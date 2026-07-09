Sagra degli Gnocchi Cimitilesi 2026 a Cimitile (NA)

PH Facebook Sagra degli Gnocchi Cimitilesi

Dal 10 al 12 luglio 2026 il Rione Macello di Cimitile, in provincia di Napoli, ospita la 38ª edizione della Sagra degli Gnocchi Cimitilesi, tra stand gastronomici, musica popolare, spettacoli comici e intrattenimento serale

Dal 10 al 12 luglio 2026 torna a Cimitile la Sagra degli Gnocchi Cimitilesi. La manifestazione si svolgerà in via Macello, presso il Rione Macello di Cimitile, con apertura degli stand dalle ore 20:30.

La sagra celebra una tradizione sentita del territorio, legata agli gnocchi cimitilesi preparati secondo ricette tramandate nel tempo e serviti anche nei caratteristici tegamini.

Sagra degli Gnocchi Cimitilesi 2026: il programma

Venerdì 10 luglio 2026 : apertura degli stand gastronomici dalle ore 20:30. Dalle ore 21:00 spazio alla musica popolare con la Paranza della Madonna dei Bagni di Scafati , tra tammurriate, canti e ritmi della tradizione campana.

: apertura degli stand gastronomici dalle ore 20:30. Dalle ore 21:00 spazio alla musica popolare con , tra tammurriate, canti e ritmi della tradizione campana. Sabato 11 luglio 2026 : serata dedicata al gusto e allo spettacolo. Gli stand apriranno dalle ore 20:30; alle ore 21:00 spettacolo comico con Oscar Di Maio “’o cafon” , con la sua travolgente ironia, e a seguire, alle ore 22:15, concerto di Alberto Selly .

: serata dedicata al gusto e allo spettacolo. Gli stand apriranno dalle ore 20:30; alle ore 21:00 spettacolo comico con , con la sua travolgente ironia, e a seguire, alle ore 22:15, concerto di . Domenica 12 luglio 2026: ultima serata della manifestazione, con degustazioni dalle ore 20:30. Alle ore 21:00 gran finale con il Gruppo Folkloristico I Valcalore, tra canti, balli e tradizioni popolari della Campania.

Gnocchi al tegamino e specialità locali

Protagonisti assoluti saranno gli gnocchi cimitilesi, preparati a mano e proposti con diversi condimenti, anche al forno nel tradizionale “pignatiello”. È il piatto simbolo della festa e richiama una cucina semplice, familiare e molto legata alla memoria del paese.

Accanto agli gnocchi, gli stand proporranno anche parmigiana di melanzane, panini con salsiccia, contorni, patatine, anguria e bibite.

Ingresso gratuito e informazioni pratiche

L’ingresso alla Sagra degli Gnocchi Cimitilesi è gratuito; le consumazioni presso gli stand gastronomici sono a pagamento. L’evento si svolge in via Macello, a Cimitile, in provincia di Napoli, con inizio delle attività serali dalle ore 20:30.

La sagra cade nel weekend e può essere inserita tra le idee per chi cerca cosa fare nel weekend a Napoli e in Campania, soprattutto per una serata fuori porta tra tradizione, buon cibo e spettacoli popolari.

Maggiori informazioni e aggiornamenti – pagina Facebook della Sagra degli Gnocchi Cimitilesi.

Sagra degli Gnocchi Cimitilesi 2026: quando e dove

Quando: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, dalle ore 20:30

venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, dalle ore 20:30 Dove: Rione Macello, via Macello, Cimitile (NA)

Rione Macello, via Macello, Cimitile (NA) Biglietti: ingresso gratuito; consumazioni a pagamento presso gli stand gastronomici

ingresso gratuito; consumazioni a pagamento presso gli stand gastronomici Info: pagina Facebook ufficiale della Sagra degli Gnocchi Cimitilesi

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