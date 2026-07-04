La Turandot di Giacomo Puccini al Teatro di San Carlo di Napoli nel centenario della prima assoluta

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Dal 5 al 15 luglio 2026 la Turandot di Giacomo Puccini torna al Teatro di San Carlo di Napoli: otto recite per la Stagione d’Opera 2025/2026, nel centenario della prima assoluta del capolavoro pucciniano

Dal 5 al 15 luglio 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli torna la Turandot di Giacomo Puccini, uno degli appuntamenti più attesi della Stagione d’Opera 2025/2026. L’opera sarà proposta in otto recite, con biglietti disponibili a partire da €20, secondo disponibilità.

Turandot al Teatro di San Carlo Otto recite dal 5 al 15 luglio 2026 nel teatro lirico più famoso di Napoli, con biglietti disponibili online.

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Tra gli eventi a Napoli dell’estate 2026, questa nuova serie di recite al Teatro di San Carlo è una bella occasione per vivere una serata d’opera nel cuore della città, a pochi passi da Piazza del Plebiscito e dal Palazzo Reale.

Turandot 2026 a Napoli: date e orari

La Turandot al Teatro di San Carlo sarà in scena da domenica 5 a mercoledì 15 luglio 2026. Le recite sono distribuite in diversi giorni e orari, con spettacoli serali e una recita pomeridiana domenicale.

Domenica 5 luglio 2026 – ore 19:00

– ore 19:00 Martedì 7 luglio 2026 – ore 20:00

– ore 20:00 Mercoledì 8 luglio 2026 – ore 19:00

– ore 19:00 Venerdì 10 luglio 2026 – ore 20:00

– ore 20:00 Sabato 11 luglio 2026 – ore 20:00

– ore 20:00 Domenica 12 luglio 2026 – ore 17:00

– ore 17:00 Martedì 14 luglio 2026 – ore 20:00

– ore 20:00 Mercoledì 15 luglio 2026 – ore 20:00

L’opera ha una durata di circa 180 minuti, divisa in tre atti, e sarà eseguita in italiano con sovratitoli in italiano e inglese.

La Turandot di Puccini nel centenario

Turandot è l’ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, rimasto incompiuto alla morte del compositore e completato da Franco Alfano. La prima assoluta andò in scena al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926: nel 2026 l’opera compie dunque cento anni.

Al Teatro di San Carlo di Napoli torna un titolo amatissimo dal pubblico, con la celebre storia della principessa Turandot, del principe Calaf e dell’enigma che attraversa tutta l’opera fino alla famosissima aria Nessun dorma.

Cast e produzione al Teatro di San Carlo

Sul podio ci sarà Vincenzo Milletarì, alla guida dell’Orchestra, del Coro e del Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo. La regia è firmata da Vasily Barkhatov, con un allestimento che porta in scena una lettura visionaria, sospesa tra fiaba oscura, sogno e mistero.

Nel ruolo della Principessa Turandot si alterneranno Anna Pirozzi, nelle recite del 5, 8, 11 e 14 luglio, e Inara Kozlovskaya, nelle recite del 7, 10, 12 e 15 luglio.

Nel ruolo di Calaf si alterneranno Brian Jagde e Angelo Villari, mentre Liù sarà interpretata da Pretty Yende e Hasmik Torosyan. In scena anche Alexander Vinogradov, Raúl Giménez, Gianluca Failla, Matteo Macchioni e Francesco Pittari.

Perché vedere Turandot al San Carlo

Vedere Turandot al Teatro di San Carlo significa unire la forza di una grande opera di repertorio a uno dei luoghi simbolo della cultura napoletana. È una serata adatta a chi segue abitualmente la lirica, ma anche a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’opera scegliendo un titolo potente, popolare e riconoscibile.

Il Teatro di San Carlo si trova nel centro di Napoli, vicino a Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, via Toledo e al lungomare. Prima o dopo lo spettacolo è quindi facile organizzare anche una passeggiata nel centro cittadino o una cena nelle zone vicine.

Turandot 2026 a Napoli: informazioni utili

Quando: dal 5 al 15 luglio 2026, con recite alle ore 17:00, 19:00 e 20:00 secondo calendario

Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/F, 80132 Napoli

Biglietti: disponibili online, da €20 secondo disponibilità

Durata: circa 180 minuti, tre atti

Info: pagina ufficiale Teatro di San Carlo

Informazioni e biglietti: Turandot al Teatro di San Carlo Quando: dal 5 al 15 luglio 2026

dal 5 al 15 luglio 2026 Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/F, Napoli

Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/F, Napoli Biglietti: da €20, secondo disponibilità

da €20, secondo disponibilità Durata: circa 3 ore

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