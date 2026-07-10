Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 9 al 12 luglio 2026

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Avvertenza: alcuni eventi gastronomici prevedono degustazioni o somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+)

Sagre, feste popolari, visite guidate, concerti, spettacoli, cinema all’aperto e idee per una gita fuori Napoli: ecco gli eventi in Campania questo weekend, da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026

Cerchi eventi in Campania questo weekend? Da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026 ci sono tante idee per uscire fuori Napoli: sagre, feste del gusto, visite guidate, archeologia, cinema all’aperto, concerti, spettacoli e appuntamenti nei borghi della regione.

In questa guida trovi una selezione di cose da fare in Campania nel weekend, organizzata per tema, così puoi scegliere rapidamente l’evento più adatto: una sagra, una visita culturale, una serata a teatro, una proiezione sotto le stelle o una gita tra mare, borghi e siti archeologici.

Prima di partire, consigliamo sempre di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali degli organizzatori, soprattutto per gli appuntamenti all’aperto o legati al meteo.

Eventi in Campania questo weekend Il weekend dal 9 al 12 luglio 2026 è ricco di appuntamenti per chi vuole muoversi in Campania. Si può scegliere tra sagre in provincia di Avellino, Salerno, Caserta e Benevento, aperture serali nei siti archeologici vesuviani, rassegne teatrali, concerti panoramici, cinema all’aperto e mostre da vedere con più calma.

Per chi resta in città, resta utile anche la guida dedicata a cosa fare a Napoli nel weekend dal 9 al 12 luglio 2026. Qui, invece, ci concentriamo sugli appuntamenti fuori città e sulle idee più interessanti in Campania.

Di seguito gli eventi che segnaliamo per il weekend in Campania, divisi tra sagre e feste, visite guidate e appuntamenti culturali, concerti e spettacoli, mostre e altre idee per una gita fuori Napoli.

Sagre e feste in Campania nel weekend Tra gli eventi in Campania questo weekend ci sono molte feste popolari e appuntamenti gastronomici. È il momento giusto per scoprire borghi e paesi della regione, soprattutto se cerchi una serata semplice tra buon cibo, musica e tradizioni locali.

Avvertenza: alcuni eventi gastronomici prevedono degustazioni o somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+)

“Coca-Cola Pizza Village” 2026 sul Lungomare di Pozzuoli

Dal 7 al 12 luglio 2026 il Coca-Cola Pizza Village torna protagonista dell’estate campana con una nuova edizione ospitata sul Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli. Sei giorni dedicati alla pizza napoletana, alla musica e all’intrattenimento vista mare. Il villaggio sarà aperto tutte le sere dalle 18:00 all’1:00 e ospiterà 22 pizzerie, masterclass, attività per bambini e serate di spettacoli gratuiti. Tra i nomi presenti sul palco ci saranno Franco Ricciardi, Tony Tammaro, Monica Sarnelli, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Ivan Granatino, Ebbanesis e That’s Napoli. Scopri pizzerie, concerti e programma del Pizza Village 2026 a Pozzuoli.

Limoni in Festa 2026 a Massa Lubrense

Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 torna a Massa Lubrense Limoni in Festa 2026, la storica Sagra del Limone che quest’anno raggiunge la 50ª edizione. Per due giorni il centro cittadino, in particolare Viale Filangieri, si trasformerà in un percorso di sapori, profumi e tradizioni dedicato al limone ovale massese, conosciuto anche come “femminiello”. Gli stand di prodotti tipici e artigianato locale saranno aperti ogni sera dalle 18:30 alle 23:00. In programma anche spettacoli e musica: sabato sera concerto dei Selma Live Concert in Piazza Vescovado, mentre domenica spazio a Folk-e-Abballa Experience – Vivi la Piazza, con musica dal vivo e danze popolari del Sud Italia. Limoni in Festa

Sagra degli Gnocchi Cimitilesi 2026 a Cimitile: tre serate di gusto, musica e tradizione

Dal 10 al 12 luglio 2026 torna a Cimitile la Sagra degli Gnocchi Cimitilesi. L’evento è in programma dalle 20,30 di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 in via Macello, presso il Rione Macello.Una sagra che valorizza una tradizione gastronomica locale legata agli gnocchi preparati secondo ricette tramandate nel tempo e serviti anche nei caratteristici tegamini. Sagra degli Gnocchi Cimitilesi

Largo Castello 2026 a Puglianello: birra artigianale, street food e musica live

Avviso: alcune sagre e feste prevedono la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+).

Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio 2026 torna a Puglianello, in provincia di Benevento, Largo Castello 2026, per chi ama birra artigianale, street food e musica dal vivo.La manifestazione, giunta all’ottava edizione, animerà il centro storico del borgo sannita con un percorso che attraversa Piazza Castello, Largo Castello, le stradine del paese e Casa Marchitto. Sono previste postazioni dedicate ai birrifici, proposte gastronomiche, concerti e incontri legati ai sapori del territorio. L’ingresso è gratuito, mentre consumazioni e degustazioni funzionano con sistema a gettoni. Scopri il programma di Largo Castello 2026 a Puglianello.

Gusto Italia in Tour a Marina di Casal Velino

Gusto Italia in Tour 2026 arriva in Cilento, a Marina di Casal Velino, dal 2 al 12 luglio 2026. La fiera è allestita sul lungomare e propone prodotti tipici italiani, spettacoli per bambini e musica popolare. L’appuntamento è aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 24:00, con ingresso libero e gratuito. È una tappa interessante per chi si trova già nel Cilento o vuole organizzare una serata tra mare, passeggiata e sapori regionali. Leggi l’approfondimento su Gusto Italia in Tour a Marina di Casal Velino.

Grandi vini e buon cibo locale e musica a Vietri sul Mare: ritorna Borgo diVino in tour

Avviso: alcune sagre e feste prevedono la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+).

Borgo diVino In Tour ritorna a Vietri sul Mare, da venerdì 10 a domenica 12 Luglio 2026, dopo il successo degli anni precedenti. Anche quest’anno a Vietri un intero weekend dedicato ai vini nazionali e locali, nel borgo sul mare a due passi da Salerno. Un evento aperto a tutti e per tutti a ingresso libero: i partecipanti, se vorranno, potranno degustare una selezione di vini di alta qualità, con un apposito voucher al costo di 20 euro che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva (per il calice di degustazione è richiesta una cauzione di €2 che verrà restituita al termine del percorso degustativo). Borgo diVino In Tour a Vietri sul Mare

Sagre di Liberi: maiale danese tra le montagne casertane

Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, a Liberi, in provincia di Caserta, continua il calendario delle Sagre di Liberi 2026, la rassegna gastronomica estiva che anima il paese tra giugno e settembre. Il weekend sarà dedicato al brystflaesk di maiale danese: non la solita pancetta, ma una specialità croccante fuori e tenera dentro, preparata con lunga cottura e profumi nordici. Non mancheranno anche altre specialità locali, musica e tavolate in un contesto collinare più fresco rispetto alla città. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026

Sagra del Cinghiale a Dugenta

A Dugenta, in provincia di Benevento, continua nei weekend fino al 12 luglio 2026 la storica Sagra del Cinghiale. L’appuntamento si tiene ogni venerdì, sabato e domenica sera dalle 19:00, con apertura anche la domenica a pranzo. Il menù propone specialità a base di cinghiale, tra cui pappardelle al ragù, ravioli, strozzapreti, porchetta, fagiolata e braciata. È una sagra adatta a gruppi di amici e famiglie che cercano una serata informale nel Sannio. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta

Concerti, teatro e cinema in Campania Nel weekend non mancano musica e spettacoli, con proposte molto diverse tra loro: teatro nei luoghi archeologici, rassegne multidisciplinari, concerti panoramici, cinema sotto le stelle e appuntamenti nei grandi spazi culturali della regione.

Ravello Festival 2026: in Costiera Amalfitana ritorna la grande musica. Il programma

Dal 4 luglio al 5 settembre 2026 tre mesi tra concerti internazionali per uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate campana: il Ravello Festival 2026. La storica rassegna, giunta alla sua 74ª edizione, porterà ancora una volta la grande musica internazionale nel cuore della Costiera Amalfitana, con lo scenario di Villa Rufolo a fare da cornice principale agli eventi. Sul post il programma Ravello Festival 2026 con concerti e spettacoli con orari e costo biglietti. Ravello Festival 2026

Festival delle Ville Vesuviane 2026: un mese di spettacoli tra le ville del Miglio d’Oro

Dal 3 al 29 luglio 2026 le straordinarie ville storiche vesuviane del Miglio d’Oro si trasformeranno in un grande palcoscenico diffuso per il Festival delle Ville Vesuviane 2026 che si terrà tra Ercolano, Torre del Greco, Portici, Napoli-Barra e San Giorgio a Cremano. Spettacoli per tutto il mese con Prezzi da 5 a 25 euro a prezzi variabili in base allo spettacolo. Sconti under 25 e over 65. Festival delle Ville Vesuviane

