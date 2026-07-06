Pizza Village 2026 sul Lungomare di Pozzuoli: concerti gratis, 22 pizzerie e serate vista mare

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Dal 7 al 12 luglio 2026 il “Coca-Cola Pizza Village” arriva sul Lungomare Pertini di Pozzuoli con 22 pizzerie, pizza d’autore, concerti gratuiti, attività per bambini e sei serate di spettacoli vista mare.

Dal martedì 7 a domenica 12 luglio 2026 il “Coca-Cola Pizza Village” 2026 arriva sul Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli.

L’evento sarà aperto tutte le sere dalle 18:00 all’1:00 e porterà a Pozzuoli 22 pizzerie, masterclass, incontri, laboratori per bambini e un palco con artisti della scena napoletana e nazionale.

Pizza Village 2026 a Pozzuoli: 22 pizzerie sul lungomare

Il cuore del Pizza Village 2026 a Pozzuoli sarà naturalmente la pizza. Le pizzerie presenti proporranno, oltre alle classiche Margherita e Marinara, anche una pizza speciale pensata per raccontare impasti, ingredienti e stili diversi della grande tradizione napoletana.

Tra le pizzerie protagoniste ci saranno:

Ammaccamm

Antica Pizzeria da Gennaro

Da Mario

Donna Sofia ai Tribunali

Errico Porzio

Farinati Pizza and More

Fermento

Guappo Amoriello senza glutine

I Damiano Pizza Concept

Il Mio Viaggio a Napoli

I Mascalzoni Latini

Jessica De Vivo

Lucignolo Bella Pizza

Picea

Pisani Pizzeria

Pizzaingrammi

Pizzeria Quanto Basta

Porzio…ni

Spicchi di Luna

Vesi

Vincenzo Capuano

Zia Esterina Sorbillo

Concerti gratuiti al Pizza Village 2026

Uno dei motivi per cui il “Coca-Cola Pizza Village” richiama ogni anno tantissime persone è il programma musicale. Anche a Pozzuoli sono previste sei serate di spettacoli gratuiti, con artisti amati dal pubblico campano.

Il palco sarà animato da musica, talk, comicità e ospiti, con la direzione artistica di Gianni Simioli. Tra i nomi annunciati ci sono Franco Ricciardi, Tony Tammaro, Monica Sarnelli, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Ivan Granatino, Gianluca Capozzi, I Desideri, Francesco Da Vinci, Walter Ricci, Gigi Soriani, Ebbanesis e That’s Napoli.

Programma concerti Pizza Village 2026

Il programma degli spettacoli è in continuo aggiornamento. Di seguito il calendario annunciato per le sei serate sul Lungomare Pertini di Pozzuoli.

Martedì 7 luglio 2026

Franco Ricciardi , live talk con Gianni Simioli

, live talk con Mavi

Zona Sud

Mercoledì 8 luglio 2026

Kamaak

Viscardi

Giovedì 9 luglio 2026

Marco Zurzolo Band

Tony Tammaro

Monica Sarnelli

Gabriele Esposito

Gianluca Capozzi

Venerdì 10 luglio 2026

Furià

Andrea Heros

Walter Ricci

Dj set di Gigi Soriani

I Desideri

Sabato 11 luglio 2026

Anema Music

Andrea Sannino

Francesco Da Vinci

Roberto Colella

Ste

Domenica 12 luglio 2026

Rosario Miraggio

Ivan Granatino

Ebbanesis

That’s Napoli, diretto dal maestro Carlo Morelli

Gli spettacoli sono gratuiti, ma per mangiare al villaggio sono disponibili ticket e menù acquistabili online tramite i canali ufficiali.

Attività per bambini, masterclass e Pizza Tales

Il “Coca-Cola Pizza Village 2026″ non sarà solo pizza e concerti. Il programma prevede anche masterclass gratuite, incontri con pizzaioli e protagonisti della filiera agroalimentare, degustazioni guidate e l’area Pizza Tales, dedicata ai racconti e ai temi legati al mondo della pizza.

Spazio anche alle famiglie: per sei sere sono previste attività dedicate ai bambini, con laboratori a tema educazione alimentare, storia, cultura e tradizioni.

Come arrivare al Pizza Village a Pozzuoli

Il villaggio sarà allestito sul Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli. Per evitare traffico e difficoltà di parcheggio, la soluzione più comoda è muoversi con i mezzi pubblici o utilizzare i parcheggi dedicati con navetta.

In Cumana: fermata consigliata Gerolomini , a circa 5 minuti a piedi dal Lungomare Pertini.

fermata consigliata , a circa 5 minuti a piedi dal Lungomare Pertini. In Metro Linea 2: fermata Pozzuoli Solfatara , da verificare per eventuali aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria.

fermata , da verificare per eventuali aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria. In autobus: linee ANM ed EAV con fermate nei pressi del centro di Pozzuoli.

linee ANM ed EAV con fermate nei pressi del centro di Pozzuoli. In auto: previsti parcheggi gratuiti non custoditi e navette dedicate verso l’area evento.

Chi arriva prima può anche approfittarne per una passeggiata nel centro storico di Pozzuoli o sul lungomare, una delle zone più belle dei Campi Flegrei. Per altre idee nella zona, puoi leggere anche la nostra guida alla spiaggia di Schiacchetiello a Bacoli.

Coca-Cola Pizza Village 2026 a Pozzuoli: informazioni pratiche

Quando: da martedì 7 a domenica 12 luglio 2026

da martedì 7 a domenica 12 luglio 2026 Orari: tutte le sere dalle 18:00 all’1:00

tutte le sere dalle 18:00 all’1:00 Dove: Lungomare Sandro Pertini, Pozzuoli

Lungomare Sandro Pertini, Pozzuoli Spettacoli: concerti e show gratuiti sul palco

concerti e show gratuiti sul palco Ticket menù: disponibili online tramite i canali ufficiali

disponibili online tramite i canali ufficiali Mobilità: previsti parcheggi, navette e collegamenti pubblici dedicati

Il programma può subire modifiche o aggiornamenti, soprattutto per ospiti, orari e mobilità. Prima di andare è sempre utile controllare i canali ufficiali dell’evento.

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