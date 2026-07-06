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Vedi Napoli d’estate e poi Torni: tour gratuiti nel golfo in galeone con lo scrittore Amedeo Colella

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© Napoli da Vivere

Dal 2 luglio al 28 agosto 2026 tornano i tour gratuiti “Racconti di Napoli dal mare”, con 18 appuntamenti a bordo di un galeone per scoprire Napoli vista dal Golfo. 

Tra gli eventi gratuiti a Napoli dell’estate 2026 torna  “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”: i tour “Racconti di Napoli dal mare”, in programma dal 2 luglio al 28 agosto 2026 con partenza dalla Rotonda di via Nazario Sauro, sul Lungomare di Napoli.

La rassegna, promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, propone anche il Tour del Giallo Città di Napoli, dal 5 settembre al 4 ottobre, e “Note incantate”, il concerto gratuito all’alba di Ferragosto sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo.

Castel dell'Ovo visto dal mare a Napoli

© Napoli da Vivere

Racconti di Napoli dal mare 2026: cosa si fa

Racconti di Napoli dal mare” prevede 18 tour gratuiti in galeone, con due rotte diverse e un racconto dal vivo dedicato alla storia, alla lingua, alla gastronomia e alle tradizioni marinare di Napoli.

A bordo ci saranno una guida turistica e Amedeo Colella, scrittore e divulgatore molto amato dal pubblico napoletano, che vestirà i panni di ’O Prufessore. Il risultato sarà un viaggio narrativo tra aneddoti, leggende, luoghi simbolici e storie legate al mare di Napoli.

I due itinerari: Otium e Negotium

I tour seguono due itinerari distinti, entrambi con partenza dalla zona di Castel dell’Ovo, Napoli, ma con direzioni e racconti differenti.

Tour 1 – Otium: da Castel dell’Ovo a Bagnoli

L’itinerario “Otium. Posillipo e le ville di ozio” guarda verso la costa occidentale della città. Il percorso va da Castel dell’Ovo a Bagnoli, attraversando idealmente il paesaggio di Posillipo, le ville affacciate sul mare e i luoghi legati all’ozio creativo degli antichi romani.

  • Date Tour Otium: 2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 22 luglio, 30 luglio, 6 agosto, 13 agosto, 20 agosto e 27 agosto 2026.
  • Itinerario: da Castel dell’Ovo a Bagnoli.
  • Orario di incontro: 15:45.

È il percorso più panoramico per chi ama il profilo classico di Napoli dal mare, con il Lungomare, Posillipo e la zona flegrea sullo sfondo. .

Tour 2 – Negotium: da Castel dell’Ovo a Pietrarsa

L’itinerario “Negotium. Le attività produttive verso Vigliena e Pietrarsa” è la grande novità del programma 2026. Il percorso guarda verso la parte orientale del Golfo e racconta luoghi spesso meno presenti nei tour tradizionali.

  • Date Tour Negotium: 3 luglio, 10 luglio, 17 luglio, 23 luglio, 31 luglio, 7 agosto, 16 agosto, 21 agosto e 28 agosto 2026.
  • Itinerario: da Castel dell’Ovo a Pietrarsa.
  • Orario di incontro: 15:45.

Questo secondo percorso è interessante perché porta l’attenzione su una Napoli meno raccontata: quella del lavoro, delle attività produttive, del porto, di Vigliena, di San Giovanni a Teduccio e dell’area verso Pietrarsa.

Tour in galeone Racconti di Napoli dal mare 2026

PH Facebook Assessorato al Turismo – Comune di Napoli

Dove si parte e come funziona l’imbarco

Il punto d’incontro e imbarco è alla Rotonda di via Nazario Sauro, sotto la statua, sul Lungomare di Napoli. L’orario indicato per tutti gli appuntamenti è 15:45.

L’imbarco avviene dal molo con accesso tramite gozzo/navetta, che accompagna i partecipanti dalla banchina fino al galeone. La salita a bordo avviene poi tramite una scala in legno: un dettaglio da considerare per chi ha difficoltà motorie o preferisce esperienze con accesso più semplice.

La durata indicata è di circa due ore e mezza, comprese le operazioni di imbarco e sbarco. Il calendario può subire variazioni: prima di andare è sempre meglio controllare la disponibilità aggiornata su Eventbrite.

Come prenotare i tour gratuiti in galeone

I tour in galeone sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria. Le prenotazioni si aprono ogni lunedì alle ore 12:00, settimana per settimana, fino alla fine di agosto.

Il consiglio è di collegarsi a Eventbrite poco prima di mezzogiorno, scegliere il tour disponibile e completare subito la prenotazione. I posti sono limitati e l’interesse per questo tipo di esperienza è alto, soprattutto perché si tratta di un tour gratuito sul mare di Napoli.

Galeone sul mare di Napoli per Vedi Napoli d'estate e poi Torni 2026

PH Facebook Assessorato al Turismo – Comune di Napoli

Come arrivare alla Rotonda di via Nazario Sauro

La Rotonda di via Nazario Sauro si trova sul Lungomare di Napoli, nella zona di Castel dell’Ovo e via Partenope. È una delle aree più belle della città per arrivare con un po’ di anticipo, fare una passeggiata e godersi il panorama prima dell’imbarco.

Chi arriva con i mezzi pubblici può valutare le fermate più vicine del centro e poi proseguire a piedi verso il mare. Per muoversi in città può essere utile consultare anche la nostra guida alla Metro Linea 6 di Napoli, soprattutto per chi arriva dalla zona di Chiaia, Mergellina o Fuorigrotta.

Prenotazioni tour in galeone a Napoli

  • Quando: dal 2 luglio al 28 agosto 2026
  • Dove: Rotonda di via Nazario Sauro, Lungomare di Napoli
  • Durata: circa due ore e mezza, comprese le operazioni di imbarco e sbarco.
  • Costo: gratuito, con prenotazione obbligatoria
  • Prenotazioni: ogni lunedì alle 12:00 si aprono i posti per la settimana
  • Info: pagina ufficiale del Comune di Napoli e programma dettagliato degli eventi.


Verifica disponibilità su Eventbrite

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