Cinema sotto le Stelle e concerti jazz nell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

Dal 1 al 30 luglio 2027 si terrà la rassegna di cinema sotto le stelle, Arena Spartacus Festival 2026, nello straordinario Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere un anfiteatro di epoca romana sito secondo per dimensioni soltanto al Colosseo di Roma. Previsti dodici film suddivisi in quattro temi e in alcune serate verranno presentati anche dei concerti jazz. I film sono ad ingresso gratuito i concerti a pagamento. Arena Spartacus Festival

“Note di Stelle a Villa Fondi”: concerti gratuiti a Villa Fondi a Piano di Sorrento

Dal 10 luglio al 15 agosto 2026 nella splendida Villa Fondi de Sangro a Piano di Sorrento si terrà la terza edizione di “Note di Stelle a Villa Fondi”, una rassegna musicale gratuita ideata e diretta da Fiorenza Calogero. “Note di Stelle a Villa Fondi

Nocera Jazz Festival 2026: grandi artisti e nuove location nei luoghi simbolo di Nocera inferiore

Dal 3 al 30 luglio 2026 Nocera Inferiore torna a ospitare il Nocera Jazz Festival, rassegna giunta alla quarta edizione con un bel cartellone che propone dieci serate tra jazz, musica d’autore e contaminazioni sonore, Incognito, Paolo Fresu, Noa ed Eduardo De Crescenzo tra i protagonisti della quarta edizione. Nocera Jazz Festival 2026

Teatro alla deriva sul Lago d’Averno

Ritorna Il Teatro alla deriva nel Giardino dell’Orco, con quattro spettacoli in scena il 5, 12, 19 e 26 luglio 2026, alle 19:00, nel suggestivo scenario del Lago d’Averno, nel Giardino dell’Orco, in via Lago Averno n. 6 a Pozzuoli. Il Teatro alla deriva sul Lago d’Averno

Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno

Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 si terrà Cinema intorno al Vesuvio, la rassegna di cinema all’aperto nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, una delle ville del Miglio d’Oro. La 32ª edizione propone quasi 30 film, con proiezioni alle 21:15 e biglietto d’ingresso a €5, ridotto a €4 per i soci Arci. Sono previsti anche incontri con registi, attori e ospiti. Programma Cinema intorno al Vesuvio 2026

Aurea Maris a Conca dei Marini

Dal 19 giugno al 27 settembre 2026, nel teatro all’aperto Alfonso Gatto di Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, si terrà Aurea Maris – Visioni Teatrali in Costiera, rassegna tra prosa, musica, jazz e danza. Aurea Maris a Conca dei Marini

Campania Teatro Festival 2026

Fino al 12 luglio 2026 continua il Campania Teatro Festival, la grande rassegna multidisciplinare che porta spettacoli, musica, danza, performance, mostre e progetti speciali a Napoli e in Campania. I biglietti hanno prezzi popolari: €8 intero e €5 ridotto per under 30 e over 65, con alcune gratuità secondo il regolamento del festival. Campania Teatro Festival

Un’Estate da Belvedere a Caserta e San Leucio

Dall’8 giugno al 21 settembre 2026 prosegue a Caserta l’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere, con appuntamenti tra la Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio. Il cartellone propone musica, teatro e grandi spettacoli con artisti italiani e internazionali. Tra i nomi annunciati ci sono Duran Duran, Caparezza, Giorgia, Fiorella Mannoia, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Luca Carboni, Arisa, Niccolò Fabi e Negramaro. Un’Estate da Belvedere: programma

Musica al Tramonto a Pimonte

Fino al 9 agosto 2026, a Pimonte, sui Monti Lattari, continua Musica al Tramonto, rassegna gratuita con concerti alla Croce di Monte Pendolo, a 618 metri di altitudine. La zona offre una vista verso Ischia, Procida, il Vesuvio e il Golfo di Napoli: una proposta adatta a chi vuole unire musica, panorama e una gita in quota. Musica al Tramonto: programma

Mare, Sole e Cultura a Positano

Fino al 9 luglio 2026 torna a Positano la 34ª edizione della rassegna letteraria Mare, Sole e Cultura. Il tema di quest’anno è “Parole in libertà”, in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti. L’ingresso è libero, secondo disponibilità e programma dei singoli appuntamenti. Mare, Sole e Cultura

Pompeii Theatrum Mundi al Teatro Grande di Pompei

Dal 18 giugno al 12 luglio 2026, al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei, torna Pompeii Theatrum Mundi, la rassegna che porta il teatro sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi della Campania. Scopri il programma di Pompeii Theatrum Mundi 2026

Visite guidate, archeologia e passeggiate Chi preferisce un weekend tra cultura, natura e luoghi storici può scegliere tra visite nei siti archeologici, aperture serali nei musei e percorsi per scoprire la Campania con un ritmo più lento.

