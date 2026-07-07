Sagre in Campania dal 9 al 12 luglio 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

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Avviso: alcune sagre e feste prevedono la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+).

Sagre in Campania questo weekend, da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026: feste nei borghi, prodotti tipici, street food, mercatini, musica e appuntamenti all’aria aperta tra le province di Napoli, Benevento, Caserta, Salerno e il Cilento

Da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026 tornano tante sagre in Campania, con feste popolari, villaggi del gusto, prodotti tipici, mercatini, musica dal vivo e appuntamenti perfetti per una serata all’aperto o una gita fuori porta nel weekend.

Tra gli eventi da segnare ci sono il “Coca-Cola Pizza Village” sul Lungomare di Pozzuoli, Limoni in Festa a Massa Lubrense, Gusto Italia in Tour a Marina di Casal Velino, le Sagre di Liberi, la Sagra del Cinghiale a Dugenta e Largo Castello a Puglianello, la festa della birra artigianale in provincia di Benevento.

Largo Castello 2026 a Puglianello: birra artigianale, street food e musica live

Avviso: alcune sagre e feste prevedono la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+).

Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio 2026 torna a Puglianello, in provincia di Benevento, Largo Castello 2026, per chi ama birra artigianale, street food e musica dal vivo.

La manifestazione, giunta all’ottava edizione, animerà il centro storico del borgo sannita con un percorso che attraversa Piazza Castello, Largo Castello, le stradine del paese e Casa Marchitto. Sono previste postazioni dedicate ai birrifici, proposte gastronomiche, concerti e incontri legati ai sapori del territorio. L’ingresso è gratuito, mentre consumazioni e degustazioni funzionano con sistema a gettoni. Scopri il programma di Largo Castello 2026 a Puglianello.

Gusto Italia in Tour a Marina di Casal Velino

Gusto Italia in Tour 2026 arriva in Cilento, a Marina di Casal Velino, dal 2 al 12 luglio 2026. La fiera è allestita sul lungomare e propone prodotti tipici italiani, spettacoli per bambini e musica popolare. L’appuntamento è aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 24:00, con ingresso libero e gratuito. È una tappa interessante per chi si trova già nel Cilento o vuole organizzare una serata tra mare, passeggiata e sapori regionali. Leggi l’approfondimento su Gusto Italia in Tour a Marina di Casal Velino.

“Coca-Cola Pizza Village” 2026 sul Lungomare di Pozzuoli

Dal 7 al 12 luglio 2026 il Coca-Cola Pizza Village torna protagonista dell’estate campana con una nuova edizione ospitata sul Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli. Sei giorni dedicati alla pizza napoletana, alla musica e all’intrattenimento vista mare. Il villaggio sarà aperto tutte le sere dalle 18:00 all’1:00 e ospiterà 22 pizzerie, masterclass, attività per bambini e serate di spettacoli gratuiti. Tra i nomi presenti sul palco ci saranno Franco Ricciardi, Tony Tammaro, Monica Sarnelli, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Ivan Granatino, Ebbanesis e That’s Napoli. Scopri pizzerie, concerti e programma del Pizza Village 2026 a Pozzuoli.

Sagra del Cinghiale a Dugenta: sapori forti nel Sannio

Anche nel weekend da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026 continua la Sagra del Cinghiale a Dugenta, in provincia di Benevento, una delle feste gastronomiche del Sannio. L’edizione 2026 si svolge nei weekend estivi e autunnali, con apertura il venerdì e il sabato sera dalle 19:00 alle 23:00 e la domenica anche a pranzo dalle 12:00 alle 15:30, oltre alla fascia serale. Il menù propone piatti robusti della tradizione: pappardelle al ragù di cinghiale, porchetta di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, ravioli, strozzapreti e braciata. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta.

Limoni in Festa 2026 a Massa Lubrense

Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 torna a Massa Lubrense Limoni in Festa 2026, la storica Sagra del Limone che quest’anno raggiunge la 50ª edizione. Per due giorni il centro cittadino, in particolare Viale Filangieri, si trasformerà in un percorso di sapori, profumi e tradizioni dedicato al limone ovale massese, conosciuto anche come “femminiello”. Gli stand di prodotti tipici e artigianato locale saranno aperti ogni sera dalle 18:30 alle 23:00. In programma anche spettacoli e musica: sabato sera concerto dei Selma Live Concert in Piazza Vescovado, mentre domenica spazio a Folk-e-Abballa Experience – Vivi la Piazza, con musica dal vivo e danze popolari del Sud Italia. Limoni in Festa

Sagre di Liberi: maiale danese tra le montagne casertane

Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, a Liberi, in provincia di Caserta, continua il calendario delle Sagre di Liberi 2026, la rassegna gastronomica estiva che anima il paese tra giugno e settembre.

Il weekend sarà dedicato al brystflaesk di maiale danese: non la solita pancetta, ma una specialità croccante fuori e tenera dentro, preparata con lunga cottura e profumi nordici. Non mancheranno anche altre specialità locali, musica e tavolate in un contesto collinare più fresco rispetto alla città. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026.

Altri eventi del weekend tra gusto, borghi e tradizioni Nel fine settimana ci sono anche eventi che non sono sagre in senso stretto, ma che possono arricchire una giornata tra cultura, passeggiate, visite, degustazioni e tradizioni popolari. Per una panoramica più ampia puoi leggere anche la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

Vico d’Estate 2026: eventi estivi a Vico Equense

Da giugno a metà settembre 2026 continua il programma di eventi estivi organizzati dal Comune di Vico Equense per animare la città e i borghi limitrofi.

Il calendario di Vico d’Estate 2026 propone concerti, spettacoli, eventi teatrali, escursioni e appuntamenti con la buona enogastronomia locale. Il finale sarà legato a uno degli eventi più conosciuti della città: Pizza a Vico. Scopri il programma di Vico d’Estate 2026.

Metti una Sera in Villa 2026 a Sorrento

Dal 23 giugno al 12 settembre 2026 a Villa Fiorentino, sul Corso Italia nel centro di Sorrento, si tiene la rassegna “Metti una sera… in Villa 2026”. Tre mesi di appuntamenti culturali, quasi tutti con ingresso gratuito, tra concerti, recital, teatro, incontri letterari e spettacoli. È una buona idea per chi vuole abbinare una passeggiata a Sorrento a una serata culturale in una delle ville più belle della città. Scopri gli eventi dell’estate 2026 a Villa Fiorentino.

“Beato chi le vive”: feste patronali a Napoli fino a ottobre

A Napoli, dal 1° giugno al 17 ottobre 2026, continua “Beato chi le vive”, il calendario delle Feste Patronali 2026 che coinvolge i quartieri della città con messe solenni, processioni, concerti, spettacoli e momenti di festa nelle chiese, nelle piazze e nelle strade. Scopri il programma delle Feste Patronali a Napoli.

Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano

Fino a giovedì 9 luglio 2026 continua a Positano la 34ª edizione di “Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria della Costiera Amalfitana che quest’anno segue il tema “Parole in libertà”. Gli incontri si tengono alle ore 21:00 in Piazza Flavio Gioia, con appuntamenti dedicati a libri, attualità, giornalismo e dialogo culturale. Non è un evento gastronomico, ma può essere una bella idea per chi vuole unire una serata in Costiera a un appuntamento culturale all’aperto. Leggi l’approfondimento su Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano.

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