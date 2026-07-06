Vedi Napoli d’estate e poi Torni: tour gratuiti nel golfo in galeone con lo scrittore Amedeo Colella

© Napoli da Vivere

Dal 2 luglio al 28 agosto 2026 tornano i tour gratuiti “Racconti di Napoli dal mare”, con 18 appuntamenti a bordo di un galeone per scoprire Napoli vista dal Golfo.

Tra gli eventi gratuiti a Napoli dell’estate 2026 torna “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”: i tour “Racconti di Napoli dal mare”, in programma dal 2 luglio al 28 agosto 2026 con partenza dalla Rotonda di via Nazario Sauro, sul Lungomare di Napoli.

La rassegna, promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, propone anche il Tour del Giallo Città di Napoli, dal 5 settembre al 4 ottobre, e “Note incantate”, il concerto gratuito all’alba di Ferragosto sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo.

Racconti di Napoli dal mare 2026: cosa si fa

“Racconti di Napoli dal mare” prevede 18 tour gratuiti in galeone, con due rotte diverse e un racconto dal vivo dedicato alla storia, alla lingua, alla gastronomia e alle tradizioni marinare di Napoli.

A bordo ci saranno una guida turistica e Amedeo Colella, scrittore e divulgatore molto amato dal pubblico napoletano, che vestirà i panni di ’O Prufessore. Il risultato sarà un viaggio narrativo tra aneddoti, leggende, luoghi simbolici e storie legate al mare di Napoli.

I due itinerari: Otium e Negotium

I tour seguono due itinerari distinti, entrambi con partenza dalla zona di Castel dell’Ovo, Napoli, ma con direzioni e racconti differenti.

Tour 1 – Otium: da Castel dell’Ovo a Bagnoli

L’itinerario “Otium. Posillipo e le ville di ozio” guarda verso la costa occidentale della città. Il percorso va da Castel dell’Ovo a Bagnoli, attraversando idealmente il paesaggio di Posillipo, le ville affacciate sul mare e i luoghi legati all’ozio creativo degli antichi romani.

Date Tour Otium: 2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 22 luglio, 30 luglio, 6 agosto, 13 agosto, 20 agosto e 27 agosto 2026.

2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 22 luglio, 30 luglio, 6 agosto, 13 agosto, 20 agosto e 27 agosto 2026. Itinerario: da Castel dell’Ovo a Bagnoli.

da Castel dell’Ovo a Bagnoli. Orario di incontro: 15:45.

È il percorso più panoramico per chi ama il profilo classico di Napoli dal mare, con il Lungomare, Posillipo e la zona flegrea sullo sfondo. .

Tour 2 – Negotium: da Castel dell’Ovo a Pietrarsa

L’itinerario “Negotium. Le attività produttive verso Vigliena e Pietrarsa” è la grande novità del programma 2026. Il percorso guarda verso la parte orientale del Golfo e racconta luoghi spesso meno presenti nei tour tradizionali.

Date Tour Negotium: 3 luglio, 10 luglio, 17 luglio, 23 luglio, 31 luglio, 7 agosto, 16 agosto, 21 agosto e 28 agosto 2026.

3 luglio, 10 luglio, 17 luglio, 23 luglio, 31 luglio, 7 agosto, 16 agosto, 21 agosto e 28 agosto 2026. Itinerario: da Castel dell’Ovo a Pietrarsa.

da Castel dell’Ovo a Pietrarsa. Orario di incontro: 15:45.

Questo secondo percorso è interessante perché porta l’attenzione su una Napoli meno raccontata: quella del lavoro, delle attività produttive, del porto, di Vigliena, di San Giovanni a Teduccio e dell’area verso Pietrarsa.

Dove si parte e come funziona l’imbarco

Il punto d’incontro e imbarco è alla Rotonda di via Nazario Sauro, sotto la statua, sul Lungomare di Napoli. L’orario indicato per tutti gli appuntamenti è 15:45.

L’imbarco avviene dal molo con accesso tramite gozzo/navetta, che accompagna i partecipanti dalla banchina fino al galeone. La salita a bordo avviene poi tramite una scala in legno: un dettaglio da considerare per chi ha difficoltà motorie o preferisce esperienze con accesso più semplice.

La durata indicata è di circa due ore e mezza, comprese le operazioni di imbarco e sbarco. Il calendario può subire variazioni: prima di andare è sempre meglio controllare la disponibilità aggiornata su Eventbrite.

Come prenotare i tour gratuiti in galeone

I tour in galeone sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria. Le prenotazioni si aprono ogni lunedì alle ore 12:00, settimana per settimana, fino alla fine di agosto.

Il consiglio è di collegarsi a Eventbrite poco prima di mezzogiorno, scegliere il tour disponibile e completare subito la prenotazione. I posti sono limitati e l’interesse per questo tipo di esperienza è alto, soprattutto perché si tratta di un tour gratuito sul mare di Napoli.

Come arrivare alla Rotonda di via Nazario Sauro

La Rotonda di via Nazario Sauro si trova sul Lungomare di Napoli, nella zona di Castel dell’Ovo e via Partenope. È una delle aree più belle della città per arrivare con un po’ di anticipo, fare una passeggiata e godersi il panorama prima dell’imbarco.

Chi arriva con i mezzi pubblici può valutare le fermate più vicine del centro e poi proseguire a piedi verso il mare. Per muoversi in città può essere utile consultare anche la nostra guida alla Metro Linea 6 di Napoli, soprattutto per chi arriva dalla zona di Chiaia, Mergellina o Fuorigrotta.

Prenotazioni tour in galeone a Napoli Quando: dal 2 luglio al 28 agosto 2026

dal 2 luglio al 28 agosto 2026 Dove: Rotonda di via Nazario Sauro, Lungomare di Napoli

Rotonda di via Nazario Sauro, Lungomare di Napoli Durata: circa due ore e mezza, comprese le operazioni di imbarco e sbarco.

circa due ore e mezza, comprese le operazioni di imbarco e sbarco. Costo: gratuito, con prenotazione obbligatoria

gratuito, con prenotazione obbligatoria Prenotazioni: ogni lunedì alle 12:00 si aprono i posti per la settimana

ogni lunedì alle 12:00 si aprono i posti per la settimana Info: pagina ufficiale del Comune di Napoli e programma dettagliato degli eventi.

Verifica disponibilità su Eventbrite



© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.