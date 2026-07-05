Ravello Festival 2026: tutti i concerti dell’estate a Villa Rufolo

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Dal 4 luglio al 5 settembre 2026 torna il Ravello Festival: 22 appuntamenti tra musica sinfonica, opera, jazz, barocco e concerti al tramonto e all’alba nel panorama di Villa Rufolo, in Costiera Amalfitana.

Dal 4 luglio al 5 settembre 2026 torna il Ravello Festival 2026, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate in Campania. La 74ª edizione porterà a Villa Rufolo, a Ravello, grandi orchestre, direttori internazionali, solisti, jazz e musica da camera.

Il cuore del festival sarà ancora una volta il Belvedere di Villa Rufolo, affacciato sulla Costiera Amalfitana: un luogo che rende ogni concerto qualcosa di più di una semplice serata musicale. Per chi cerca eventi in Costiera Amalfitana, questa rassegna resta una delle occasioni più belle dell’estate.

Ravello Festival 2026: cosa aspettarsi

Il programma del Ravello Festival 2026 prevede 22 appuntamenti tra repertorio sinfonico, opera in forma di concerto, jazz, barocco e musica da camera. Una rassegna pensata per pubblici diversi: da chi segue la grande musica classica a chi vuole vivere una serata speciale in Costiera.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il concerto inaugurale del 4 luglio con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti, la presenza di Jordi Savall, il ciclo jazz di agosto e il celebre Concerto all’Alba dell’11 agosto 2026, uno dei momenti simbolo del festival.

Durante il periodo della rassegna sarà visitabile anche la mostra dedicata a William Kentridge, ospitata negli spazi interni ed esterni di Villa Rufolo e inclusa nel biglietto di ingresso alla villa.

Programma Ravello Festival 2026

Ecco il programma dei concerti e degli spettacoli principali del Ravello Festival 2026. Gli eventi si tengono soprattutto sul Belvedere di Villa Rufolo, con alcuni appuntamenti in Piazza Duomo, nella Chiesa di San Giovanni del Toro e nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo.

Sabato 4 luglio 2026 , ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti. Musiche di Wagner e Beethoven. Biglietto €60 .

, ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – diretta da Daniele Gatti. Musiche di Wagner e Beethoven. . Domenica 5 luglio 2026 , ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – Il Pomo d’Oro con Giovanni Sollima al violoncello. Concerto “Zappa & Zappa”. Biglietto €60 .

, ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – con Giovanni Sollima al violoncello. Concerto “Zappa & Zappa”. . Venerdì 10 luglio 2026 , ore 19:30, Piazza Duomo – “Fresco, per cinque orchestre nello spazio” , produzione Ravello Festival con cinque bande campane dirette da Luca Francesconi. Ingresso gratuito .

, ore 19:30, Piazza Duomo – , produzione Ravello Festival con cinque bande campane dirette da Luca Francesconi. . Sabato 11 luglio 2026 , ore 18:00, Chiesa di San Giovanni del Toro – Ensemble dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretto da Luca Francesconi. Ingresso gratuito .

, ore 18:00, Chiesa di San Giovanni del Toro – diretto da Luca Francesconi. . Sabato 11 luglio 2026 , ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – Le Concert des Nations e La Capella Reial de Catalunya diretti da Jordi Savall, con “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi in forma di concerto. Biglietto €60 .

, ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – e diretti da Jordi Savall, con “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi in forma di concerto. . Domenica 12 luglio 2026 , ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – Orchestra dell’Opera Nazionale di Bucarest diretta da Daniel Jinga, con Alexandru Tomescu al violino. Biglietto €60 .

, ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – diretta da Daniel Jinga, con Alexandru Tomescu al violino. . Venerdì 17 luglio 2026 , ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – Ensemble Pygmalion diretto da Raphaël Pichon, con Stéphane Degout. Musiche di Schubert e Brahms. Biglietto €60 .

, ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – diretto da Raphaël Pichon, con Stéphane Degout. Musiche di Schubert e Brahms. . Domenica 19 luglio 2026 , ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – World (of) Dance , con il pianista Jan Lisiecki. Biglietto €40 .

, ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – , con il pianista Jan Lisiecki. . Venerdì 24 luglio 2026 , ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Emmanuel Tjeknavorian. Musiche di Chačaturjan, Musorgskij e Ravel. Biglietto €60 .

, ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – diretta da Emmanuel Tjeknavorian. Musiche di Chačaturjan, Musorgskij e Ravel. . Mercoledì 29 luglio 2026 , ore 20:00, Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo – “Piccinni e Gluck, una corona per due” , con Sergio Rubini, Francesca Pia Vitale e Luca Gorla. Biglietto €20 .

, ore 20:00, Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo – , con Sergio Rubini, Francesca Pia Vitale e Luca Gorla. . Venerdì 31 luglio 2026 , ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – Dresdner Festspielorchester e Concerto Köln diretti da Kent Nagano. Wagner, “Götterdämmerung” in forma di concerto. Biglietto €60 .

, ore 20:00, Belvedere di Villa Rufolo – e diretti da Kent Nagano. Wagner, “Götterdämmerung” in forma di concerto. . Giovedì 6 agosto 2026 , ore 21:30, Belvedere di Villa Rufolo – Andrea Motis Trio . Biglietto €40 .

, ore 21:30, Belvedere di Villa Rufolo – . . Venerdì 7 agosto 2026 , ore 21:30, Belvedere di Villa Rufolo – Rita Marcotulli Ensemble con il progetto “Under 29 but me”. Biglietto €40 .

