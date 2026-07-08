Notti Azzurre 2026 a Cetara: estate di eventi tra musica, cultura e mare

Nel cuore della Costiera Amalfitana proseguono le serate estive di Cetara con musica, teatro, letteratura, spettacoli per bambini e appuntamenti sul mare

Notti Azzurre 2026 a Cetara prosegue nel mese di luglio con tanti appuntamenti serali nel borgo marinaro della Costiera Amalfitana. Tra Largo Marina, Piazza San Francesco, Piazza Santa Maria di Costantinopoli, Piazzetta San Pietro, Molo Madonnina e Arena Porto Turistico, il calendario estivo propone musica, teatro, comicità, incontri letterari e iniziative per bambini.

La rassegna anima alcuni dei luoghi più belli di Cetara, trasformando il paese in un piccolo palcoscenico diffuso tra vicoli, piazze e spazi sul mare. È una bella occasione per vivere una serata in Costiera Amalfitana senza allontanarsi troppo da Napoli e Salerno, unendo spettacoli, passeggiate sul porto e atmosfera estiva.

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Notti Azzurre 2026 a Cetara: il programma

Dopo i primi appuntamenti di inizio mese, il programma di luglio delle Notti Azzurre 2026 a Cetara entra nel vivo con concerti, teatro, letteratura, spettacoli per famiglie e serate musicali fino a venerdì 31 luglio 2026.

Sabato 11 luglio 2026, Largo Marina, ore 21:00 – Festa della Pro Loco con concerto musicale.

– Festa della Pro Loco con concerto musicale. Domenica 12 luglio 2026, Largo Marina, ore 21:00 – Rassegna musicale con il concerto della Philadelphia Jazz Orchestra .

– Rassegna musicale con il concerto della . Lunedì 13 luglio 2026, Piazza San Francesco, ore 20:00 – Rassegna di letteratura InCostieraAmalfitana.it .

– Rassegna di letteratura . Giovedì 16 e venerdì 17 luglio 2026, Piazza San Francesco, ore 20:00 – Nuovi appuntamenti con la rassegna di letteratura InCostieraAmalfitana.it .

– Nuovi appuntamenti con la rassegna di letteratura . Sabato 18 luglio 2026, Largo Marina, ore 21:00 – Rassegna teatrale con la commedia “Tre pecore viziose” , a cura della Compagnia Teatrale Cetarese.

– Rassegna teatrale con la commedia , a cura della Compagnia Teatrale Cetarese. Sabato 18 luglio 2026, Arena Porto Turistico, ore 23:00 – Cetara Summer Fest , seconda edizione.

– , seconda edizione. Domenica 19 luglio 2026, Arena Porto Turistico, ore 18:00 – Seconda giornata del Cetara Summer Fest .

– Seconda giornata del . Giovedì 23 luglio 2026, Piazza Santa Maria di Costantinopoli, ore 21:00 – Rassegna Kids con spettacolo per bambini a cura della Compagnia Citrea .

– Rassegna Kids con spettacolo per bambini a cura della . Venerdì 24 luglio 2026, Piazzetta San Pietro, ore 21:00 – Rassegna Im/npari con lo spettacolo teatrale “Francesco” .

– Rassegna Im/npari con lo spettacolo teatrale . Sabato 25 luglio 2026, Largo Marina, ore 21:00 – Rassegna Comicità in Musica con spettacolo musicale e, a seguire, comicità con gli Arteteca da Made in Sud.

– Rassegna Comicità in Musica con spettacolo musicale e, a seguire, comicità con gli da Made in Sud. Giovedì 30 luglio 2026, Molo Madonnina, ore 21:00 – Rassegna Im/npari con lo spettacolo “Napolidi” di Giacomo Casaula.

– Rassegna Im/npari con lo spettacolo di Giacomo Casaula. Venerdì 31 luglio 2026, Molo Madonnina, ore 22:00 – Rassegna musicale con dancefloor latino-americano.

Una rassegna estiva tra mare e tradizioni

Cetara è uno dei borghi più riconoscibili della Costiera Amalfitana, conosciuto per il suo legame con il mare, la pesca e la colatura di alici. Le Notti Azzurre 2026 valorizzano proprio questa identità: non un solo grande palco, ma tanti luoghi del paese che diventano spazi di incontro durante le sere d’estate.

Il programma è adatto a pubblici diversi: ci sono appuntamenti musicali, momenti teatrali, una serata pensata per i più piccoli e spettacoli più leggeri per chi vuole semplicemente passare una sera all’aperto. Per chi si muove con la famiglia, può essere utile consultare anche la sezione dedicata agli eventi per bambini a Napoli e in Campania.

Notti Azzurre Cetara 2026: informazioni utili

Quando: appuntamenti di luglio fino a venerdì 31 luglio 2026, con orari variabili tra le 18:00 e le 23:00.

Dove: Cetara, Costiera Amalfitana, in diversi spazi del borgo: Largo Marina, Piazza San Francesco, Piazza Santa Maria di Costantinopoli, Piazzetta San Pietro, Molo Madonnina e Arena Porto Turistico.

Biglietti: la fonte ufficiale consultata non indica costi di ingresso o modalità di prenotazione. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di partecipare.

Info: programma ufficiale su Cetara Turistica.

Notti Azzurre 2026 a Cetara è una buona idea per chi cerca eventi estivi in Costiera Amalfitana e in Campania: una rassegna diffusa, con serate sul mare e un programma che mette insieme cultura, musica, teatro e tradizioni locali.

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