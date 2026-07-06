Pizza Village 2026 sul Lungomare di Pozzuoli: concerti gratis, 22 pizzerie e serate vista mare

Dal 7 al 12 luglio 2026 il “Coca-Cola Pizza Village” arriva sul Lungomare Pertini di Pozzuoli con 22 pizzerie, pizza d’autore, concerti gratuiti, attività per bambini e sei serate di spettacoli vista mare.
Dal martedì 7 a domenica 12 luglio 2026 il “Coca-Cola Pizza Village” 2026 arriva sul Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli.
L’evento sarà aperto tutte le sere dalle 18:00 all’1:00 e porterà a Pozzuoli 22 pizzerie, masterclass, incontri, laboratori per bambini e un palco con artisti della scena napoletana e nazionale.
Pizza Village 2026 a Pozzuoli: 22 pizzerie sul lungomare
Il cuore del Pizza Village 2026 a Pozzuoli sarà naturalmente la pizza. Le pizzerie presenti proporranno, oltre alle classiche Margherita e Marinara, anche una pizza speciale pensata per raccontare impasti, ingredienti e stili diversi della grande tradizione napoletana.
Tra le pizzerie protagoniste ci saranno:
- Ammaccamm
- Antica Pizzeria da Gennaro
- Da Mario
- Donna Sofia ai Tribunali
- Errico Porzio
- Farinati Pizza and More
- Fermento
- Guappo Amoriello senza glutine
- I Damiano Pizza Concept
- Il Mio Viaggio a Napoli
- I Mascalzoni Latini
- Jessica De Vivo
- Lucignolo Bella Pizza
- Picea
- Pisani Pizzeria
- Pizzaingrammi
- Pizzeria Quanto Basta
- Porzio…ni
- Spicchi di Luna
- Vesi
- Vincenzo Capuano
- Zia Esterina Sorbillo
Concerti gratuiti al Pizza Village 2026
Uno dei motivi per cui il “Coca-Cola Pizza Village” richiama ogni anno tantissime persone è il programma musicale. Anche a Pozzuoli sono previste sei serate di spettacoli gratuiti, con artisti amati dal pubblico campano.
Il palco sarà animato da musica, talk, comicità e ospiti, con la direzione artistica di Gianni Simioli. Tra i nomi annunciati ci sono Franco Ricciardi, Tony Tammaro, Monica Sarnelli, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Ivan Granatino, Gianluca Capozzi, I Desideri, Francesco Da Vinci, Walter Ricci, Gigi Soriani, Ebbanesis e That’s Napoli.
Programma concerti Pizza Village 2026
Il programma degli spettacoli è in continuo aggiornamento. Di seguito il calendario annunciato per le sei serate sul Lungomare Pertini di Pozzuoli.
Martedì 7 luglio 2026
- Franco Ricciardi, live talk con Gianni Simioli
- Mavi
- Zona Sud
Mercoledì 8 luglio 2026
- Kamaak
- Viscardi
Giovedì 9 luglio 2026
- Marco Zurzolo Band
- Tony Tammaro
- Monica Sarnelli
- Gabriele Esposito
- Gianluca Capozzi
Venerdì 10 luglio 2026
- Furià
- Andrea Heros
- Walter Ricci
- Dj set di Gigi Soriani
- I Desideri
Sabato 11 luglio 2026
- Anema Music
- Andrea Sannino
- Francesco Da Vinci
- Roberto Colella
- Ste
Domenica 12 luglio 2026
- Rosario Miraggio
- Ivan Granatino
- Ebbanesis
- That’s Napoli, diretto dal maestro Carlo Morelli
Gli spettacoli sono gratuiti, ma per mangiare al villaggio sono disponibili ticket e menù acquistabili online tramite i canali ufficiali.
Attività per bambini, masterclass e Pizza Tales
Il “Coca-Cola Pizza Village 2026″ non sarà solo pizza e concerti. Il programma prevede anche masterclass gratuite, incontri con pizzaioli e protagonisti della filiera agroalimentare, degustazioni guidate e l’area Pizza Tales, dedicata ai racconti e ai temi legati al mondo della pizza.
Spazio anche alle famiglie: per sei sere sono previste attività dedicate ai bambini, con laboratori a tema educazione alimentare, storia, cultura e tradizioni.
Come arrivare al Pizza Village a Pozzuoli
Il villaggio sarà allestito sul Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli. Per evitare traffico e difficoltà di parcheggio, la soluzione più comoda è muoversi con i mezzi pubblici o utilizzare i parcheggi dedicati con navetta.
- In Cumana: fermata consigliata Gerolomini, a circa 5 minuti a piedi dal Lungomare Pertini.
- In Metro Linea 2: fermata Pozzuoli Solfatara, da verificare per eventuali aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria.
- In autobus: linee ANM ed EAV con fermate nei pressi del centro di Pozzuoli.
- In auto: previsti parcheggi gratuiti non custoditi e navette dedicate verso l’area evento.
Chi arriva prima può anche approfittarne per una passeggiata nel centro storico di Pozzuoli o sul lungomare, una delle zone più belle dei Campi Flegrei. Per altre idee nella zona, puoi leggere anche la nostra guida alla spiaggia di Schiacchetiello a Bacoli.
Coca-Cola Pizza Village 2026 a Pozzuoli: informazioni pratiche
- Quando: da martedì 7 a domenica 12 luglio 2026
- Orari: tutte le sere dalle 18:00 all’1:00
- Dove: Lungomare Sandro Pertini, Pozzuoli
- Spettacoli: concerti e show gratuiti sul palco
- Ticket menù: disponibili online tramite i canali ufficiali
- Mobilità: previsti parcheggi, navette e collegamenti pubblici dedicati
Il programma può subire modifiche o aggiornamenti, soprattutto per ospiti, orari e mobilità. Prima di andare è sempre utile controllare i canali ufficiali dell’evento.
- Maggiori informazioni – Coca-Cola Pizza Village 2026 a Pozzuoli
- Ticket ufficiali – Coca-Cola Pizza Village 2026
- Parcheggi e come arrivare – Coca-Cola Pizza Village 2026
- Aggiornamenti – Facebook Coca-Cola Pizza Village
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