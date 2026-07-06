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Pizza Village 2026 sul Lungomare di Pozzuoli: concerti gratis, 22 pizzerie e serate vista mare

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Dal 7 al 12 luglio 2026 il “Coca-Cola Pizza Village” arriva sul Lungomare Pertini di Pozzuoli con 22 pizzerie, pizza d’autore, concerti gratuiti, attività per bambini e sei serate di spettacoli vista mare.

 

 

Dal martedì 7 a domenica 12 luglio 2026 il “Coca-Cola Pizza Village” 2026 arriva sul Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli.

L’evento sarà aperto tutte le sere dalle 18:00 all’1:00 e porterà a Pozzuoli 22 pizzerie, masterclass, incontri, laboratori per bambini e un palco con artisti della scena napoletana e nazionale.

Coca-Cola Pizza Village 2026 a Pozzuoli sul Lungomare Pertini

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Pizza Village 2026 a Pozzuoli: 22 pizzerie sul lungomare

Il cuore del Pizza Village 2026 a Pozzuoli sarà naturalmente la pizza. Le pizzerie presenti proporranno, oltre alle classiche Margherita e Marinara, anche una pizza speciale pensata per raccontare impasti, ingredienti e stili diversi della grande tradizione napoletana.

Tra le pizzerie protagoniste ci saranno:

  • Ammaccamm
  • Antica Pizzeria da Gennaro
  • Da Mario
  • Donna Sofia ai Tribunali
  • Errico Porzio
  • Farinati Pizza and More
  • Fermento
  • Guappo Amoriello senza glutine
  • I Damiano Pizza Concept
  • Il Mio Viaggio a Napoli
  • I Mascalzoni Latini
  • Jessica De Vivo
  • Lucignolo Bella Pizza
  • Picea
  • Pisani Pizzeria
  • Pizzaingrammi
  • Pizzeria Quanto Basta
  • Porzio…ni
  • Spicchi di Luna
  • Vesi
  • Vincenzo Capuano
  • Zia Esterina Sorbillo

Concerti gratuiti al Pizza Village 2026

Concerti gratuiti al Coca-Cola Pizza Village 2026 a Pozzuoli

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Uno dei motivi per cui il “Coca-Cola Pizza Village” richiama ogni anno tantissime persone è il programma musicale. Anche a Pozzuoli sono previste sei serate di spettacoli gratuiti, con artisti amati dal pubblico campano.

Il palco sarà animato da musica, talk, comicità e ospiti, con la direzione artistica di Gianni Simioli. Tra i nomi annunciati ci sono Franco Ricciardi, Tony Tammaro, Monica Sarnelli, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Ivan Granatino, Gianluca Capozzi, I Desideri, Francesco Da Vinci, Walter Ricci, Gigi Soriani, Ebbanesis e That’s Napoli.

Programma concerti Pizza Village 2026

Il programma degli spettacoli è in continuo aggiornamento. Di seguito il calendario annunciato per le sei serate sul Lungomare Pertini di Pozzuoli.

Martedì 7 luglio 2026

  • Franco Ricciardi, live talk con Gianni Simioli
  • Mavi
  • Zona Sud

Mercoledì 8 luglio 2026

  • Kamaak
  • Viscardi

Giovedì 9 luglio 2026

  • Marco Zurzolo Band
  • Tony Tammaro
  • Monica Sarnelli
  • Gabriele Esposito
  • Gianluca Capozzi

Venerdì 10 luglio 2026

  • Furià
  • Andrea Heros
  • Walter Ricci
  • Dj set di Gigi Soriani
  • I Desideri

Sabato 11 luglio 2026

  • Anema Music
  • Andrea Sannino
  • Francesco Da Vinci
  • Roberto Colella
  • Ste

Domenica 12 luglio 2026

  • Rosario Miraggio
  • Ivan Granatino
  • Ebbanesis
  • That’s Napoli, diretto dal maestro Carlo Morelli

Gli spettacoli sono gratuiti, ma per mangiare al villaggio sono disponibili ticket e menù acquistabili online tramite i canali ufficiali.

Pizza Village 2026 a Pozzuoli con concerti e pizzerie sul mare

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Attività per bambini, masterclass e Pizza Tales

Il “Coca-Cola Pizza Village 2026″ non sarà solo pizza e concerti. Il programma prevede anche masterclass gratuite, incontri con pizzaioli e protagonisti della filiera agroalimentare, degustazioni guidate e l’area Pizza Tales, dedicata ai racconti e ai temi legati al mondo della pizza.

Spazio anche alle famiglie: per sei sere sono previste attività dedicate ai bambini, con laboratori a tema educazione alimentare, storia, cultura e tradizioni.

Come arrivare al Pizza Village a Pozzuoli

Il villaggio sarà allestito sul Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli. Per evitare traffico e difficoltà di parcheggio, la soluzione più comoda è muoversi con i mezzi pubblici o utilizzare i parcheggi dedicati con navetta.

  • In Cumana: fermata consigliata Gerolomini, a circa 5 minuti a piedi dal Lungomare Pertini.
  • In Metro Linea 2: fermata Pozzuoli Solfatara, da verificare per eventuali aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria.
  • In autobus: linee ANM ed EAV con fermate nei pressi del centro di Pozzuoli.
  • In auto: previsti parcheggi gratuiti non custoditi e navette dedicate verso l’area evento.

Chi arriva prima può anche approfittarne per una passeggiata nel centro storico di Pozzuoli o sul lungomare, una delle zone più belle dei Campi Flegrei. Per altre idee nella zona, puoi leggere anche la nostra guida alla spiaggia di Schiacchetiello a Bacoli.

Coca-Cola Pizza Village 2026 a Pozzuoli: informazioni pratiche

  • Quando: da martedì 7 a domenica 12 luglio 2026
  • Orari: tutte le sere dalle 18:00 all’1:00
  • Dove: Lungomare Sandro Pertini, Pozzuoli
  • Spettacoli: concerti e show gratuiti sul palco
  • Ticket menù: disponibili online tramite i canali ufficiali
  • Mobilità: previsti parcheggi, navette e collegamenti pubblici dedicati

Il programma può subire modifiche o aggiornamenti, soprattutto per ospiti, orari e mobilità. Prima di andare è sempre utile controllare i canali ufficiali dell’evento.

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