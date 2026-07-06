Noa, Paolo Fresu e De Crescenzo: il Nocera Jazz Festival illumina l’estate campana

Fino al 30 luglio 2026 prosegue il Nocera Jazz Festival con grandi concerti a Nocera Inferiore: tra i prossimi protagonisti Paolo Fresu, Sergio Caputo, Walter Ricci, Noa ed Eduardo De Crescenzo, in una rassegna diffusa tra Caserma Tofano, chiostri e luoghi storici della città

Il Nocera Jazz Festival 2026 continua a Nocera Inferiore fino a giovedì 30 luglio 2026 con un programma di concerti tra jazz, musica d’autore e sonorità mediterranee. Dopo le prime serate con Fabrizio Bosso Quartet e Incognito, la quarta edizione della rassegna entra nel vivo con alcuni degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale in Campania.

La grande novità di quest’anno è l’ingresso della Caserma Tofano di Nocera Inferiore tra le sedi principali del festival. Uno spazio simbolico della città che diventa palcoscenico per i concerti di Paolo Fresu Devil Quartet, Sergio Caputo Quartet, Noa ed Eduardo De Crescenzo.

Il festival non resta però chiuso in una sola location: il programma attraversa anche il Chiostro degli Olivetani, il Chiostro della Curia Diocesana, il Monastero di Sant’Anna e Piazza del Corso, confermando la formula di una rassegna diffusa nel centro di Nocera Inferiore.

Un buon motivo per seguirlo anche da Napoli e Salerno: il Nocera Jazz Festival è uno degli appuntamenti musicali più interessanti tra gli eventi e concerti in Campania, soprattutto per chi cerca serate estive di qualità fuori dai circuiti più affollati.

Nocera Jazz Festival 2026: il programma

Dopo l’apertura del 3 luglio con Fabrizio Bosso Quartet e la serata del 5 luglio con Incognito, il calendario del Nocera Jazz Festival 2026 prosegue con altri concerti in programma fino alla fine del mese.

Martedì 7 luglio 2026 – Paolo Fresu Devil Quartet – Caserma Tofano

– Paolo Fresu Devil Quartet – Caserma Tofano Mercoledì 8 luglio 2026 – Jalisse Bascià Trio – Chiostro della Curia Diocesana

– Jalisse Bascià Trio – Chiostro della Curia Diocesana Venerdì 10 luglio 2026 – Frankarmada – Piazza del Corso

– Frankarmada – Piazza del Corso Mercoledì 15 luglio 2026 – Alessandra Tumolillo – Monastero di Sant’Anna

– Alessandra Tumolillo – Monastero di Sant’Anna Domenica 19 luglio 2026 – Sergio Caputo Quartet – Caserma Tofano

– Sergio Caputo Quartet – Caserma Tofano Mercoledì 22 luglio 2026 – Walter Ricci, Neapolis Mambo – Chiostro degli Olivetani

– Walter Ricci, Neapolis Mambo – Chiostro degli Olivetani Lunedì 27 luglio 2026 – Noa – Caserma Tofano

– Noa – Caserma Tofano Giovedì 30 luglio 2026 – Eduardo De Crescenzo, Essenze Jazz 2026 – Caserma Tofano

Il cartellone mette insieme nomi internazionali, musicisti italiani e progetti che dialogano con Napoli e il Mediterraneo. È una scelta che rende il festival adatto sia a chi segue il jazz in modo abituale sia a chi vuole vivere una serata musicale elegante, senza per forza conoscere tutti gli artisti in programma.

I concerti alla Caserma Tofano

La Caserma Tofano di Nocera Inferiore, in via Francesco Solimena, ospita alcune delle serate centrali del festival. Qui si concentrano i concerti di maggiore richiamo, con una sequenza che va dal jazz più raffinato alle contaminazioni pop, soul e cantautorali.

Tra gli appuntamenti da segnare ci sono Paolo Fresu Devil Quartet, in programma martedì 7 luglio 2026, Sergio Caputo Quartet domenica 19 luglio, Noa lunedì 27 luglio ed Eduardo De Crescenzo giovedì 30 luglio 2026.

Per chi organizza una serata fuori Napoli, il festival può diventare anche un’occasione per scoprire Nocera Inferiore con calma, magari arrivando prima del concerto e vivendo il centro cittadino prima dell’inizio dello spettacolo. Altri appuntamenti interessanti in provincia sono raccolti anche tra gli eventi in provincia di Salerno.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti per il Nocera Jazz Festival 2026 sono disponibili su PostoRiservato.it. Le disponibilità possono cambiare rapidamente, soprattutto per le date più richieste, quindi conviene controllare la pagina ufficiale prima di mettersi in viaggio.

È disponibile anche un abbonamento dedicato ai concerti in programma alla Caserma Tofano. La formula può essere utile per chi vuole seguire più serate della rassegna, in particolare quelle con i grandi nomi del cartellone.

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Come arrivare a Nocera Inferiore

Nocera Inferiore si trova in provincia di Salerno ed è raggiungibile sia da Napoli sia da Salerno. Per chi parte senza auto, il treno verso la stazione di Nocera Inferiore può essere una soluzione comoda, soprattutto per gli appuntamenti nei luoghi centrali della città.

Chi arriva in auto deve considerare che alcune sedi sono in aree urbane o storiche: è consigliabile arrivare con anticipo, verificare il luogo esatto indicato sul biglietto e controllare eventuali indicazioni aggiornate su accessi e parcheggi.

Il Nocera Jazz Festival rientra tra le cose da seguire nel mese di luglio anche per chi cerca cose da fare nel weekend in Campania o vuole scoprire un evento musicale fuori Napoli, ma comunque facilmente raggiungibile.

Nocera Jazz Festival 2026: informazioni utili

Quando: da venerdì 3 a giovedì 30 luglio 2026. I prossimi concerti sono in programma dal 7 al 30 luglio 2026.

Dove: Nocera Inferiore, in varie sedi cittadine: Caserma Tofano, Chiostro degli Olivetani, Chiostro della Curia Diocesana, Monastero di Sant’Anna e Piazza del Corso.

Biglietti: disponibili su PostoRiservato.it. Prezzi variabili in base al concerto e al settore scelto. Alcune date possono risultare esaurite.

Info: biglietti e abbonamenti su PostoRiservato.it.

Informazioni e biglietti: Nocera Jazz Festival 2026 Quando: fino a giovedì 30 luglio 2026

fino a giovedì 30 luglio 2026 Dove: Nocera Inferiore, tra Caserma Tofano e altre sedi storiche cittadine

Nocera Inferiore, tra Caserma Tofano e altre sedi storiche cittadine Biglietti: disponibili online su PostoRiservato.it, con disponibilità variabile in base alla data

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