Note di Stelle a Villa Fondi: concerti gratuiti e concerto all’alba di Ferragosto a Piano di Sorrento

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Dal 10 luglio al 15 agosto 2026 tornano i concerti gratuiti di “Note di Stelle a Villa Fondi”, la rassegna musicale a Villa Fondi de Sangro a Piano di Sorrento, affacciata sul Golfo di Napoli

Dal 10 luglio al 15 agosto 2026 Villa Fondi de Sangro a Piano di Sorrento ospiterà la terza edizione di “Note di Stelle a Villa Fondi”, una rassegna musicale gratuita ideata e diretta da Fiorenza Calogero.

Quattro serate in Penisola Sorrentina, con concerti vista mare e un appuntamento particolare: il concerto all’alba di Ferragosto, sabato 15 agosto 2026 alle ore 4.30.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Musiche Migranti”: un viaggio sonoro attraverso il Mediterraneo, le sue rotte culturali e le sue contaminazioni. La musica diventa così racconto, memoria e incontro tra tradizioni diverse.

La rassegna si inserisce nel cartellone estivo “Estate Blu” del Comune di Piano di Sorrento ed è realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Napoli.

Concerti gratuiti a Villa Fondi vista mare

I concerti di Note di Stelle a Villa Fondi 2026 si terranno a Villa Fondi de Sangro, in via Ripa di Cassano 26 a Piano di Sorrento, una terrazza panoramica della Penisola Sorrentina.

La rassegna propone sonorità diverse: dalla musica mediterranea alla bossa nova, dalla canzone napoletana alla ricerca vocale e corale.

Venerdì 10 luglio 2026, ore 21.00 – Ziad Trabelsi in “Carthage Mosaik”

Il compositore e virtuoso tunisino dell’oud aprirà la rassegna con un progetto che intreccia tradizione araba, jazz e sonorità contemporanee.

Il compositore e virtuoso tunisino dell’oud aprirà la rassegna con un progetto che intreccia tradizione araba, jazz e sonorità contemporanee. Venerdì 17 luglio 2026, ore 21.00 – Rosalia De Souza in “Saudade da Bossa”

La cantante brasiliana sarà accompagnata da Antonio De Luise al pianoforte e Sandro Deidda al sax, per una serata dedicata alle atmosfere della bossa nova e della musica brasiliana.

La cantante brasiliana sarà accompagnata da Antonio De Luise al pianoforte e Sandro Deidda al sax, per una serata dedicata alle atmosfere della bossa nova e della musica brasiliana. Venerdì 7 agosto 2026, ore 21.00 – Fiorenza Calogero in “Fioreincanto since 2006”

La direttrice artistica della rassegna festeggerà i vent’anni dal debutto del suo primo album da solista, con la regia di Gennaro Monti e le coreografie di Massimo De Rogatis.

La direttrice artistica della rassegna festeggerà i vent’anni dal debutto del suo primo album da solista, con la regia di Gennaro Monti e le coreografie di Massimo De Rogatis. Sabato 15 agosto 2026, ore 4.30 – Concerto all’alba con FLO e Coro Polifonico Kore della Sirena

Il giorno di Ferragosto si aprirà con un appuntamento molto suggestivo: un concerto all’alba diretto da FLO, con la regia di Massimo Luconi, pensato per accompagnare il sorgere del sole sul mare.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Tra gli appuntamenti c’è il concerto all’alba di sabato 15 agosto 2026, con inizio alle ore 4.30. Non è il classico concerto serale: si arriva quando la notte è ancora piena e si ascolta musica aspettando la luce del mattino sul Golfo.

Note di Stelle a Villa Fondi 2026 Quando: 10 e 17 luglio, 7 e 15 agosto 2026

10 e 17 luglio, 7 e 15 agosto 2026 Dove: Villa Fondi de Sangro, Piano di Sorrento

Villa Fondi de Sangro, Piano di Sorrento Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

gratuito fino a esaurimento posti Evento speciale: concerto all’alba di Ferragosto alle ore 4.30

concerto all’alba di Ferragosto alle ore 4.30 Maggiori informazioni – Note di Stelle a Villa Fondi Maggiori informazioni



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