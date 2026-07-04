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La Turandot di Giacomo Puccini al Teatro di San Carlo di Napoli nel centenario della prima assoluta

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Dal 5 al 15 luglio 2026 la Turandot di Giacomo Puccini torna al Teatro di San Carlo di Napoli: otto recite per la Stagione d’Opera 2025/2026, nel centenario della prima assoluta del capolavoro pucciniano

 

Dal 5 al 15 luglio 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli torna la Turandot di Giacomo Puccini, uno degli appuntamenti più attesi della Stagione d’Opera 2025/2026. L’opera sarà proposta in otto recite, con biglietti disponibili a partire da €20, secondo disponibilità.

Turandot al Teatro di San Carlo

Otto recite dal 5 al 15 luglio 2026 nel teatro lirico più famoso di Napoli, con biglietti disponibili online.


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Tra gli eventi a Napoli dell’estate 2026, questa nuova serie di recite al Teatro di San Carlo è una bella occasione per vivere una serata d’opera nel cuore della città, a pochi passi da Piazza del Plebiscito e dal Palazzo Reale.

Turandot 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli

PH Luciano Romano Facebook Teatro San Carlo

Turandot 2026 a Napoli: date e orari

La Turandot al Teatro di San Carlo sarà in scena da domenica 5 a mercoledì 15 luglio 2026. Le recite sono distribuite in diversi giorni e orari, con spettacoli serali e una recita pomeridiana domenicale.

  • Domenica 5 luglio 2026 – ore 19:00
  • Martedì 7 luglio 2026 – ore 20:00
  • Mercoledì 8 luglio 2026 – ore 19:00
  • Venerdì 10 luglio 2026 – ore 20:00
  • Sabato 11 luglio 2026 – ore 20:00
  • Domenica 12 luglio 2026 – ore 17:00
  • Martedì 14 luglio 2026 – ore 20:00
  • Mercoledì 15 luglio 2026 – ore 20:00

L’opera ha una durata di circa 180 minuti, divisa in tre atti, e sarà eseguita in italiano con sovratitoli in italiano e inglese.

La Turandot di Puccini nel centenario

Turandot è l’ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, rimasto incompiuto alla morte del compositore e completato da Franco Alfano. La prima assoluta andò in scena al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926: nel 2026 l’opera compie dunque cento anni.

Al Teatro di San Carlo di Napoli torna un titolo amatissimo dal pubblico, con la celebre storia della principessa Turandot, del principe Calaf e dell’enigma che attraversa tutta l’opera fino alla famosissima aria Nessun dorma.

Cast e produzione al Teatro di San Carlo

Sul podio ci sarà Vincenzo Milletarì, alla guida dell’Orchestra, del Coro e del Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo. La regia è firmata da Vasily Barkhatov, con un allestimento che porta in scena una lettura visionaria, sospesa tra fiaba oscura, sogno e mistero.

Nel ruolo della Principessa Turandot si alterneranno Anna Pirozzi, nelle recite del 5, 8, 11 e 14 luglio, e Inara Kozlovskaya, nelle recite del 7, 10, 12 e 15 luglio.

Nel ruolo di Calaf si alterneranno Brian Jagde e Angelo Villari, mentre Liù sarà interpretata da Pretty Yende e Hasmik Torosyan. In scena anche Alexander Vinogradov, Raúl Giménez, Gianluca Failla, Matteo Macchioni e Francesco Pittari.

Scena della Turandot al Teatro di San Carlo di Napoli

PH Luciano Romano Facebook Teatro San Carlo

Perché vedere Turandot al San Carlo

Vedere Turandot al Teatro di San Carlo significa unire la forza di una grande opera di repertorio a uno dei luoghi simbolo della cultura napoletana. È una serata adatta a chi segue abitualmente la lirica, ma anche a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’opera scegliendo un titolo potente, popolare e riconoscibile.

Il Teatro di San Carlo si trova nel centro di Napoli, vicino a Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, via Toledo e al lungomare. Prima o dopo lo spettacolo è quindi facile organizzare anche una passeggiata nel centro cittadino o una cena nelle zone vicine.

Turandot 2026 a Napoli: informazioni utili

Quando: dal 5 al 15 luglio 2026, con recite alle ore 17:00, 19:00 e 20:00 secondo calendario

Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/F, 80132 Napoli

Biglietti: disponibili online, da €20 secondo disponibilità

Durata: circa 180 minuti, tre atti

Info: pagina ufficiale Teatro di San Carlo

Informazioni e biglietti: Turandot al Teatro di San Carlo

  • Quando: dal 5 al 15 luglio 2026
  • Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/F, Napoli
  • Biglietti: da €20, secondo disponibilità
  • Durata: circa 3 ore


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