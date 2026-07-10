Le celebri incisioni di Goya arrivano a Sorrento: oltre 100 opere in una grande mostra fino a ottobre

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Dal 9 luglio all’11 ottobre 2026 Villa Fiorentino a Sorrento ospita “Goya. Bianco Nero Sogno”, la mostra dedicata all’opera grafica del grande maestro spagnolo, tra Capricci, Disastri della guerra, Tauromaquia e visioni moderne

Dal 9 luglio all’11 ottobre 2026 a Sorrento, nella centralissima Villa Fiorentino in Corso Italia 53, si terrà la mostra “Goya. Bianco Nero Sogno”, un percorso dedicato all’opera grafica di Francisco José de Goya y Lucientes.

L’esposizione, promossa dalla Fondazione Sorrento e curata dallo storico dell’arte Luca Baroni, porta nel cuore della città una selezione delle serie incisorie più celebri del maestro spagnolo: opere in bianco e nero che parlano ancora oggi di società, guerra, superstizione, potere e inquietudini umane.

Una mostra da segnare tra gli eventi culturali dell’estate 2026 in Campania, soprattutto per chi cerca una visita d’arte da abbinare a una passeggiata nel centro storico di Sorrento. Per altre idee in zona, può essere utile anche la nostra guida ai Bagni della Regina Giovanna a Sorrento.

La mostra Goya a Sorrento 2026

“Goya. Bianco Nero Sogno” racconta il lato più incisivo, visionario e moderno dell’artista spagnolo. Non il Goya dei grandi dipinti di corte, ma quello delle incisioni: più diretto, tagliente, spesso cupo, capace di trasformare il segno grafico in uno strumento di critica e racconto.

Il percorso espositivo permette di avvicinarsi a un artista che ha saputo leggere il proprio tempo con uno sguardo sorprendentemente attuale. Le sue immagini non sono semplici scene da osservare: sono domande aperte sulla violenza, sulla paura, sull’irrazionalità e sulle contraddizioni della società.

Per chi ama le grandi mostre d’arte, la visita può diventare anche l’occasione per riscoprire il legame tra Napoli, la Campania e i grandi maestri europei. Su Napoli da Vivere abbiamo raccontato anche le opere di Caravaggio a Napoli, altro itinerario fondamentale per chi vuole vivere l’arte sul territorio.

Le serie incisorie esposte a Villa Fiorentino

Il cuore della mostra è dedicato alle grandi serie grafiche di Goya, opere che hanno segnato la storia dell’incisione europea e che ancora oggi colpiscono per forza espressiva e libertà creativa.

D’Après Velázquez: un omaggio al grande maestro della pittura spagnola e alla tradizione artistica che Goya rilegge con sguardo personale;

un omaggio al grande maestro della pittura spagnola e alla tradizione artistica che Goya rilegge con sguardo personale; Los Caprichos: una feroce satira dei vizi, delle superstizioni e delle debolezze della società del suo tempo;

una feroce satira dei vizi, delle superstizioni e delle debolezze della società del suo tempo; Los Desastres de la Guerra: una delle testimonianze artistiche più potenti contro la brutalità dei conflitti;

una delle testimonianze artistiche più potenti contro la brutalità dei conflitti; La Tauromaquia: una serie dedicata al mondo della corrida e alla cultura popolare spagnola;

una serie dedicata al mondo della corrida e alla cultura popolare spagnola; Los Disparates: opere enigmatiche e visionarie, sospese tra sogno, incubo e critica sociale.

Perché vedere Goya a Sorrento

La forza di questa mostra sta nel mostrare un Goya meno “da manuale” e più vicino alla sensibilità contemporanea. Nei Capricci la satira diventa denuncia sociale; nei Disastri della guerra l’arte si fa testimonianza della violenza; nei Disparates emerge un universo inquieto, quasi anticipatore di linguaggi moderni.

La scelta di Villa Fiorentino rende la visita particolarmente comoda: la sede della Fondazione Sorrento si trova sul Corso Italia, in pieno centro, in una posizione perfetta anche per chi arriva in città in giornata.

