Napoli Food Festival 2026 al Parco Virgiliano

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Una serata dedicata alla cultura gastronomica partenopea con oltre 150 eccellenze del food

Lunedì 13 luglio 2026 alle ore 19.30 il Napoli Food Festival 2026 arriva al Parco Virgiliano, portando in uno dei luoghi panoramici della città una festa del gust. La manifestazione, organizzata dall’associazione Napoli Food Festival in collaborazione con il Comune di Napoli, nasce dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori napoletani del settore food e punta a valorizzare il patrimonio gastronomico partenopeo attraverso un evento collettivo aperto al pubblico.

Per una sera chef, pizzaioli, pasticcieri, ristoratori, rosticcieri e produttori saranno protagonisti di un percorso tra sapori, tradizioni e creatività. Sono attese oltre 150 eccellenze enogastronomiche, con nomi storici della ristorazione napoletana e professionisti del settore pronti a raccontare la città attraverso il cibo.

Programma della serata

Ore 19.30: apertura della manifestazione al Parco Virgiliano.

apertura della manifestazione al Parco Virgiliano. Percorso food: degustazioni e proposte gastronomiche a cura di chef, pizzaioli, pasticcieri, ristoratori, rosticcieri e produttori del gusto.

degustazioni e proposte gastronomiche a cura di chef, pizzaioli, pasticcieri, ristoratori, rosticcieri e produttori del gusto. Intrattenimento: momenti di spettacolo con la conduzione di Fatima Trotta .

momenti di spettacolo con la conduzione di . Performance artistiche: esibizioni di ballerini professionisti, live session di tatuatori e interventi musicali.

esibizioni di ballerini professionisti, live session di tatuatori e interventi musicali. Ospiti e show: tra le presenze segnalate figurano ’O Nummarar Shop, Quisisona, Mr. Hyde, Mavi e Gianpiero D’Alessandro.

Napoli Food Festival 2026 – Informazioni utili

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