, ore 21:30, Belvedere di Villa Rufolo – con il progetto “Under 29 but me”. . Sabato 8 agosto 2026 , ore 21:30, Belvedere di Villa Rufolo – “Omaggio a Miles” , produzione Ravello Festival con Rick Margitza, Jeff Ballard, Dario Deidda, Roberto Tarenzi, Domenico Sanna e Carlo Fimiani. Biglietto €40 .

, ore 21:30, Belvedere di Villa Rufolo – , produzione Ravello Festival con Rick Margitza, Jeff Ballard, Dario Deidda, Roberto Tarenzi, Domenico Sanna e Carlo Fimiani. . Martedì 11 agosto 2026 , ore 5:15, Belvedere di Villa Rufolo – Concerto all’Alba con l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Alessandro Palumbo. Biglietto €100, colazione inclusa .

, ore 5:15, Belvedere di Villa Rufolo – con l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Alessandro Palumbo. . Mercoledì 26 agosto 2026 , ore 19:30, Belvedere di Villa Rufolo – Filarmonica “George Enescu” diretta da Robert Treviño. Musiche di Enescu e Rachmaninov. Biglietto €60 .

, ore 19:30, Belvedere di Villa Rufolo – diretta da Robert Treviño. Musiche di Enescu e Rachmaninov. . Giovedì 27 agosto 2026 , ore 18:00, Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo – Jean-Efflam Bavouzet esegue la prima parte dell’integrale della musica per pianoforte solo di Maurice Ravel. Biglietto €20 .

, ore 18:00, Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo – esegue la prima parte dell’integrale della musica per pianoforte solo di Maurice Ravel. . Giovedì 27 agosto 2026 , ore 21:00, Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo – Jean-Efflam Bavouzet esegue la seconda parte dell’integrale di Ravel. Biglietto €20, oppure €30 per entrambi i concerti .

, ore 21:00, Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo – esegue la seconda parte dell’integrale di Ravel. . Sabato 29 agosto 2026 , ore 19:30, Belvedere di Villa Rufolo – Gustav Mahler Jugendorchester diretta da Philippe Jordan. Musiche di Wagner e Bruckner. Biglietto €60 .

, ore 19:30, Belvedere di Villa Rufolo – diretta da Philippe Jordan. Musiche di Wagner e Bruckner. . Domenica 30 agosto 2026 , ore 19:30, Belvedere di Villa Rufolo – The Constellation Choir and Orchestra diretti da Sir John Eliot Gardiner. Mendelssohn, Sinfonia n. 2 “Lobgesang”. Biglietto €60 .

, ore 19:30, Belvedere di Villa Rufolo – diretti da Sir John Eliot Gardiner. Mendelssohn, Sinfonia n. 2 “Lobgesang”. . Sabato 5 settembre 2026, ore 19:30, Belvedere di Villa Rufolo – Freiburger Barockorchester diretto da Sir Simon Rattle, con Isabelle Faust al violino. Musiche di Schumann. Biglietto €60.

Biglietti, riduzioni e regole utili

I biglietti del Ravello Festival 2026 sono acquistabili online sul sito ufficiale del festival e al Box Office di Piazza Duomo a Ravello, di fronte all’ingresso di Villa Rufolo.

I prezzi variano in base all’evento: €60 per i principali concerti al Belvedere, €40 per jazz e World (of) Dance, €20 per gli appuntamenti in Sala dei Cavalieri e €100 per il Concerto all’Alba con colazione inclusa.

Sono previsti anche biglietti under 26 a €20, escluso il Concerto all’Alba, acquistabili solo in loco fino a esaurimento posti. Il documento d’identità va mostrato all’ingresso.

Nota pratica: l’orario indicato per l’inizio dei concerti coincide con la chiusura dei cancelli. Conviene quindi arrivare con anticipo, soprattutto nelle serate più richieste e per il Concerto all’Alba.

Come arrivare a Ravello per il Festival

Il festival si svolge a Ravello, in provincia di Salerno, nel cuore della Costiera Amalfitana. Nei weekend estivi la zona può essere molto trafficata: per chi arriva da Napoli o Salerno è consigliabile organizzare gli spostamenti con anticipo.

La sede principale è Villa Rufolo, in Piazza Duomo a Ravello. Chi decide di arrivare in auto deve considerare tempi più lunghi per traffico e parcheggio, soprattutto nelle serate con grandi concerti. Per altri appuntamenti culturali e musicali in Campania puoi seguire anche la sezione dedicata ai concerti in Campania.

Ravello Festival 2026: informazioni pratiche

Quando: dal 4 luglio al 5 settembre 2026

dal 4 luglio al 5 settembre 2026 Dove: Villa Rufolo e altri luoghi di Ravello, in Costiera Amalfitana

Villa Rufolo e altri luoghi di Ravello, in Costiera Amalfitana Indirizzo principale: Villa Rufolo, Piazza Duomo, Ravello (SA)

Villa Rufolo, Piazza Duomo, Ravello (SA) Biglietti: da €20 a €100 in base all’evento; alcuni appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria

da €20 a €100 in base all’evento; alcuni appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria Riduzioni: under 26 a €20, escluso Concerto all’Alba, solo in loco fino a esaurimento posti

under 26 a €20, escluso Concerto all’Alba, solo in loco fino a esaurimento posti Info: Ravello Festival 2026: programma ufficiale

Aggiornamenti: pagina Facebook del Ravello Festival

Informazioni e biglietti: Ravello Festival 2026 Quando: dal 4 luglio al 5 settembre 2026

dal 4 luglio al 5 settembre 2026 Dove: Villa Rufolo, Piazza Duomo, Ravello (SA)

Villa Rufolo, Piazza Duomo, Ravello (SA) Biglietti: da €20 a €100, in base all’evento scelto

da €20 a €100, in base all’evento scelto Da sapere: l’orario di inizio coincide con la chiusura dei cancelli

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