La mostra può essere inserita facilmente in un itinerario tra arte, passeggiata nel centro di Sorrento e visita ai luoghi più belli della Penisola Sorrentina. Chi cerca altri appuntamenti può consultare anche il nostro calendario degli eventi in Campania.

Mostra Goya a Sorrento: date e orari

Periodo: dal 9 luglio all’11 ottobre 2026;

dal 9 luglio all’11 ottobre 2026; Luogo principale: Villa Fiorentino – Fondazione Sorrento, Corso Italia 53, Sorrento;

Villa Fiorentino – Fondazione Sorrento, Corso Italia 53, Sorrento; Orari Villa Fiorentino: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00;

tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00; Curatore: Luca Baroni;

Luca Baroni; Sezione collegata: il progetto coinvolge anche il Museo Correale di Sorrento. Per questa sezione è consigliabile verificare gli orari aggiornati del museo prima della visita.

Biglietti per la mostra Goya a Sorrento

Biglietto intero: €10;

€10; Residenti nella Penisola Sorrentina: ingresso gratuito;

ingresso gratuito; Biglietteria: online tramite il circuito indicato dalla Fondazione Sorrento o direttamente secondo disponibilità;

online tramite il circuito indicato dalla Fondazione Sorrento o direttamente secondo disponibilità; Agevolazioni: eventuali riduzioni o formule combinate con il Museo Correale vanno verificate sui canali ufficiali.

Prima di organizzare la visita è sempre utile controllare eventuali aggiornamenti su orari, biglietti e modalità di accesso attraverso il sito della Fondazione Sorrento.

Come arrivare a Villa Fiorentino a Sorrento

Villa Fiorentino si trova in Corso Italia 53, nel centro di Sorrento. La posizione è comoda per una visita a piedi nel cuore della città e permette di abbinare la mostra a una passeggiata tra negozi, vicoli, affacci panoramici e luoghi simbolo della Penisola Sorrentina.

Chi arriva da Napoli può raggiungere Sorrento con i collegamenti ferroviari della linea vesuviana e proseguire a piedi verso il centro. Nei periodi di maggiore afflusso turistico conviene organizzarsi con anticipo, soprattutto nei weekend e nelle giornate di agosto.

Informazioni pratiche sulla mostra Goya a Sorrento

Quando: dal 9 luglio all’11 ottobre 2026, tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.

Dove: Villa Fiorentino – Fondazione Sorrento, Corso Italia 53, Sorrento. Il progetto coinvolge anche il Museo Correale.

Biglietti: intero €10; ingresso gratuito per i residenti nella Penisola Sorrentina.

Info: Sito ufficiale Fondazione Sorrento – Pagina Facebook Fondazione Sorrento.

Mostra Goya a Sorrento: date, luogo e biglietti Quando: dal 9 luglio all’11 ottobre 2026

dal 9 luglio all’11 ottobre 2026 Dove: Villa Fiorentino, Corso Italia 53, Sorrento

Villa Fiorentino, Corso Italia 53, Sorrento Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00

tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 Biglietti: €10 intero, gratuito per residenti nella Penisola Sorrentina

Consulta il sito ufficiale



Domande frequenti sulla mostra Goya a Sorrento

Quando si può visitare la mostra Goya a Sorrento?

La mostra “Goya. Bianco Nero Sogno” è visitabile a Villa Fiorentino, a Sorrento, dal 9 luglio all’11 ottobre 2026, tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.

Quanto costa il biglietto per la mostra di Goya?

Il biglietto intero per la mostra a Villa Fiorentino costa €10. L’ingresso è gratuito per i residenti nella Penisola Sorrentina.

Dove si trova Villa Fiorentino?

Villa Fiorentino si trova in Corso Italia 53 a Sorrento, in una zona centrale e comoda per chi vuole visitare la mostra e poi continuare la passeggiata nel centro cittadino.

La mostra coinvolge anche il Museo Correale?

Sì, il progetto espositivo coinvolge anche il Museo Correale di Sorrento. Per la sezione ospitata al museo è consigliabile controllare orari e modalità di accesso aggiornati prima della visita.

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