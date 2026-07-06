Festa della birra artigianale a Puglianello (BN): birra, street food e musica live

PH Facebook Largo Castello - Festa della Birra artigianale in Campania

Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni o somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+).

Dall’8 al 12 luglio 2026 torna a Puglianello, in provincia di Benevento, Largo Castello 2026: la festa della birra artigianale in Campania con ingresso gratuito, street food, incontri con Slow Food e musica live nel cuore del borgo sannita.

Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio 2026 torna a Puglianello Largo Castello 2026, la festa della birra artigianale. Per cinque sere il borgo sannita in provincia di Benevento si trasformerà in un percorso del gusto tra birre artigianali, street food, produttori locali, concerti e incontri dedicati ai sapori del territorio.

La manifestazione, giunta all’ottava edizione, animerà il centro storico di Puglianello con un itinerario che toccherà Piazza Castello, Largo Castello, le stradine del borgo e Casa Marchitto.

Birre artigianali, gettoni e sapori sanniti

Il cuore di Largo Castello 2026 sarà il percorso dedicato alla birra artigianale, con 37 birrifici italiani ed europei, postazioni indipendenti dedicate ai birrifici sanniti e una selezione che spazierà tra IPA, Lager, Pils, Blanche, Stout, Sour Ale, birre belghe, tedesche, inglesi e italiane.

L’accesso all’evento sarà gratuito, mentre per consumazioni e degustazioni sarà previsto un sistema di acquisto tramite gettoni. Accanto alla birra ci saranno tante proposte gastronomiche, dalla cucina sannita allo street food internazionale, con pizze, montanare, panini, hamburger, paella, caciocavallo impiccato, arrosticini, proposte vegane e dolci.

Una delle novità dell’edizione 2026 sarà il programma culturale realizzato con la Condotta Slow Food Valle Telesina. Ogni sera, dalle 21:00 alle 21:30, Casa Marchitto ospiterà incontri dedicati alla biodiversità, alla sostenibilità e alle produzioni locali.

Il pubblico potrà conoscere aziende agricole, birrifici, produttori di olio extravergine, caseifici e realtà legate ai Presìdi Slow Food. Un modo semplice e diretto per dare più valore alla serata: non solo stand e concerti, ma anche storie di persone, prodotti e territori del Sannio.

Musica live a Largo Castello 2026

La musica accompagnerà tutte le serate con oltre dieci concerti distribuiti su due palchi. In Piazza Castello sono annunciati Dirty Acoustic, Diesix, Vincenzo D’Amico, Kashmir e Vintage School. A Casa Marchitto spazio invece a Sound of 70’s, Gregory Tufo, Storm Rock Show, Marketta Trash e Wondersound.

Il programma musicale alternerà rock, pop, dj set, sonorità anni Settanta e Ottanta, creando un’atmosfera diversa ogni sera.

Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni o somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+).

Programma giorno per giorno

Mercoledì 8 luglio 2026 : apertura dell’evento dalle ore 19:30 con birre artigianali, street food e musica live. In Piazza Castello concerto dei Dirty Acoustic .

: apertura dell’evento dalle ore 19:30 con birre artigianali, street food e musica live. In Piazza Castello concerto dei . Giovedì 9 luglio 2026 : seconda serata tra degustazioni, stand gastronomici, incontri a Casa Marchitto e musica live con Diesix in Piazza Castello.

: seconda serata tra degustazioni, stand gastronomici, incontri a Casa Marchitto e musica live con in Piazza Castello. Venerdì 10 luglio 2026 : serata con selezioni brassicole, percorso food e doppio appuntamento musicale con DJ Vincenzo D’Amico in Piazza Castello e Storm Rock Show a Casa Marchitto.

: serata con selezioni brassicole, percorso food e doppio appuntamento musicale con in Piazza Castello e a Casa Marchitto. Sabato 11 luglio 2026 : grande serata del weekend con birre artigianali, street food e concerto dei Kashmir in Piazza Castello.

: grande serata del weekend con birre artigianali, street food e concerto dei in Piazza Castello. Domenica 12 luglio 2026: chiusura della manifestazione con Vintage School in Piazza Castello e Wondersound a Casa Marchitto.

Come arrivare e informazioni utili

Largo Castello 2026 si svolgerà nel centro storico di Puglianello, in provincia di Benevento. Gli stand apriranno ogni sera dalle 19:30. L’organizzazione segnala aree parcheggio dedicate e una zona camper presso il Bar Espresso 8793.

L’evento è indicato come pet-friendly, con accessibilità per persone con disabilità e area giochi per bambini. Naturalmente, trattandosi di una festa con somministrazione di alcolici e orario serale, è consigliabile organizzarsi prima per spostamenti e rientro.

Informazioni utili: Largo Castello 2026 Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni o somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+). Evento: Largo Castello 2026, festa della birra artigianale in Campania

Largo Castello 2026, festa della birra artigianale in Campania Date: dall’8 al 12 luglio 2026

dall’8 al 12 luglio 2026 Orario: apertura stand dalle 19:30

apertura stand dalle 19:30 Luogo: centro storico di Puglianello, Benevento

centro storico di Puglianello, Benevento Ingresso: gratuito

gratuito Consumazioni: sistema a gettoni per birra e street food

sistema a gettoni per birra e street food Info: programma ufficiale Largo Castello 2026

Aggiornamenti: pagina Facebook Largo Castello Scopri il programma ufficiale

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