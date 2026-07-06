Noisy Naples Fest 2026: due giorni di musica con Kasabian, Franz Ferdinand e Subsonica

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Il Noisy Naples Fest 2026 arriva alla Mostra d’Oltremare di Napoli con un nuovo format di due giorni consecutivi: il 23 e 24 luglio musica live, artisti internazionali, band italiane e 2 Days Pass disponibili online

Il Noisy Naples Fest 2026 a Napoli si prepara a una delle sue edizioni più attese: giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026 il festival porterà due giorni di musica live nella nuova area del Viale delle 28 Fontane della Mostra d’Oltremare di Napoli. In programma grandi nomi internazionali e italiani, con 2 Days Pass disponibili su Vivaticket e apertura cancelli indicata alle ore 17:00.

Biglietti Noisy Naples Fest 2026 Il 2 Days Pass consente l’accesso alle due giornate del 23 e 24 luglio 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

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Noisy Naples Fest 2026: due giorni di musica a Napoli

Il Noisy Naples Fest è ormai uno degli appuntamenti musicali più riconoscibili dell’estate partenopea. Nato come rassegna di grandi concerti, nel 2026 cambia passo e diventa un festival urbano su due giornate consecutive, con una formula pensata per chi vuole vivere Napoli anche di sera, tra live, dj set e grandi nomi della scena rock, alternative ed elettronica.

La nuova area scelta è quella del Viale delle 28 Fontane della Mostra d’Oltremare, a Fuorigrotta: uno spazio molto più ampio rispetto alla classica dimensione del singolo concerto, inserito in uno dei poli più importanti per eventi a Napoli, spettacoli e grandi appuntamenti estivi.

Per chi segue i concerti a Napoli, questa è una delle date da segnare in agenda: non solo per i nomi in programma, ma anche perché il festival prova a costruire una vera esperienza di due giorni nella zona occidentale della città.

La line up del Noisy Naples Fest 2026

Il programma del Noisy Naples Fest 2026 unisce band internazionali, nomi storici della scena italiana e dj set. La formula è molto adatta a chi vuole vivere entrambe le serate, passando da sonorità rock e alternative a momenti più elettronici e da festival.

Giovedì 23 luglio 2026: Franz Ferdinand, Skunk Anansie, Bluvertigo, Grove e DJ set Virgin Radio

Venerdì 24 luglio 2026: Kasabian, Subsonica, Planet Funk e Pellegrino

La prima giornata guarda molto al pubblico rock e alternative, con Franz Ferdinand e Skunk Anansie come nomi di forte richiamo. La seconda giornata punta invece su un mix tra energia britannica, elettronica italiana e suoni da grande palco, con Kasabian, Subsonica e Planet Funk.

Una nuova venue alla Mostra d’Oltremare

Il festival si svolgerà nell’area del Viale delle 28 Fontane della Mostra d’Oltremare di Napoli e nel piazzale antistante il Teatro Mediterraneo. È un dettaglio importante perché racconta il cambio di dimensione dell’evento: non più soltanto una serie di concerti estivi, ma un format più vicino ai grandi festival musicali europei.

La Mostra d’Oltremare è uno dei luoghi più comodi per i grandi eventi in città, soprattutto per chi arriva da Napoli centro, dai Campi Flegrei o dall’area flegrea. Nelle serate di grande afflusso conviene muoversi con anticipo, soprattutto se si arriva in auto nella zona di Fuorigrotta.

Il Noisy Naples Fest 2026 rientra così tra i grandi festival a Napoli dell’estate, con una proposta che punta non solo sul singolo concerto, ma su due giornate consecutive da vivere nella stessa area.

Come arrivare alla Mostra d’Oltremare

Il Noisy Naples Fest 2026 si terrà nella zona di Fuorigrotta, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, tra Viale J. F. Kennedy e Piazzale Tecchio. L’area è servita da collegamenti su ferro e mezzi pubblici, con fermate vicine alla Mostra e allo Stadio Maradona.

Per chi arriva da fuori città o dal centro di Napoli, la soluzione più pratica resta organizzarsi con anticipo: nelle serate dei grandi live, Fuorigrotta può diventare molto trafficata già prima dell’apertura cancelli. Sul sito trovate anche altri eventi a Napoli da abbinare al weekend o alla serata.

Noisy Naples Fest 2026 a Napoli: date e biglietti

Quando: giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. Il sito ufficiale indica apertura cancelli alle ore 17:00; la scheda della Mostra d’Oltremare indica inizio evento alle ore 18:00.

giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. Il sito ufficiale indica apertura cancelli alle ore 17:00; la scheda della Mostra d’Oltremare indica inizio evento alle ore 18:00. Dove: Area 28 Fontane e piazzale antistante Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare di Napoli, Piazzale Tecchio, Napoli.

Area 28 Fontane e piazzale antistante Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare di Napoli, Piazzale Tecchio, Napoli. Biglietti: disponibili online su Vivaticket. I prezzi possono variare in base a settore, tipologia di biglietto, disponibilità e diritti di prevendita. Verificare sempre il prezzo aggiornato in biglietteria prima dell’acquisto.

disponibili online su Vivaticket. I prezzi possono variare in base a settore, tipologia di biglietto, disponibilità e diritti di prevendita. Verificare sempre il prezzo aggiornato in biglietteria prima dell’acquisto. Info: pagina ufficiale Noisy Naples Fest e circuito Vivaticket.

Domande frequenti sul Noisy Naples Fest 2026

Cosa comprende il 2 Days Pass?

Il 2 Days Pass dà accesso alle due giornate del Noisy Naples Fest 2026, cioè giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

Dove si svolge il Noisy Naples Fest 2026?

Il festival si svolge nell’area 28 Fontane e nel piazzale antistante il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, nella zona di Fuorigrotta.

Chi suona al Noisy Naples Fest 2026?

Il 23 luglio sono annunciati Franz Ferdinand, Skunk Anansie, Bluvertigo, Grove e DJ set Virgin Radio. Il 24 luglio sono annunciati Kasabian, Subsonica, Planet Funk e Pellegrino.

Informazioni e biglietti: Noisy Naples Fest 2026 Quando: giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026

giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026 Orari: apertura cancelli ore 17:00; inizio evento indicato dalla Mostra d’Oltremare alle ore 18:00

apertura cancelli ore 17:00; inizio evento indicato dalla Mostra d’Oltremare alle ore 18:00 Dove: Area 28 Fontane e piazzale antistante Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare di Napoli

Area 28 Fontane e piazzale antistante Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare di Napoli Line up: Franz Ferdinand, Skunk Anansie, Bluvertigo, Kasabian, Subsonica, Planet Funk e altri artisti

Franz Ferdinand, Skunk Anansie, Bluvertigo, Kasabian, Subsonica, Planet Funk e altri artisti Biglietti: abbonamenti per le due giornate e biglietti giornalieri disponibili online, secondo disponibilità

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