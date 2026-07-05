Nelle Ville Vesuviane torna il grande festival dell’estate: spettacoli da 5 euro

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Fino al 29 luglio 2026 torna il Festival delle Ville Vesuviane: teatro, musica, danza e mostre nelle dimore storiche del Miglio d’Oro, tra Ercolano, Torre del Greco, Portici, Napoli-Barra e San Giorgio a Cremano. Biglietti da 5 a 25 euro

È in corso fino a mercoledì 29 luglio 2026 il Festival delle Ville Vesuviane 2026, la grande rassegna estiva che porta spettacoli, concerti, danza e teatro nelle più belle ville storiche vesuviane del Miglio d’Oro. La 37ª edizione si svolge tra Ercolano, Torre del Greco, Portici, Napoli-Barra e San Giorgio a Cremano, con biglietti da €5 a €25 in base agli spettacoli.Il titolo scelto per questa edizione è “L’età del Miglio d’Oro – Pietre di Lava e Cristalli d’Oro”, un richiamo diretto alla storia del territorio vesuviano e al patrimonio monumentale delle ville settecentesche. Il festival è anche un modo piacevole per tornare a vivere questi luoghi di sera, quando cortili, esedre e giardini diventano spazi scenici naturali.

La rassegna ha preso il via a Villa Campolieto a Ercolano con la mostra “Scarpetta dopo Scarpetta” e il concerto degli Avion Travel con la Nuova Orchestra Scarlatti. Il cartellone prosegue con spettacoli dedicati a Eduardo Scarpetta, Eduardo De Filippo, Roberto De Simone, alla canzone napoletana, alla danza e a grandi interpreti della scena italiana.

Se vuoi approfondire il fascino di questi luoghi, su Napoli da Vivere trovi anche le guide dedicate alle ville vesuviane di Ercolano, alle ville vesuviane di Portici e alla splendida Reggia di Portici.

Programma del Festival Ville Vesuviane 2026

Venerdì 3 luglio, ore 19:30 – Villa Campolieto, Ercolano: inaugurazione della mostra “Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene”.

inaugurazione della mostra “Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene”. Venerdì 3 luglio, ore 21:00 – Villa Campolieto, Ercolano: Avion Travel e Nuova Orchestra Scarlatti, direzione Angelo Valori.

Avion Travel e Nuova Orchestra Scarlatti, direzione Angelo Valori. Sabato 4 luglio, ore 19:30 – Palazzo Vallelonga, Torre del Greco: Patrizia Cirulli in “Le poesie di Eduardo in musica”.

Patrizia Cirulli in “Le poesie di Eduardo in musica”. Domenica 5 luglio, ore 19:30 – Villa Campolieto, Ercolano: “La Scarpettiana – Il processo del secolo: Scarpetta vs D’Annunzio”, adattamento e regia Marianna Iannaccone.

“La Scarpettiana – Il processo del secolo: Scarpetta vs D’Annunzio”, adattamento e regia Marianna Iannaccone. Domenica 5 luglio, ore 20:30 – Villa Campolieto, Ercolano: “Il Miglio d’Oro Danza”, con le compagnie Danza&Danza, Dance Art Studio, Flashdance Academy e Le Ballet.

“Il Miglio d’Oro Danza”, con le compagnie Danza&Danza, Dance Art Studio, Flashdance Academy e Le Ballet. Martedì 7 luglio, ore 19:30 – Palazzo Vallelonga, Torre del Greco: Gea Martire in “Poche storie. Trittico post eduardiano”.

Gea Martire in “Poche storie. Trittico post eduardiano”. Mercoledì 8 luglio, ore 21:00 – Villa Campolieto, Ercolano: Serena Rossi in “SereNATA a Napoli”.

Serena Rossi in “SereNATA a Napoli”. Giovedì 9 luglio, ore 21:00 – Villa delle Ginestre, Torre del Greco: “All’apparir del vero. L’ultimo canto di Leopardi”, regia Antonio Piccolo.

“All’apparir del vero. L’ultimo canto di Leopardi”, regia Antonio Piccolo. Venerdì 10 luglio, ore 21:00 – Villa delle Ginestre, Torre del Greco: “Damme nu vento ca pozza navigare”, dedicato a Roberto De Simone.

“Damme nu vento ca pozza navigare”, dedicato a Roberto De Simone. Sabato 11 luglio, ore 21:00 – Villa Mascolo, Portici: Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”.

Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”. Domenica 12 luglio, ore 21:00 – Villa Campolieto, Ercolano: Gran Galà “Eccellenze della danza”, Premio DAS Danza Arte Spettacolo.

Gran Galà “Eccellenze della danza”, Premio DAS Danza Arte Spettacolo. Martedì 14 luglio, ore 20:30 – Palazzo Bisignano, Napoli-Barra: Fabrizio Mandara in “La canzone classica napoletana”.

Fabrizio Mandara in “La canzone classica napoletana”. Mercoledì 15 luglio, ore 20:30 – Palazzo Bisignano, Napoli-Barra: “Una famiglia particolare. Ritratto teatrale di Peppino De Filippo”, regia e drammaturgia Luigi Russo.

“Una famiglia particolare. Ritratto teatrale di Peppino De Filippo”, regia e drammaturgia Luigi Russo. Giovedì 16 luglio, ore 20:30 – Villa Spinelli, Napoli-Barra: “La Scarpettiana” con “Lu curaggio de nu pumpiero napulitano”, “Miseria e nobiltà” e “‘O scarfalietto”.