I Venerdì di Ercolano al Parco Archeologico

Anche per l’estate ritornano i Venerdì di Ercolano, le aperture serali straordinarie del Parco Archeologico di Ercolano, con teatro, danza, musica e percorsi tra edifici illuminati. Le aperture sono previste nei giorni 3, 10, 17, 24 e 31 luglio, 7 agosto e 26 settembre 2026. Ogni serata si articola in due turni di visita. I Venerdì di Ercolano

Pompei sotto le stelle: aperture serali a luglio

Per il mese di luglio 2026 sono disponibili 14 aperture serali al Parco Archeologico di Pompei, con visita dell’area dell’Anfiteatro e della Palestra Grande.Le aperture serali sono previste nei giorni 2, 4, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26 e 27 luglio 2026. Il biglietto indicato è di €5, con percorsi archeologici e degustazione di eccellenze locali. Pompei sotto le stelle

Aperture serali del Castello di Baia

A Bacoli, tutti i sabati estivi fino al 29 agosto 2026, il Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia resta aperto anche di sera, fino alle 22:00, con ultimo ingresso alle 21:00. Il biglietto per il singolo sito è indicato a €5. È disponibile anche la MyCastello Card, indicata a €10, con ingressi gratuiti illimitati al Castello di Baia per un anno. Aperture serali estive del Castello di Baia

Raccontare i cantieri nel Parco di Pompei

Ogni giovedì, fino al 23 luglio 2026, il Parco Archeologico di Pompei propone Raccontare i cantieri, ciclo di visite dedicate ai cantieri di manutenzione, restauro e valorizzazione attivi tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Scopri le visite ai cantieri del Parco Archeologico di Pompei

Close-up Cantieri a Ercolano

Al Parco Archeologico di Ercolano continua Close-up Cantieri, il progetto che consente di accedere ad alcune aree di scavo, restauro e manutenzione comprese nel biglietto d’ingresso. Leggi come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite ai cantieri di scavo di Oplontis

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di scavo e restauro della Villa di Poppea, accompagnati dal personale del Parco. È un’occasione interessante per scoprire l’area archeologica vesuviana oltre Pompei. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di Oplontis

Mostre e luoghi d’arte da vedere Il weekend può essere anche l’occasione per recuperare una mostra o una visita culturale da fare senza fretta. Tra Pompei, Napoli e i principali luoghi d’arte della regione, ci sono percorsi interessanti anche per chi preferisce evitare sagre e piazze affollate.

Goya a Sorrento: a Villa Fiorentino la mostra “Bianco Nero Sogno”

Dal 9 luglio all’11 ottobre 2026 a Sorrento, sul Corso Italia, nella centralissima Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, si terrà la mostra “Goya. Bianco Nero Sogno”, esposizione dedicata all’opera grafica di Francisco José de Goya y Lucientes. La mostra, curata dallo storico dell’arte Luca Baroni, propone un viaggio nelle serie incisorie più importanti del maestro spagnolo. Il percorso espositivo comprende infatti: D’Après Velázquez, omaggio al grande maestro della pittura spagnola;Los Caprichos, feroce critica ai vizi della società e alle superstizioni del tempo; Los Desastres de la Guerra, considerata una delle più potenti testimonianze artistiche contro gli orrori della guerra; La Tauromaquia, dedicata al mondo della corrida e della tradizione spagnola Los Disparates, raccolta enigmatica e visionaria che esplora le inquietudini dell’animo umano. Il biglietto 10 euro e ingresso gratuito per i residenti nella penisola sorrentina. Goya a Sorrento

I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei

Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto il nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C..

L’allestimento permette di vedere da vicino una delle testimonianze più forti della storia di Pompei. È una visita intensa, da affrontare con il giusto tempo, soprattutto se si vuole approfondire il rapporto tra archeologia, memoria e vita quotidiana dell’antica città. Scopri la nuova mostra sui calchi esposti a Pompei

Altre idee per una gita fuori Napoli Tante altre cose da fare vicino Napoli e in Campania per questa estate, tra programmi comunali, escursioni gratuite, parchi acquatici, rassegne serali e località di mare premiate.

