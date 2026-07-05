Chiostro in Musica, omaggio ai Coldplay 2026 al Complesso di Santa Maria la Nova

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Sabato 11 luglio 2026 il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli ospita una serata di “Chiostro in Musica”, con i successi dei Coldplay in versione acustica e una visita libera inclusa nel biglietto
Sabato 11 luglio 2026 torna Chiostro in Musica a Napoli con un omaggio ai Coldplay nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, nel cuore del centro storico. La serata prevede apertura e visita libera dalle ore 20:00 e concerto dalle ore 21:00.
Nel Chiostro di Santa Maria la Nova, brani come Fix You, Viva la Vida, Yellow e The Scientist saranno reinterpretati in una dimensione acustica, sfruttando l’atmosfera raccolta delle arcate monumentali e l’acustica naturale del luogo.
A portare sul palco questo omaggio saranno gli Skinny Folk, trio formato da:
- Antonio Paduano – voce, chitarra acustica e tastiera
- Daniele Montuori – voce e chitarra acustica
- Giovanni Ciarallo – chitarra elettrica, basso e grancassa
Visita libera a Santa Maria la Nova inclusa
Prima del concerto, dalle ore 20:00, il biglietto include anche una visita libera al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. Il complesso è noto anche per il mistero legato alla presunta tomba di Vlad III, figura storica che ha ispirato la leggenda di Dracula.
Il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova si trova in Piazza Santa Maria la Nova, 44 – Napoli, in una zona centrale, tra via Monteoliveto, via Medina e il centro antico.
Per chi arriva da fuori zona è consigliabile muoversi con i mezzi pubblici o lasciare l’auto in un parcheggio nelle aree vicine al centro, perché il sabato sera la zona può essere trafficata. Dopo il concerto si può proseguire facilmente verso Piazza del Gesù, Spaccanapoli o via Toledo: una buona occasione per abbinare l’evento a una passeggiata serale.
Informazioni e prenotazioni: Omaggio ai Coldplay
- Quando: sabato 11 luglio 2026, visita libera ore 20:00 e concerto ore 21:00
- Dove: Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, Piazza Santa Maria la Nova, 44 – Napoli
- Quote: €20 adulti, €15 ragazzi 6-17 anni, gratis bambini 0-5 anni
- Prenotazione: obbligatoria su WhatsApp al numero 375 6139180.
- In caso di maltempo: evento negli spazi interni del Complesso Monumentale
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