Cinema sotto le Stelle e concerti jazz nell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

Ph Facebook Arena Spartacus Festival

Cinema sotto le Stelle e musica jazz nel grande Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo anfiteatro per dimensioni in Italia dopo il Colosseo di Roma.I film sono ad ingresso gratuito i concerti a pagamento

Dal 1 al 30 luglio 2027 si terrà la rassegna di cinema sotto le stelle, Arena Spartacus Festival 2026, nello straordinario Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere un anfiteatro di epoca romana sito secondo per dimensioni soltanto al Colosseo di Roma.

Previsti dodici film suddivisi in quattro temi e si inizia con il grande cinema di animazione e con l’obiettivo di stimolare adulti e bambini sui temi della valorizzazione del gioco tradizionale e delle sue forme di socializzazione. Assieme ai film verranno presentati anche dei concerti jazz. I film sono ad ingresso gratuito i concerti a pagamento.

Arena Spartacus Festival 2026

CINEMA BAMBINI

01-07-2026 – La Gabbianella e il gatto Regia Enzo D’Alò

02-07-2026 -Toy Story Regia di John Lasseter – Talk introduttivo con Francesco Carrese e Margherita Staiti

03-07-2026 – La Città Incantata Regia di Hayao Miyazaki

MUSICA

07-07-2026 – The Yellow Jackets

CINEMA | LEGGENDA

08-07-2026 – Casablanca Regia di Michael Curtiz

09-07-2026 – Sabrina Regia di Billy Wilder

10-07-2026 – Un Amore Splendido Regia di Leo McCarey

MUSICA

13-07-2026 – Denise King & Elio Coppola Trio

LA STORIA D’ITALIA SUL GRANDE SCHERMO

15-07-2026 – La cura Regia di Francesco Patieno

16-07-2026 – Il divo Regia di Paolo Sorrentino

17-07-2026 – Il muro di gomma Regia di Marco Risi Talk introduttivo con Marco Risi e Raffaele Picaro

MUSICA E CINEMA CHAPLIN

21-07-2026 – Tempi Moderni Regia di Charlie Chaplin

22-07-2026 – City Lights Live Sonorizzazione dal vivo del Film con SudEst Trio Regia di Charlie Chaplin

23-07-2026 – Il Grande Dittatore Regia di Charlie Chaplin

CINEMA MITO

28-07-2026 – Million Dollar Baby Regia Clint Eastwood

29-07-2026 – Gran Torino Regia Clint Eastwood

30-07-2026 – Mystic River Regia Clint Eastwood

Ingresso a partire dalle ore 20, area eventi Amico Bio Spartacus Arena, Anfiteatro Campano di S. Maria Capua Vetere.- Inizio Film Ore 21.00 – Tutte le informazioni 3923070500 – 08231965152 – 08231831093

Comunicato dell’organizzazione – Si invitano tutti i partecipanti a parcheggiare nelle aree esterne alla ZTL. Ricordiamo infatti che la Zona a Traffico Limitato entra in vigore alle ore 21:00: chi dovesse trovarsi nella zona dopo tale orario, anche solo per recuperare l’auto al termine del evento, potrebbe incorrere in una sanzione.

I genitori possono tenere in braccio i bambini che non abbiano ancora compiuto 8 anni, i quali, non occupando alcun posto a sedere, non pagano il prezzo del biglietto.- Apertura Botteghino ore 20.00 -Ingresso Area Concerto ore 20.30

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