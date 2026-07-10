Tre sere tra vino, sapori e musica: torna Borgo diVino a Vietri sul Mare

Ph facebook Borgo DiVino in Tour

Dal 10 al 12 luglio 2026 Borgo diVino in Tour torna nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, tra panorami mozzafiato, ceramiche colorate, degustazioni di vini italiani, specialità gastronomiche e musica dal vivo

Dal 10 al 12 luglio 2026 torna Borgo diVino a Vietri sul Mare, uno degli appuntamenti più piacevoli dell’estate in Costiera Amalfitana. Per tre sere la Villa Comunale di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, ospiterà degustazioni di vini italiani, stand gastronomici e musica dal vivo, in uno dei borghi più belli e colorati della Campania.

L’ingresso all’evento è libero. Chi vorrà partecipare alle degustazioni potrà acquistare un voucher da €20, che dà diritto a 8 degustazioni di vino a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. Per il calice è prevista una cauzione di €2, restituita al termine del percorso degustativo.

Avvertenza: l’evento prevede degustazioni e somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Borgo diVino 2026 a Vietri sul Mare

Borgo diVino in Tour è un evento itinerante che porta il mondo del vino in alcuni borghi italiani di grande fascino. A Vietri sul Mare l’appuntamento ha un sapore particolare: il percorso si svolge tra il mare, i colori delle ceramiche vietresi e l’atmosfera estiva della Costiera Amalfitana.

Dal 10 al 12 luglio 2026 la manifestazione celebrerà la “stagione del buon bere” con un weekend dedicato a vini di qualità, prodotti tipici, musica e convivialità. Un’occasione interessante sia per chi conosce già il mondo del vino, sia per chi vuole trascorrere una serata diversa a pochi passi da Salerno.

L’evento rientra tra le iniziative estive più piacevoli per chi cerca sagre e feste in Campania e appuntamenti da vivere durante il weekend.

Degustazioni di vini e sapori locali

Durante Borgo diVino 2026 i partecipanti potranno assaggiare una selezione di vini provenienti da diverse regioni italiane. Oltre alle cantine campane, saranno presenti etichette da Lazio, Friuli, Veneto, Puglia, Sicilia, Abruzzo e altre zone vinicole del Paese.

Il voucher degustazione costa €20 e comprende 8 assaggi a scelta. La formula permette di costruire il proprio percorso tra le cantine presenti, passando dai vini del territorio alle proposte nazionali.

Accanto alle degustazioni ci sarà anche un’area gastronomica, con specialità da acquistare direttamente sul posto in modalità asporto. Le proposte food non sono comprese nel voucher da €20 e potranno essere pagate separatamente presso gli stand presenti.

Musica dal vivo a Borgo diVino

Le tre serate di Borgo diVino a Vietri sul Mare saranno accompagnate anche dalla musica dal vivo, con un programma pensato per creare un’atmosfera rilassata tra degustazioni, passeggiate e assaggi gastronomici.

Venerdì 10 luglio 2026: Gino Cerrato, con una serata dedicata ai classici americani, italiani e napoletani

Gino Cerrato, con una serata dedicata ai classici americani, italiani e napoletani Sabato 11 luglio 2026: Gaetano Amoruso, con accompagnamento musicale di sax dal vivo

Gaetano Amoruso, con accompagnamento musicale di sax dal vivo Domenica 12 luglio 2026: Enrico Adinolfi, con performance live di sassofono

La Villa Comunale di Vietri sul Mare diventerà così uno spazio all’aperto dove fermarsi per un calice, ascoltare musica e godersi una serata estiva in Costiera Amalfitana.

Borgo diVino 2026 a Vietri sul Mare: date, orari e degustazioni

Quando: da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026, dalle 19:00 alle 00:30.

Dove: Villa Comunale di Vietri sul Mare, Via Enrico de Marinis, Vietri sul Mare (SA).

Biglietti: ingresso libero. Voucher degustazione vini €20 con 8 degustazioni; cauzione calice €2 restituita a fine percorso.

Food: specialità gastronomiche disponibili a pagamento presso gli stand presenti.

Info: sito ufficiale Borgo diVino e pagina Facebook Borgo diVino in Tour.

Informazioni utili su Borgo diVino 2026 a Vietri sul Mare Quando: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, dalle 19:00 alle 00:30

venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, dalle 19:00 alle 00:30 Dove: Villa Comunale di Vietri sul Mare, Via Enrico de Marinis

Villa Comunale di Vietri sul Mare, Via Enrico de Marinis Ingresso: libero; voucher degustazioni €20 con 8 assaggi

libero; voucher degustazioni €20 con 8 assaggi Musica: Gino Cerrato, Gaetano Amoruso ed Enrico Adinolfi

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