“La Scarpettiana” con “Lu curaggio de nu pumpiero napulitano”, “Miseria e nobiltà” e “‘O scarfalietto”. Venerdì 17 luglio, ore 21:00 – Villa Bruno, San Giorgio a Cremano: NeaCo’ in “Favola in forma di concerto”.

NeaCo’ in “Favola in forma di concerto”. Sabato 18 luglio, ore 21:00 – Villa Mascolo, Portici: Lina Sastri in “Voce ’e notte… la mia musica”.

Lina Sastri in “Voce ’e notte… la mia musica”. Domenica 19 luglio, ore 21:00 – Villa Campolieto, Ercolano: Ruggero Cappuccio in “Paolo Borsellino Essendo Stato”.

Ruggero Cappuccio in “Paolo Borsellino Essendo Stato”. Martedì 21 luglio, ore 19:30 – Reggia di Portici, Portici: “La Scarpettiana” con “Lu curaggio de nu pumpiero napulitano”, “Miseria e nobiltà” e “‘O scarfalietto”.

“La Scarpettiana” con “Lu curaggio de nu pumpiero napulitano”, “Miseria e nobiltà” e “‘O scarfalietto”. Mercoledì 22 luglio, ore 21:00 – Villa Bruno, San Giorgio a Cremano: Giampaolo Morelli in “Scomode verità e 3 storie vere”.

Giampaolo Morelli in “Scomode verità e 3 storie vere”. Giovedì 23 luglio, ore 21:00 – Villa Campolieto, Ercolano: Ingrid Sansone in “Le verità di Luisa Sanfelice”.

Ingrid Sansone in “Le verità di Luisa Sanfelice”. Venerdì 24 luglio, ore 21:00 – Villa Campolieto, Ercolano: Compagnia di danza APLOMB in “Parthenope… Napoli è nata femmina”.

Compagnia di danza APLOMB in “Parthenope… Napoli è nata femmina”. Sabato 25 luglio, ore 19:30 – Reggia di Portici, Portici: Marco Prosperini in “Leggende Napoletane” di Matilde Serao.

Marco Prosperini in “Leggende Napoletane” di Matilde Serao. Domenica 26 luglio, ore 19:30 – Villa Campolieto, Ercolano: “La Scarpettiana – Il processo del secolo: Scarpetta vs D’Annunzio”.

“La Scarpettiana – Il processo del secolo: Scarpetta vs D’Annunzio”. Domenica 26 luglio, ore 20:30 – Villa Campolieto, Ercolano: Compagnia di danza Skaramacay in “Filumena. I figli di nessuno”.

Compagnia di danza Skaramacay in “Filumena. I figli di nessuno”. Martedì 28 luglio, ore 21:00 – Villa Campolieto, Ercolano: Brunello Canessa in “Titina De Filippo. La Musica nelle Parole”.

Brunello Canessa in “Titina De Filippo. La Musica nelle Parole”. Mercoledì 29 luglio, ore 21:00 – Villa Campolieto, Ercolano: Teatro di San Carlo con “Carmina Burana” di Carl Orff, per soli, coro, due pianoforti e percussioni, direttore Fabrizio Cassi.

Biglietti e informazioni pratiche

I biglietti del Festival delle Ville Vesuviane 2026 hanno prezzi diversi in base allo spettacolo. In generale il costo va da €5 a €25, con riduzioni per under 25 e over 65. Per alcune serate sono previsti prezzi ridotti da €3.

Quando: dal 3 al 29 luglio 2026.

dal 3 al 29 luglio 2026. Dove: Villa Campolieto a Ercolano, Palazzo Vallelonga e Villa delle Ginestre a Torre del Greco, Villa Mascolo e Reggia di Portici, Palazzo Bisignano e Villa Spinelli a Napoli-Barra, Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.

Villa Campolieto a Ercolano, Palazzo Vallelonga e Villa delle Ginestre a Torre del Greco, Villa Mascolo e Reggia di Portici, Palazzo Bisignano e Villa Spinelli a Napoli-Barra, Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Biglietti: da €5 a €25, in base allo spettacolo. Riduzioni per under 25 e over 65.

da €5 a €25, in base allo spettacolo. Riduzioni per under 25 e over 65. Biglietteria fisica: attiva nei giorni di spettacolo dalle ore 18:00 presso le varie sedi.

attiva nei giorni di spettacolo dalle ore 18:00 presso le varie sedi. Consiglio pratico: controllare sempre il programma ufficiale prima di andare, perché orari, sedi e disponibilità possono cambiare.

Informazioni e biglietti: Festival Ville Vesuviane 2026 Quando: fino a mercoledì 29 luglio 2026

fino a mercoledì 29 luglio 2026 Dove: Ville storiche del Miglio d’Oro tra Ercolano, Torre del Greco, Portici, Napoli-Barra e San Giorgio a Cremano

Ville storiche del Miglio d’Oro tra Ercolano, Torre del Greco, Portici, Napoli-Barra e San Giorgio a Cremano Biglietti: da €5 a €25, con riduzioni under 25 e over 65

Consulta il programma ufficiale



Il cartellone 2026 conferma il Festival delle Ville Vesuviane come uno degli appuntamenti culturali più interessanti dell’estate in Campania. Non è solo una rassegna di spettacoli: è anche un modo per tornare nelle dimore storiche del Vesuvio, attraversando il Miglio d’Oro tra teatro, musica, danza e luoghi che raccontano una parte importante della storia napoletana.

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