Limoni in Festa 2026 a Massalubrense: la Sagra del Limone compie 50 anni

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Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 il centro di Massa Lubrense ospita due serate dedicate al limone ovale massese

Nei giorni 11 e 12 luglio 2026 torna a MassaLubrense uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Campania: Limoni in Festa 2026, la storica Sagra del Limone che quest’anno raggiunge la 50ª edizione. Per due giorni, il centro cittadino, ed in particolare il Viale Filangieri, si trasformerà in un percorso di sapori, profumi e tradizioni dedicato al celebre limone ovale massese, conosciuto anche come “femminiello”.

Limoni in Festa 2026 – Massalubrense – Programma di massima

sabato 11 luglio 2026

Dalle 18:00 alle 21:00 – A Palazzo Vespoli spazio ai più piccoli con “Il Giardino dei Sogni”, laboratorio creativo ad accesso libero a cura dei Barattoli Cosmici APS. I bambini potranno partecipare ad attività differenziate per fasce d’età, dai 2 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni, realizzando creazioni ispirate ai colori e ai profumi del limone.

– A Palazzo Vespoli spazio ai più piccoli con “Il Giardino dei Sogni”, laboratorio creativo ad accesso libero a cura dei Barattoli Cosmici APS. I bambini potranno partecipare ad attività differenziate per fasce d’età, dai 2 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni, realizzando creazioni ispirate ai colori e ai profumi del limone. Dalle 18:30 alle 23:00 – Apertura degli stand di prodotti tipici e artigianato locale lungo le vie di Massa Centro.

– Apertura degli stand di prodotti tipici e artigianato locale lungo le vie di Massa Centro. Dalle 19:00 alle 23:00 – Percorso degustativo dedicato al limone, con specialità gastronomiche e proposte ispirate al prodotto simbolo del territorio.

– Percorso degustativo dedicato al limone, con specialità gastronomiche e proposte ispirate al prodotto simbolo del territorio. Ore 20:00 – Spettacolo di narrazione partecipativa con Rossy Rossins Incantastorie, sempre a Palazzo Vespoli.

– Spettacolo di narrazione partecipativa con Rossy Rossins Incantastorie, sempre a Palazzo Vespoli. Ore 21 :00 – Grande concerto di Selma Live Concert in Piazza Vescovado.

domenica 12 luglio 2026

Dalle 18:30 alle 23:00 – Apertura degli stand di prodotti tipici e artigianato locale nel centro storico di Massa Lubrense.

– Apertura degli stand di prodotti tipici e artigianato locale nel centro storico di Massa Lubrense. Dalle 19:00 alle 23:00 – Nuova serata del percorso degustativo dedicato al limone, con piatti, dolci, liquori e specialità locali.

– Nuova serata del percorso degustativo dedicato al limone, con piatti, dolci, liquori e specialità locali. Dalle 19:00 Palazzo Vespoli – Laboratorio “Caccia al coccio”, attività di archeologia per bambini a cura dell’Archeoclub – Sede di Massa Lubrense.

– Laboratorio “Caccia al coccio”, attività di archeologia per bambini a cura dell’Archeoclub – Sede di Massa Lubrense. Dalle ore 21.00, in Piazza Vescovado.la piazza diventerà protagonista di una grande festa collettiva con “Folk-e-Abballa Experience – Vivi la Piazza”, uno spettacolo partecipativo che unisce musica dal vivo, danze popolari del Sud Italia e il coinvolgimento diretto del pubblico

Limoni in Festa 2026 – informazioni utili

L’ingresso alla manifestazione e agli stand è gratuito. Anche alcuni laboratori per bambini sono indicati ad accesso libero. Eventuali costi potrebbero essere previsti per il percorso degustativo o per singole consumazioni presso stand, bar e ristoranti aderenti: si consiglia quindi di verificare in loco o tramite i canali ufficiali degli organizzatori prima della partecipazione.

Dove: centro cittadino di Massa Lubrense, in provincia di Napoli.

centro cittadino di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Quando: sabato 11 e domenica 12 luglio 2026.

sabato 11 e domenica 12 luglio 2026. Orari principali: stand dalle 18:30 alle 23:00 e percorso degustativo dalle 19:00 alle 23:00.

stand dalle 18:30 alle 23:00 e percorso degustativo dalle 19:00 alle 23:00. Sito ufficiale / pagina dell’evento

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