4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 9 al 12 luglio 2026

Ph Lapis Museum

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Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 9 al 12 luglio 2026: percorsi sotterranei, ville storiche, monasteri nascosti e luoghi straordinari del centro storico di Napoli

Nel weekend dal 9 al 12 luglio 2026 tornano visite guidate a Napoli e in Campania, con appuntamenti tra centro storico, la Sanità, il sottosuolo di Napoli e Posillipo. Una selezione per chi cerca cose da fare a Napoli nel fine settimana tra cultura, passeggiate, luoghi nascosti e aperture. Consultate anche la guida sintetica finale alle altre visite guidate a Napoli e in Campania.

Come sempre, prima di partecipare consigliamo di contattare gli organizzatori indicati per verificare disponibilità, orari aggiornati, modalità di prenotazione e costi.

Tutti i giorni – LAPIS Museum: Napoli sotterranea tra acqua, storia e arte

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Luglio è arrivato e con esso le temperature estive napoletane. In superficie, il caldo si fa sentire: le strade del centro storico emanano un’aria irrespirabile, i palazzi irradiano calore, le piazze sono deserte nelle ore del giorno. Eppure, proprio sotto i piedi di chi cammina, c’è un’alternativa a questa condizione. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum, a quaranta metri sotto la Basilica della Pietrasanta offre il fresco, quello generato da quel tufo giallo napoletano che per millenni ha mantenuto una temperatura costante indipendentemente dalla stagione in superficie. Il Museo dell’Acqua non è solo una sequenza di cisterne, ma una lezione di come gli antichi comprendessero intuitivamente come la pietra tufacea potesse mantenere temperature stabili. Attraversata la Sala della Luna, memore dei culti pre-cristiani su cui è stato costruito il Complesso sovrastante, il Decumano Sommerso si apre come uno spazio dove il fresco acquisisce una dimensione ancora più significativa. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1940 e il 1944, quando le bombe cadevano in superficie, migliaia di napoletani scesero in questi tunnel per cercare protezione. Nella Sala dei Racconti, le proiezioni olografiche emergono dall’oscurità fresca, restituendo forma ai testimoni di quell’epoca. I volti che riappaiono dalla pietra raccontano di come il sottosuolo sia stata l’unica certezza durante i giorni più bui. La Sala dei Bombardamenti conclude questa sezione mentre l’aria fresca continua il suo lavoro silenzioso, permettendo al visitatore di assorbire emotivamente storie che altrimenti risulterebbero quasi intollerabili.

Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00 con visite guidate ogni ora. E alle 15:30 una visita guidata in lingua inglese. La prenotazione è fortemente consigliata. È possibile prenotare chiamando lo 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com, e per chi preferisce acquistare direttamente il proprio biglietto può farlo sul sito ufficiale senza costi di prevendita. [adv | Pubblicità ]

Domenica 12 luglio – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni è il tour speciale di Forcella che segue tappe alla scoperta di luoghi poco noti del quartiere, in stato di semi o completo abbandono. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città,. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con Degustazione pizza fritta da Vincenzo Durante.. Appuntamento ore 10:00 in piazza Crocelle ai Mannesi (Murales di Jorit) – Ticket Intero € 15 / Ridotto (da 9 a 16 anni) € 8.00 / gratuito fino a 8 anni – Inizio ore 10 – Durata circa 1 ora e ’30 minuti – Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

Sabato 11 luglio – Apertura serale del Castello di Baia a soli 5 euro

Dal 6 giugno al 29 agosto 2026, il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia sarà visitabile anche di sera, tutti i sabati fino alle ore 22:00, con ultimo ingresso alle 21:00. Il castello domina il mare di Bacoli e offre una visita sul Golfo di Pozzuoli, soprattutto nelle ore del tramonto e l’apertura serale permette di scoprire il Museo archeologico dei Campi Flegrei con temperature più piacevoli e con un’atmosfera diversa rispetto alla visita diurna. Il Castello di Baia fa parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, insieme ad altri luoghi importanti come il Parco archeologico di Cuma, il Parco archeologico delle Terme di Baia e l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Le aperture serali sono previste tutti i sabati dal 6 giugno al 29 agosto 2026.Il museo resterà aperto fino alle 22:00, con ultimo ingresso alle 21:00. Aperture Serali Estive del Castello di Baia nei Campi Flegrei

Sabato 11 e domenica 12 luglio– Lux in Fundo, tour tra arte e rinascita nel Rione Sanità

Nei giorni di Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 torna Lux in Fundo, il tour guidato che attraversa alcune delle bellezze artistiche e sociali del Rione Sanità di Napoli. È un itinerario che racconta la nuova energia del quartiere: arte contemporanea, luoghi restituiti alla città, chiese, catacombe, palazzi storici e progetti culturali che negli ultimi anni hanno cambiato la percezione della Sanità.

Tra le tappe, che possono variare in base all’organizzazione, ci sono le Catacombe di San Gennaro, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi con il Jago Museum, il Borgo dei Vergini, Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Chiesa dei Cristallini e la Basilica di Santa Maria della Sanità.Il percorso può comprendere anche il Presepe Favoloso nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità, la Cappella dei Bianchi, Piazza Sanità, il murales “Luce” e Porta San Gennaro.Costo a partire da €19. Per informazioni aggiornate e prenotazioni: sito ufficiale Catacombe di Napoli.

Visite guidate a Napoli

Visite guidate vicino Napoli

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