Notti Azzurre 2026 a Cetara: estate di eventi tra musica, cultura e mare

Dal 3 al 31 Luglio tanti appuntamenti a Cetara, in Costiera Amalfitana per le Notti Azzurre 2026 la rassegna estiva che porta nel borgo della Costiera un programma ricco di emozioni, cultura, musica, spettacoli e benessere sul mare. Previsti concerti dal vivo, teatro, attività sportive, momenti culturali e altre iniziative. Notti Azzurre 2026 a Cetara

Saldi Estivi a Napoli e in Campania: da sabato 4 luglio 2026 per 60 giorni

Sabato 4 luglio 2026 sono iniziati i saldi estivi in Campania che dureranno ben sessanta giorni, fino al 2 settembre 2026. Come previsto i negozianti dovranno esporre chiaramente il prezzo precedente (vale a dire il prezzo praticato nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi), la percentuale di sconto ed il prezzo finale della merce. Saldi Estivi a Napoli e in Campania

Vico d’Estate 2026 a Vico Equense

Da giugno a metà settembre 2026 continua Vico d’Estate 2026, il programma di eventi estivi del Comune di Vico Equense, con concerti, spettacoli, teatro, escursioni, appuntamenti gastronomici e iniziative nei borghi. La chiusura sarà affidata a Pizza a Vico. Vico d’Estate 2026

Secrets of Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento, fino al 31 ottobre 2026, proseguono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento. I percorsi raccontano la città attraverso itinerari dedicati al mare, al centro storico e ai colli. Il tour del sabato parte alle 17:00 ed è una buona idea per chi cerca una passeggiata più lenta, lontana dai circuiti più affollati della Costiera. Scopri le escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Metti una Sera in Villa a Sorrento

Dal 23 giugno al 12 settembre 2026, a Villa Fiorentino, sul corso Italia a Sorrento, si terrà la rassegna Metti una sera… in Villa 2026.Tre mesi di appuntamenti culturali, quasi tutti con ingresso gratuito, tra concerti, recital, teatro, incontri letterari e spettacoli nella bella villa del centro di Sorrento. Estate a Sorrento a Villa Fiorentino

AcquaFlash a Licola

Da martedì 23 giugno 2026 AcquaFlash ha riaperto a Licola, nel comune di Giugliano in Campania, con piscine, scivoli e spazi dedicati al divertimento per tutte le età. Tra le attrazioni più attese ci sono la piscina a onde, le piscine per famiglie, l’area idromassaggio e gli scivoli come Kamikaze, Big Hole e Family Rafting. AcquaFlash riapre a Licola

Bandiera Blu 2026: le località premiate in Campania

La Campania conferma 20 Bandiere Blu e resta una delle regioni più interessanti per il turismo costiero. Il riconoscimento premia qualità delle acque, servizi, accoglienza e attenzione ambientale dei comuni costieri.Per chi vuole usare il weekend per una gita al mare, può essere un buon punto di partenza per scegliere una località balneare, magari abbinando una sagra, una passeggiata o una tappa gastronomica. Bandiera Blu 2026 in Campania

Se vuoi costruire una giornata più libera, puoi partire da un borgo, da una tappa gastronomica o da un luogo da scoprire con calma. Qui trovi alcuni contenuti utili di Napoli da Vivere per organizzarti meglio.

Se cerchi altri appuntamenti musicali, puoi seguire anche gli aggiornamenti sui concerti in Campania, con eventi gratuiti, rassegne e spettacoli nei luoghi più belli della regione.

Eventi in Campania questo weekend: cosa sapere

Quando: da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026

da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026 Dove: Napoli, provincia di Napoli e altre località della Campania, tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Napoli, provincia di Napoli e altre località della Campania, tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno Eventi: sagre, feste popolari, visite guidate, archeologia, concerti, teatro, cinema, mostre e idee per gite fuori Napoli

sagre, feste popolari, visite guidate, archeologia, concerti, teatro, cinema, mostre e idee per gite fuori Napoli Biglietti: eventi gratuiti e a pagamento, secondo il programma dei singoli organizzatori

eventi gratuiti e a pagamento, secondo il programma dei singoli organizzatori Consiglio:verificare sempre eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali prima di partire, soprattutto per eventi all’aperto o legati al meteo

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