shostakovich. Ingresso €8 – Belvedere Due Fratelli.

– in un programma dedicato al Novecento, con musiche di Debussy, Rachmaninov e Shostakovich. Martedì 14 luglio 2026 – “I giorni di Napoli” con Maurizio de Giovanni voce narrante, Francesco Nicolosi al pianoforte e Juliette Di Bello soprano. Ingresso €8 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– con Maurizio de Giovanni voce narrante, Francesco Nicolosi al pianoforte e Juliette Di Bello soprano. Mercoledì 15 luglio 2026, ore 19:30 – Presentazione del libro “L’occasione Panzieri” di Massimiliano Amato. Ingresso gratuito – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Presentazione del libro di Massimiliano Amato. Mercoledì 15 luglio 2026, ore 21:00 – “Bawdy Black Pearls” , progetto ideato da Veronica Sbergia, con Max De Bernardi alla chitarra acustica, Lino Muoio al mandolino e Mauro L. Porro alla tastiera. Ingresso €10 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– , progetto ideato da Veronica Sbergia, con Max De Bernardi alla chitarra acustica, Lino Muoio al mandolino e Mauro L. Porro alla tastiera. Giovedì 16 luglio 2026, ore 19:30 – Presentazione del libro “L’inferno dentro di me” di Antonio Fusco. Ingresso gratuito – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Presentazione del libro di Antonio Fusco. Giovedì 16 luglio 2026, ore 21:00 – Il Dipartimento Jazz e Pop Performance del Conservatorio Martucci presenta “Come together!” , viaggio musicale dai Beatles a Francesco De Gregori, passando per Rino Gaetano, Michael Jackson e Mina. Ingresso gratuito – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Il Dipartimento Jazz e Pop Performance del Conservatorio Martucci presenta , viaggio musicale dai Beatles a Francesco De Gregori, passando per Rino Gaetano, Michael Jackson e Mina. Martedì 21 luglio 2026, ore 19:30 – Incontro con Claudio Sestieri, autore di “L’amore cremisi” . Ingresso gratuito – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Incontro con Claudio Sestieri, autore di . Martedì 21 luglio 2026, ore 21:00 – Concerto “Elogio del flauto” , dedicato alla scuola di flauto salernitana, con Antonio Senatore, Mario Montani e Laura Cozzolino. Ingresso €8 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Concerto , dedicato alla scuola di flauto salernitana, con Antonio Senatore, Mario Montani e Laura Cozzolino. Mercoledì 22 luglio 2026 – Gala del Premio delle Arti Emidio Cecchini , assegnato al pianista Gabriele Laura. Ingresso €8 – Belvedere Due Fratelli.

– Gala del , assegnato al pianista Gabriele Laura. Venerdì 24 luglio 2026 – Apertura di “Jazz in Villa” con Flavio Boltro e il Leo Aniceto Quintet. Ingresso €10 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Apertura di con Flavio Boltro e il Leo Aniceto Quintet. Sabato 25 luglio 2026 – “L’anima del violino” , serata dedicata alla scuola violinistica russa con Maria Safaryants e Pier Carmine Garzillo al pianoforte. Ingresso €8 – Belvedere Due Fratelli.

– , serata dedicata alla scuola violinistica russa con Maria Safaryants e Pier Carmine Garzillo al pianoforte. Lunedì 27 luglio 2026 – Serata dedicata alla danza. Ingresso €5 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Serata dedicata alla danza. Martedì 28 luglio 2026 – Omaggio a Mango con Martucci Pop Ensemble e Maura Sala. Ingresso gratuito – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Omaggio a con Martucci Pop Ensemble e Maura Sala. Mercoledì 29 luglio 2026 – Concerto di Karima . Ingresso €13 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Concerto di . Giovedì 30 luglio 2026 – Debutto di “Imperium Animae” di Paolo Tortiglione, con drammaturgia di Stefano Valanzuolo. Ingresso €8 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Debutto di di Paolo Tortiglione, con drammaturgia di Stefano Valanzuolo. Venerdì 31 luglio 2026 – “L’Arte del piano trio” con Claudio Filippini, Luca Bulgarelli e Marcello Di Leonardo. Ingresso €10 – Belvedere Due Fratelli.

– con Claudio Filippini, Luca Bulgarelli e Marcello Di Leonardo. Sabato 1 agosto 2026 – Omaggio al sassofonista Larry Nocella , raccontato da Carlo Pecoraro. Ingresso €8 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Omaggio al sassofonista , raccontato da Carlo Pecoraro. Domenica 2 agosto 2026, ore 19:00 – Tappa speciale al Convento di San Giovanni a Piro con il duo FiSax, formato da Francesco Alfano e Francesco Venneri. Ingresso gratuito.

– Tappa speciale al con il duo FiSax, formato da Francesco Alfano e Francesco Venneri. Martedì 4 agosto 2026 – Omaggio a John Coltrane con Daniele Scannapieco, Dario Deidda e Giovanni Scasciamacchia. Ingresso €10 – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

– Omaggio a con Daniele Scannapieco, Dario Deidda e Giovanni Scasciamacchia. Mercoledì 5 agosto 2026 – Gran finale con Marco Zurzolo e il Martucci Ensemble in “Il suono del mare”. Ingresso gratuito – Villa Comunale di Vietri sul Mare.

Orari, luoghi e biglietti dei Concerti d’estate di Villa Guariglia

Gli spettacoli dei Concerti d’estate di Villa Guariglia 2026 sono previsti principalmente alle ore 21:00, salvo gli incontri letterari e la tappa speciale del 2 agosto, indicati nel programma.

Le sedi principali della rassegna sono la Villa Comunale di Vietri sul Mare, il Belvedere Due Fratelli in Piazza Max e Flora Melamerson e, per una data speciale, il Convento di San Giovanni a Piro.

Gli ingressi sono gratuiti per alcune serate e a pagamento per altri appuntamenti, con biglietti generalmente compresi tra €5 e €13. Per alcune date i biglietti sono disponibili in loco o online su PostoRiservato.it, con eventuali diritti di prevendita e commissioni applicati dal circuito.

Concerti d’estate Villa Guariglia 2026: informazioni utili

Quando: dall’8 luglio al 5 agosto 2026, con spettacoli principalmente alle ore 21:00.

Dove: Villa Comunale di Vietri sul Mare, Belvedere Due Fratelli, Piazza Max e Flora Melamerson e, il 2 agosto, Convento di San Giovanni a Piro.

Biglietti: ingressi gratuiti e a pagamento, con prezzi da €5 a €13 a seconda della serata. Biglietti in loco o su PostoRiservato.it per gli eventi disponibili online.

Info: per aggiornamenti, variazioni di programma e modalità di accesso è sempre utile controllare i canali ufficiali prima della partenza.

Sito ufficiale – Concerti d’estate di Villa Guariglia 2026

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